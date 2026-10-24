U-15 Jahon chempionati: O‘zbekiston o‘smirlari Ganaga qarshi bahsda yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- FIFA U-15 Jahon chempionati doirasida o‘tkazilgan bahsda O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi Gana vakillariga 4:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvning 16-daqiqasida Aron Solomin raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi.
- Ganalik futbolchilar esa o‘yin davomida to‘rt marta aniq zarba yo‘llab, g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Ushbu mag‘lubiyat yosh futbolchilarimiz uchun xalqaro tajriba orttirishda muhim saboq bo‘lib xizmat qiladi.
FIFA tomonidan tashkil etilgan U-15 Jahon chempionati doirasida O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi Afrika qit’asining eng kuchli maktablaridan biri sanalgan Gana vakillariga qarshi maydonga tushdi. Keskin va gollarga boy tarzda kechgan to‘qnashuvda raqib jamoa 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.
O‘yin shiddatli boshlandi, biroq ganalik futbolchilarning tezkor hujumlari va tajribasi bahs taqdirini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etdi.
O‘yin rivoji: 5 daqiqa ichida urilgan uchta gol va kurash
Bahsning birinchi bo‘limi o‘ta yuqori sur’atda o‘tdi va tomonlar hisobni tez-tez o‘zgartirishga erishdi:
Raqibning tezkor bosimi: Ganaliklar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olib, 11 va 15-daqiqalarda ketma-ket ikkita to‘p kiritishdi (2:0);
Solomindan umidbaxsh javob: Oradan bir daqiqa o‘tib, 16-daqiqada Aron Solomin raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni qisqartirdi va vakillarimizni o‘yinga qaytardi (2:1);
Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Tanaffusdan so‘ng O‘zbekiston o‘smirlari hisobni tenglashtirishga urinishdi, biroq Gana terma jamoasi o‘z imkoniyatlaridan maksimal foydalanib, yana ikki bor darvozamizni ishg‘ol qildi va yakuniy 4:1 hisobini qayd etdi.
Yoshlar uchun katta tajriba maktabi
Garchi hisob yirik ko‘rinish olgan bo‘lsa-da, dunyoning eng jismonan baquvvat va tezkor jamoalaridan biriga qarshi kechgan ushbu to‘qnashuv yosh futbolchilarimiz uchun katta xalqaro saboq bo‘lib xizmat qiladi. Murabbiylar shtabi yo‘l qo‘yilgan xatolarni tahlil qilgan holda navbatdagi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko‘rishi kutilmoqda.
O‘yin qaydnomasi:
Gana — O‘zbekiston 4:1
Gollar: Gana (11, 15, ikkinchi bo‘lim) — Aron Solomin 16.
O‘zbekiston tarkibi: Timur Abdujalilov, Muhammadali Lufullayev, Ilhom Mirzayev, Mirjalol Farxodov, Aron Solomin, Roman Ayzattulov, Muhammadaziz Yusufov, Behzod To‘xtasinov.
Izohlar 0
…