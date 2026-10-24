U-15 Jahon chempionati: O‘zbekiston o‘smirlari Ganaga qarshi bahsda yutqazdi

·55·Sport
U-15 Jahon chempionati: O‘zbekiston o‘smirlari Ganaga qarshi bahsda yutqazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • FIFA U-15 Jahon chempionati doirasida o‘tkazilgan bahsda O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi Gana vakillariga 4:1 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • Uchrashuvning 16-daqiqasida Aron Solomin raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni qisqartirishga muvaffaq bo‘ldi.
  • Ganalik futbolchilar esa o‘yin davomida to‘rt marta aniq zarba yo‘llab, g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Ushbu mag‘lubiyat yosh futbolchilarimiz uchun xalqaro tajriba orttirishda muhim saboq bo‘lib xizmat qiladi.

FIFA tomonidan tashkil etilgan U-15 Jahon chempionati doirasida O‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasi Afrika qit’asining eng kuchli maktablaridan biri sanalgan Gana vakillariga qarshi maydonga tushdi. Keskin va gollarga boy tarzda kechgan to‘qnashuvda raqib jamoa 4:1 hisobidagi ishonchli g‘alabani rasmiylashtirdi.

O‘yin shiddatli boshlandi, biroq ganalik futbolchilarning tezkor hujumlari va tajribasi bahs taqdirini hal qilishda muhim ahamiyat kasb etdi.

O‘yin rivoji: 5 daqiqa ichida urilgan uchta gol va kurash

Bahsning birinchi bo‘limi o‘ta yuqori sur’atda o‘tdi va tomonlar hisobni tez-tez o‘zgartirishga erishdi:

  • Raqibning tezkor bosimi: Ganaliklar uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq tashabbusni qo‘lga olib, 11 va 15-daqiqalarda ketma-ket ikkita to‘p kiritishdi (2:0);

  • Solomindan umidbaxsh javob: Oradan bir daqiqa o‘tib, 16-daqiqada Aron Solomin raqib darvozasini aniq nishonga olib, hisobni qisqartirdi va vakillarimizni o‘yinga qaytardi (2:1);

  • Ikkinchi bo‘limdagi hal qiluvchi zarbalar: Tanaffusdan so‘ng O‘zbekiston o‘smirlari hisobni tenglashtirishga urinishdi, biroq Gana terma jamoasi o‘z imkoniyatlaridan maksimal foydalanib, yana ikki bor darvozamizni ishg‘ol qildi va yakuniy 4:1 hisobini qayd etdi.

Yoshlar uchun katta tajriba maktabi

Garchi hisob yirik ko‘rinish olgan bo‘lsa-da, dunyoning eng jismonan baquvvat va tezkor jamoalaridan biriga qarshi kechgan ushbu to‘qnashuv yosh futbolchilarimiz uchun katta xalqaro saboq bo‘lib xizmat qiladi. Murabbiylar shtabi yo‘l qo‘yilgan xatolarni tahlil qilgan holda navbatdagi uchrashuvlarga tayyorgarlik ko‘rishi kutilmoqda.

O‘yin qaydnomasi:

FIFA U-15 Jahon chempionati

Gana — O‘zbekiston 4:1

  • Gollar: Gana (11, 15, ikkinchi bo‘lim) — Aron Solomin 16.

  • O‘zbekiston tarkibi: Timur Abdujalilov, Muhammadali Lufullayev, Ilhom Mirzayev, Mirjalol Farxodov, Aron Solomin, Roman Ayzattulov, Muhammadaziz Yusufov, Behzod To‘xtasinov.

FIFA U-15 Jahon chempionatiO‘zbekiston o‘smirlar terma jamoasiAron Solomin
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xorvatiya Panamani mag‘lub etib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdiXorvatiya Panamani mag‘lub etib, muhim uch ochkoni qo‘lga kiritdi24 iyun 10:56O‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladiO‘zbekiston o‘smirlari Jahon chempionatini 4 medal bilan boshladi21 avgust 08:56Angliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqdaAngliya terma jamoasida xushxabar: Harry Kane va Declan Rice safga qaytmoqda19 iyun 11:50Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"Declan Rice Harry Kane haqida: "U bilan bir jamoada oʻynash men uchun katta sharaf"23 iyun 18:55Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"Jud Bellingem: "Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi unvoniga loyiq emasdim"24 iyun 13:57Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaTomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomda24 iyun 15:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi