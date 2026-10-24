Politsiya endi osmonda: AQSHda ilk bor “uchar patrul mashinasi” xizmatga olindi

·60·Texno
Politsiya endi osmonda: AQSHda ilk bor “uchar patrul mashinasi” xizmatga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHning Florida politexnika universiteti politsiya departamenti xavfsizlikni ta’minlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berish uchun Jetson ONE elektr uchish apparatini xizmatga qabul qildi.
  • Sakkizta elektr dvigateli bilan jihozlangan ushbu qurilma soatiga 100 kilometrgacha tezlikda harakatlanib, 20 daqiqa davomida havoda qola oladi.
  • 115 kilogramm vaznga ega mazkur texnika avtomatik qo‘nish tizimi va ballistik parashyut bilan ta’minlangan.

AQSHdagi Florida politexnika universiteti politsiya departamenti xavfsizlik va favqulodda holatlarga javob berish tizimida haqiqiy texnologik burilish yasamoqda. Muassasa kampus hududini havodan patrullash hamda murakkab vaziyatlarga zudlik bilan yetib borish uchun bir kishilik Jetson ONE elektr uchish apparatini xizmatga qabul qilmoqda.

«Uchar elektromobil» sifatida tavsiflanayotgan ushbu ixcham texnika patrul mashinalari yurishi qiyin yoki mutlaqo imkonsiz bo‘lgan joylarga ofitserlarni sanoqli daqiqalarda yetkazish imkonini beradi.

«Uchar elektromobil»ning texnik imkoniyatlari va xavfsizligi

Jetson ONE vertikal (tik) ko‘tarilish va qo‘nish imkoniyatiga ega bo‘lgan ixcham elektr letatel apparati hisoblanadi:

  • Dvigatellar quvvati va tezlik: Apparat 8 ta kuchli elektr dvigateli bilan jihozlangan bo‘lib, havoda soatiga 100 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi;

  • Parvoz vaqti va vazni: Akkumulatorlari bilan birga og‘irligi bor-yo‘g‘i 115 kilogramm atrofida bo‘lgan qurilma bir martalik quvvat bilan havoda taxminan 20 daqiqa qola oladi;

  • Yuqori xavfsizlik tizimi: Har qanday kutilmagan nosozlik yuz berganda uchuvchi xavfsizligini ta’minlash uchun apparatga favqulodda avtomatik qo‘nish tizimi hamda ballistik parashyut o‘rnatilgan.

3 yillik navbat chetlab o‘tildi: Nega aynan politsiya?

Kaliforniyada joylashgan Jetson kompaniyasining ushbu shaxsiy uchish apparatiga talab shu qadar yuqoriki, buyurtmachilar qatorida 3 yillik navbat shakllangan:

  • Navbatdan tashqari yetkazib berish: Kompaniya universitet buyurtmasiga alohida ustuvorlik berib, uni muddatidan ancha oldin tayyorlab berdi;

  • Amaliy vazifalarga o‘tish: Jetson shu paytgacha asosan ko‘ngilochar va dam olish maqsadidagi parvozlarga mo‘ljallangan edi. Kompaniya bosh direktori Stefan D'xayenening ta’kidlashicha, universitetning muhandislik salohiyati va jamoat xavfsizligi bo‘yicha loyihalari mazkur texnikaning real xizmat sharoitlaridagi amaliy imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish uchun ideal maydon bo‘lib xizmat qiladi.

Mazkur innovatsion loyiha kelajakda shaxsiy elektr havo transportlarining oddiy ko‘ngilochar parvozlardan chiqib, qutqaruv, politsiya patruli va tezkor yordam kabi hayotiy muhim sohalarga keng kirib borishini ko‘rsatib bermoqda.

Mavzuga oid qurilmaning parvozi va taqdimoti bilan Florida police introduce Astro flying vehicle lavhasida yaqindan tanishish mumkin. Bu videomaterialda Florida politexnika universiteti politsiyasi uchun maxsus qabul qilingan Jetson ONE apparatining imkoniyatlari va tashqi ko‘rinishi namoyish etilgan.

Jetson ONEFlorida politexnika universitetiuchar elektromobilinnovatsion texnologiyalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?PPX avtomobillari harakat vaqtidayoq yuzlarni taniy oladi: bu texnologiya qanday ishlaydi?15 sentabr 07:03Toyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqdaToyota uchar taksilar ishlab chiqarishni boshlaydi: Yaponiya giganti osmonni zabt etmoqda6 iyul 01:29Xitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqdaXitoy robotlarni politsiya va harbiy vazifalarda qo‘llashni kengaytirmoqda11 sentabr 20:14Xitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildiXitoyda drossellarni osmonda lazer yordamida quvvatlantirish sinovdan oʻtkazildi30 iyul 03:27iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari qancha?iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari qancha?Bugun 11:39«Malika» bozorida iPhone Duo Spark narxida sotilmoqda«Malika» bozorida iPhone Duo Spark narxida sotilmoqdaKecha 21:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari