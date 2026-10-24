Politsiya endi osmonda: AQSHda ilk bor “uchar patrul mashinasi” xizmatga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSHning Florida politexnika universiteti politsiya departamenti xavfsizlikni ta’minlash va favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berish uchun Jetson ONE elektr uchish apparatini xizmatga qabul qildi.
- Sakkizta elektr dvigateli bilan jihozlangan ushbu qurilma soatiga 100 kilometrgacha tezlikda harakatlanib, 20 daqiqa davomida havoda qola oladi.
- 115 kilogramm vaznga ega mazkur texnika avtomatik qo‘nish tizimi va ballistik parashyut bilan ta’minlangan.
AQSHdagi Florida politexnika universiteti politsiya departamenti xavfsizlik va favqulodda holatlarga javob berish tizimida haqiqiy texnologik burilish yasamoqda. Muassasa kampus hududini havodan patrullash hamda murakkab vaziyatlarga zudlik bilan yetib borish uchun bir kishilik Jetson ONE elektr uchish apparatini xizmatga qabul qilmoqda.
«Uchar elektromobil» sifatida tavsiflanayotgan ushbu ixcham texnika patrul mashinalari yurishi qiyin yoki mutlaqo imkonsiz bo‘lgan joylarga ofitserlarni sanoqli daqiqalarda yetkazish imkonini beradi.
«Uchar elektromobil»ning texnik imkoniyatlari va xavfsizligi
Jetson ONE vertikal (tik) ko‘tarilish va qo‘nish imkoniyatiga ega bo‘lgan ixcham elektr letatel apparati hisoblanadi:
Dvigatellar quvvati va tezlik: Apparat 8 ta kuchli elektr dvigateli bilan jihozlangan bo‘lib, havoda soatiga 100 kilometrgacha tezlikda harakatlana oladi;
Parvoz vaqti va vazni: Akkumulatorlari bilan birga og‘irligi bor-yo‘g‘i 115 kilogramm atrofida bo‘lgan qurilma bir martalik quvvat bilan havoda taxminan 20 daqiqa qola oladi;
Yuqori xavfsizlik tizimi: Har qanday kutilmagan nosozlik yuz berganda uchuvchi xavfsizligini ta’minlash uchun apparatga favqulodda avtomatik qo‘nish tizimi hamda ballistik parashyut o‘rnatilgan.
3 yillik navbat chetlab o‘tildi: Nega aynan politsiya?
Kaliforniyada joylashgan Jetson kompaniyasining ushbu shaxsiy uchish apparatiga talab shu qadar yuqoriki, buyurtmachilar qatorida 3 yillik navbat shakllangan:
Navbatdan tashqari yetkazib berish: Kompaniya universitet buyurtmasiga alohida ustuvorlik berib, uni muddatidan ancha oldin tayyorlab berdi;
Amaliy vazifalarga o‘tish: Jetson shu paytgacha asosan ko‘ngilochar va dam olish maqsadidagi parvozlarga mo‘ljallangan edi. Kompaniya bosh direktori Stefan D'xayenening ta’kidlashicha, universitetning muhandislik salohiyati va jamoat xavfsizligi bo‘yicha loyihalari mazkur texnikaning real xizmat sharoitlaridagi amaliy imkoniyatlarini sinovdan o‘tkazish uchun ideal maydon bo‘lib xizmat qiladi.
Mazkur innovatsion loyiha kelajakda shaxsiy elektr havo transportlarining oddiy ko‘ngilochar parvozlardan chiqib, qutqaruv, politsiya patruli va tezkor yordam kabi hayotiy muhim sohalarga keng kirib borishini ko‘rsatib bermoqda.
Mavzuga oid qurilmaning parvozi va taqdimoti bilan Florida police introduce Astro flying vehicle lavhasida yaqindan tanishish mumkin. Bu videomaterialda Florida politexnika universiteti politsiyasi uchun maxsus qabul qilingan Jetson ONE apparatining imkoniyatlari va tashqi ko‘rinishi namoyish etilgan.
Izohlar 0
…