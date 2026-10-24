“Trampdan pul yutib olish zo‘r bo‘lardi”: Jastin Getji Tramp bilan garovga golf o‘ynamoqchi
UFC tashkilotining yengil vazn toifasidagi yulduzi Jastin Getji AQSH prezidenti Donald Tramp bilan golf maydonida kuch sinashish istagida ekani va ular o‘rtasidagi bahs pul tikish (garov) orqali o‘tishi mumkinligini ochiqladi.
Jurnalist Destini Makkabbinga bergan yangi intervyusida amerikalik jangchi Trampning shaxsan o‘zi uni golf o‘ynashga taklif etgani hamda Oq uyda kechgan samimiy uchrashuv tafsilotlari bilan o‘rtoqlashdi.
«Oq uydagi tushlik va Trampning taklifi»: Kelishuv qanday yuz berdi?
Getji yaqinda sobiq UFC chempioni Maks Xollouey tomonidan tashkil etilgan xayriya golf turnirida ishtirok etib, o‘zining bu sport turiga bo‘lgan mehrini yana bir bor namoyish qilgan edi:
Oq uyga oilaviy tashrif: Taxminan uch hafta muqaddam jangchi ota-onasi hamrohligida Oq uyda mehmon bo‘lib, AQSH prezidenti bilan birgalikda tushlik qilgan;
Shaxsan prezidentdan taklif: «U menga birgalikda golf o‘ynashimizni aytdi. Biz qalin do‘st emasmiz, ammo Tramp bu o‘yinning haqiqiy shaydosi. Ota-onam bilan tushlik qilib o‘tirganimizda, u pul tikib o‘ynashni taklif qildi», — deya eslaydi Getji;
«Pul yutib olish zavqi»: «Men ham pul tikish variantini qo‘llab-quvvatladim. AQSH prezidentining ustidan g‘alaba qozonib, undan pul yutib olish shunchaki ajoyib bo‘lardi», — deya qo‘shimcha qildi sportchi.
Oktagondan tashqaridagi qiziqish: Getji va golf maydonlari
Jastin Getji yakkakurashlardan tashqari golf bilan jiddiy shug‘ullanib keladi:
Tajribali tashkilotchi: Sportchi shu kungacha to‘rt marta xayriya maqsadidagi golf turnirlarini o‘tkazishga ulgurgan;
Navbatdagi tadbir: Uning navbatdagi mualliflik turniri noyabr oyida Arizona shtatida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.
Ko‘plab taniqli sheriklar bilan maydonga tushgan Getji uchun Donald Tramp bilan pul tikilgan bahs uning eng katta sport orzularidan biri hisoblanadi.
Izohlar 0
…