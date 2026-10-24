“Trampdan pul yutib olish zo‘r bo‘lardi”: Jastin Getji Tramp bilan garovga golf o‘ynamoqchi

·19·Sport
“Trampdan pul yutib olish zo‘r bo‘lardi”: Jastin Getji Tramp bilan garovga golf o‘ynamoqchi

UFC tashkilotining yengil vazn toifasidagi yulduzi Jastin Getji AQSH prezidenti Donald Tramp bilan golf maydonida kuch sinashish istagida ekani va ular o‘rtasidagi bahs pul tikish (garov) orqali o‘tishi mumkinligini ochiqladi.

Jurnalist Destini Makkabbinga bergan yangi intervyusida amerikalik jangchi Trampning shaxsan o‘zi uni golf o‘ynashga taklif etgani hamda Oq uyda kechgan samimiy uchrashuv tafsilotlari bilan o‘rtoqlashdi.

«Oq uydagi tushlik va Trampning taklifi»: Kelishuv qanday yuz berdi?

Getji yaqinda sobiq UFC chempioni Maks Xollouey tomonidan tashkil etilgan xayriya golf turnirida ishtirok etib, o‘zining bu sport turiga bo‘lgan mehrini yana bir bor namoyish qilgan edi:

  • Oq uyga oilaviy tashrif: Taxminan uch hafta muqaddam jangchi ota-onasi hamrohligida Oq uyda mehmon bo‘lib, AQSH prezidenti bilan birgalikda tushlik qilgan;

  • Shaxsan prezidentdan taklif: «U menga birgalikda golf o‘ynashimizni aytdi. Biz qalin do‘st emasmiz, ammo Tramp bu o‘yinning haqiqiy shaydosi. Ota-onam bilan tushlik qilib o‘tirganimizda, u pul tikib o‘ynashni taklif qildi», — deya eslaydi Getji;

  • «Pul yutib olish zavqi»: «Men ham pul tikish variantini qo‘llab-quvvatladim. AQSH prezidentining ustidan g‘alaba qozonib, undan pul yutib olish shunchaki ajoyib bo‘lardi», — deya qo‘shimcha qildi sportchi.

Oktagondan tashqaridagi qiziqish: Getji va golf maydonlari

Jastin Getji yakkakurashlardan tashqari golf bilan jiddiy shug‘ullanib keladi:

  • Tajribali tashkilotchi: Sportchi shu kungacha to‘rt marta xayriya maqsadidagi golf turnirlarini o‘tkazishga ulgurgan;

  • Navbatdagi tadbir: Uning navbatdagi mualliflik turniri noyabr oyida Arizona shtatida bo‘lib o‘tishi rejalashtirilgan.

Ko‘plab taniqli sheriklar bilan maydonga tushgan Getji uchun Donald Tramp bilan pul tikilgan bahs uning eng katta sport orzularidan biri hisoblanadi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Merab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlikMerab Dvalishvilidan shov-shuvli bayonot: Topuriya - Getji revanshi uchun kutilmagan qurbonlik23 sentabr 19:59Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?Trampning UFCdagi ikki sevimli jangchisi ma’lum bo‘ldi: Ular kim?9 avgust 23:03Jastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildiJastin Getji Islam Maxachevning buyukligi sirini oshkor qildi11 sentabr 07:48Jastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildiJastin Getji yengilmas Iliya Topuriyani qanday tor-mor etganini fosh qildi11 sentabr 07:58UFC'da shov-shuvli reja: Getji - Maxachev superjangi tashkil etilishi mumkinUFC'da shov-shuvli reja: Getji - Maxachev superjangi tashkil etilishi mumkin8 avgust 23:33Jastin Getji Iliya Topuriyaga qarshi jang rejasini ochiqladi...Jastin Getji Iliya Topuriyaga qarshi jang rejasini ochiqladi...25 may 21:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi