Nega hashamatli villa 1 dollarga sotildi? Sirli vasiyat ortidagi aqlbovar qilmas haqiqat
Ko‘chada kun kechiruvchi, cho‘ntagida bor-yo‘g‘i birgina dollar puli qolgan daydi yo‘lda ketayotib g‘aroyib e’longa ko‘zi tushdi.
E’londa dengiz bo‘yida joylashgan, bog‘-rog‘i va basseynlari bor uch qavatli hashamatli villa sotilishi, uning narxi esa atigi 1 dollar ekani yozilgandi. Avvaliga buni kimningdir ahmoqona hazili deb o‘ylagan yo‘lovchi sal o‘tmay boshqa bir devorda xuddi shu taklifga duch keldi va qiziqish ustun kelib, ko‘rsatilgan manzil tomon yo‘l oldi.
Hazil emas, haqiqat: Daydining qo‘liga tekkan baxt
Ko‘rsatilgan manzilga yetib borgan qashshoq odam haqiqiy ertaklardagidek go‘zal, millionlab dollarga arziydigan saroysimon villani va darvoza oldida kutib turgan jiddiy qiyofali ayolni ko‘rdi:
Ishonchsizlik bilan berilgan savol: «Sizlar shunaqa e’lon bergan ekansizlar, mabodo bu yerda qandaydir xatolik yoki anglashilmovchilik bo‘lmaganmi?» — deb so‘radi u taajjublanib;
Qat’iy rozilik: «Yo‘q, hech qanday xatolik yo‘q, narx aynan shunday», — deya javob berdi xonadon bekasi xotirjam ohangda;
Shoshilinch bitim: Cho‘ntagidagi yagona 1 dollarini chiqarib uzatgan erkak taqdirning bu sovg‘asiga ishongisi kelmas, aql bovar qilmas bitim esa ko‘z ochib-yumguncha rasmiylashtirib berilgan edi.
«Nega bunday qildingiz?»: Nafrat va aql to‘qnashgan qasos
Hujjatlarga qo‘l qo‘yilib, ko‘chmas mulkning yangi egasiga aylangan sobiq daydi ichidagi qiziquvchanlikni bosa olmay, ayoldan ushbu g‘alati qarorning asl sababini so‘radi.
Ayolning bergan sovuqqon va pichingga to‘la javobi esa uni butkul lol qoldirdi:
«Marhum erim o‘limidan oldin qilgan vasiyatida ushbu muhtasham villani zudlik bilan sotishimni va undan tushgan barcha pulni uning xushtori (ma’shuqasi)ga berishimni shart qilib qoldirgan edi. Nima bo‘lganda ham, men qonuniy rafiqa sifatida vafot etgan erimning so‘nggi vasiyatini so‘zsiz bajarishim kerakku, to‘g‘rimi?!»
Shu tariqa, erining xiyonatidan qattiq ozor chekkan ayol qonunni va vasiyatnoma shartlarini zarracha buzmagan holda, raqibasiga bor-yo‘g‘i 1 dollar qoldirib, noodatiy va shafqatsiz qasos olgan edi.
Izohlar 0
…