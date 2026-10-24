Nega hashamatli villa 1 dollarga sotildi? Sirli vasiyat ortidagi aqlbovar qilmas haqiqat

·22·Jamiyat
Nega hashamatli villa 1 dollarga sotildi? Sirli vasiyat ortidagi aqlbovar qilmas haqiqat

Ko‘chada kun kechiruvchi, cho‘ntagida bor-yo‘g‘i birgina dollar puli qolgan daydi yo‘lda ketayotib g‘aroyib e’longa ko‘zi tushdi.

E’londa dengiz bo‘yida joylashgan, bog‘-rog‘i va basseynlari bor uch qavatli hashamatli villa sotilishi, uning narxi esa atigi 1 dollar ekani yozilgandi. Avvaliga buni kimningdir ahmoqona hazili deb o‘ylagan yo‘lovchi sal o‘tmay boshqa bir devorda xuddi shu taklifga duch keldi va qiziqish ustun kelib, ko‘rsatilgan manzil tomon yo‘l oldi.

Hazil emas, haqiqat: Daydining qo‘liga tekkan baxt

Ko‘rsatilgan manzilga yetib borgan qashshoq odam haqiqiy ertaklardagidek go‘zal, millionlab dollarga arziydigan saroysimon villani va darvoza oldida kutib turgan jiddiy qiyofali ayolni ko‘rdi:

  • Ishonchsizlik bilan berilgan savol: «Sizlar shunaqa e’lon bergan ekansizlar, mabodo bu yerda qandaydir xatolik yoki anglashilmovchilik bo‘lmaganmi?» — deb so‘radi u taajjublanib;

  • Qat’iy rozilik: «Yo‘q, hech qanday xatolik yo‘q, narx aynan shunday», — deya javob berdi xonadon bekasi xotirjam ohangda;

  • Shoshilinch bitim: Cho‘ntagidagi yagona 1 dollarini chiqarib uzatgan erkak taqdirning bu sovg‘asiga ishongisi kelmas, aql bovar qilmas bitim esa ko‘z ochib-yumguncha rasmiylashtirib berilgan edi.

«Nega bunday qildingiz?»: Nafrat va aql to‘qnashgan qasos

Hujjatlarga qo‘l qo‘yilib, ko‘chmas mulkning yangi egasiga aylangan sobiq daydi ichidagi qiziquvchanlikni bosa olmay, ayoldan ushbu g‘alati qarorning asl sababini so‘radi.

Ayolning bergan sovuqqon va pichingga to‘la javobi esa uni butkul lol qoldirdi:

«Marhum erim o‘limidan oldin qilgan vasiyatida ushbu muhtasham villani zudlik bilan sotishimni va undan tushgan barcha pulni uning xushtori (ma’shuqasi)ga berishimni shart qilib qoldirgan edi. Nima bo‘lganda ham, men qonuniy rafiqa sifatida vafot etgan erimning so‘nggi vasiyatini so‘zsiz bajarishim kerakku, to‘g‘rimi?!»

Shu tariqa, erining xiyonatidan qattiq ozor chekkan ayol qonunni va vasiyatnoma shartlarini zarracha buzmagan holda, raqibasiga bor-yo‘g‘i 1 dollar qoldirib, noodatiy va shafqatsiz qasos olgan edi.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagiYunusobodda daraxt "tiriklayin" betonlandi: Daraxt tanasi bilan to‘silgan piyodalar yo‘lagi12 sentabr 21:40Bir savat uzum 5 million so‘mga sotildiBir savat uzum 5 million so‘mga sotildi23 avgust 11:59Jizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasiJizzaxda kelin oylab vahshiyona qiynoqlarga solindi: Balkondan qochib qutulgan ayol fojiasi14 sentabr 17:45Toshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildiToshkentda yil to‘yi: Qirg‘izistonlik sobiq amaldor o‘g‘liga dabdabali to‘y qildi10 sentabr 14:27Qo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdiQo‘qonda kuyovning bir bo‘lak torti 4000 dollarga sotildi: auksiondagi narx hammani hayron qoldirdi26 sentabr 15:05Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emas16 iyul 20:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
Namanganda 5 yoshli qiz zo‘rlanishi bilan bog‘liq ish bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar berildi
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
O‘zbekiston pasporti bilan qaysi davlatlarga vizasiz borish mumkin?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi
Xorazmda qidiruvga berilgan 15 yoshli qiz Toshkentdan topildi