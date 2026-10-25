Fransiyada 17 yoshli regbichi uchrashuvda olgan jarohati oqibatida vafot etdi

·70·Sport
Fransiyada 17 yoshli regbichi uchrashuvda olgan jarohati oqibatida vafot etdi

Fransiyaning «Union du Bassin Marmandais» klubi 17 yoshli regbichisi Klea Mene uchrashuv vaqtida olgan og‘ir jarohati oqibatida vafot etdi. Bu haqda «RMC Sport» va Fransiyaning mahalliy ommaviy axborot vositalari xabar berdi.

Hodisa 17 oktyabr kuni Lot-e-Garonna departamentida «Agen Agglo Rugby» jamoasiga qarshi o‘tkazilgan yoshlar uchrashuvida sodir bo‘lgan. Bahs davomida Mene boshidan kuchli zarba olgan. Shundan so‘ng uning yuragi to‘xtab qolgan. Tibbiyot xodimlari maydondayoq reanimatsiya choralarini ko‘rgan va sportchi shifoxonaga olib ketilgan.

Biroq shifokorlar uning hayotini saqlab qola olmagan. Klub regbichining vafoti haqida 21 oktyabr kuni ma’lum qilgan.

Fransiya regbi federatsiyasi marhumaning oilasi va yaqinlariga hamdardlik bildirib, hodisa sabablarini aniqlash uchun barcha choralar ko‘rilishini ma’lum qilgan. Fojiadan jabrlangan jamoadoshlari va boshqa ishtirokchilar uchun psixologik yordam ham tashkil etilgan.

Klea MeneFransiya regbi federatsiyasiUnion du Bassin Marmandaisregbi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?15 iyul 13:31Samuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayaptiSamuél Etoʻo: Kylian Mbappe Fransiyada yetarlicha qadrlanmayapti13 iyul 19:16Liam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladiLiam Rosenior Parijga qaytdi: Angliyalik mutaxassis Fransiyada ish boshladi7 iyul 17:54Kannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdiKannavaro mundialda nega 3 himoyachi bilan o‘ynaganini aytdi5 avgust 17:10Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiFransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdi17 avgust 08:50Milan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradiMilan himoyachisi Zaxari Atekame faoliyatini Fransiyada davom ettiradi14 avgust 21:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
«To‘y bo‘ladi»: Sindorovning bobosi Assaubayeva haqida gapirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Nega g‘arb sharhlovchilari Bahodir Jalolovning uslubini hazm qila olmayapti?
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
Erling Xoland «Manchester Siti»dan ketishga qaror qildi — uning yangi manzili ochiqlandi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi