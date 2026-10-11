Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Vinisius Junior Ispaniya La Ligasining 8-turida «Vilyarreal»ga qarshi o‘yinda raqibining sochidan tortgani uchun 74-daqiqada maydondan chetlatildi.
- O‘yindan so‘ng u jamoadoshlari va muxlislaridan ushbu xatti-harakati uchun uzr so‘radi.
- Nosportcha harakati tufayli Vinisius bir nechta o‘yinga diskvalifikatsiya qilinishi mumkin, bu esa «Real Madrid»ning navbatdagi «Sevilya»ga qarshi o‘yiniga ta’sir qilishi mumkin.
Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Vilyarreal»ni qabul qilib, 1:0 hisobidagi minimal va o‘ta og‘ir g‘alabani qo‘lga kiritdi. Biroq uchrashuvning eng ko‘p muhokama qilingan voqeasi madridliklar yulduzi Vinisius Juniorning noodatiy va qo‘pol harakati tufayli maydondan haydalishi bo‘ldi.
Braziliyalik hujumchi o‘yinning 74-daqiqasida asablarini jilovlay olmay, «Vilyarreal» futbolchisining sochidan tortib qoldi. Bosh hakam hech ikkilanmasdan futbolchiga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatib, maydondan chetlatdi.
Vinisiusning murojaati: «Jamoam va muxlislardan uzr so‘rayman»
O‘yindan so‘ng Vinisius Junior o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida qisqa va samimiy bayonot berib, jamoadoshlarini ozchilikda qoldirgani uchun uzr so‘radi:
Iqror va tavba: «Xursandchilik davom etadi… Jamoam va muxlislardan uzr so‘rayman», — deb yozdi madridliklar vingeri;
Ehtimoliy diskvalifikatsiya: Raqibga nisbatan nosportcha va agressiv harakati uchun Vinisius La Liga intizom qo‘mitasi tomonidan bir nechta o‘yinga chetlatilishi xavfi ostida qolmoqda.
Turnir jadvalidagi holat: «Barselona» bilan 6 ochkolik farq
Tarkibda bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, «qirollik klubi» minimal ustunlikni saqlab qoldi va turnir jadvalida muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi:
«Barselona» (1-o‘rin): Kataloniyaliklar 24 ochko bilan musobaqa jadvalida ishonchli tarzda yakkapeshqadamlik qilmoqda;
«Atletiko Madrid» (2-o‘rin): Diyego Simeone jamoasi 19 ochko bilan ikkinchi pog‘onada bormoqda;
«Real Madrid» (3-o‘rin): Madrid grandi 8-turdan keyin o‘z ochkolari sonini 18 taga yetkazdi va peshqadam «Barselona»dan 6 ochko ortda qolmoqda;
«Vilyarreal» (13-o‘rin): Mag‘lubiyatga uchragan «sariq suvosti kemasi» 8 ochko bilan jadvalning 13-o‘rnini band etgan.
Oldinda «Sevilya»ga qarshi sinov
«Real Madrid» navbatdagi 9-tur bahsini 18 oktyabr sanasida «Sevilya»ga qarshi safarda o‘tkazadi. Karlo Anchelotti shogirdlari mazkur muhim to‘qnashuvda ehtimoliy diskvalifikatsiya sabab Vinisius Junior xizmatidan foydalana olmasligi mumkin.
Izohlar 0
…