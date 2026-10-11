Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi

·70·Sport
Raqibning sochidan tortgani uchun qizil kartochka olgan Vinisius muxlislardan uzr so‘radi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Vinisius Junior Ispaniya La Ligasining 8-turida «Vilyarreal»ga qarshi o‘yinda raqibining sochidan tortgani uchun 74-daqiqada maydondan chetlatildi.
  • O‘yindan so‘ng u jamoadoshlari va muxlislaridan ushbu xatti-harakati uchun uzr so‘radi.
  • Nosportcha harakati tufayli Vinisius bir nechta o‘yinga diskvalifikatsiya qilinishi mumkin, bu esa «Real Madrid»ning navbatdagi «Sevilya»ga qarshi o‘yiniga ta’sir qilishi mumkin.

Ispaniya La Ligasining 8-turi doirasida Madridning «Real» klubi o‘z maydonida «Vilyarreal»ni qabul qilib, 1:0 hisobidagi minimal va o‘ta og‘ir g‘alabani qo‘lga kiritdi. Biroq uchrashuvning eng ko‘p muhokama qilingan voqeasi madridliklar yulduzi Vinisius Juniorning noodatiy va qo‘pol harakati tufayli maydondan haydalishi bo‘ldi.

Braziliyalik hujumchi o‘yinning 74-daqiqasida asablarini jilovlay olmay, «Vilyarreal» futbolchisining sochidan tortib qoldi. Bosh hakam hech ikkilanmasdan futbolchiga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatib, maydondan chetlatdi.

Vinisiusning murojaati: «Jamoam va muxlislardan uzr so‘rayman»

O‘yindan so‘ng Vinisius Junior o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifasida qisqa va samimiy bayonot berib, jamoadoshlarini ozchilikda qoldirgani uchun uzr so‘radi:

  • Iqror va tavba: «Xursandchilik davom etadi… Jamoam va muxlislardan uzr so‘rayman», — deb yozdi madridliklar vingeri;

  • Ehtimoliy diskvalifikatsiya: Raqibga nisbatan nosportcha va agressiv harakati uchun Vinisius La Liga intizom qo‘mitasi tomonidan bir nechta o‘yinga chetlatilishi xavfi ostida qolmoqda.

Turnir jadvalidagi holat: «Barselona» bilan 6 ochkolik farq

Tarkibda bir kishi kam bo‘lib qolganiga qaramay, «qirollik klubi» minimal ustunlikni saqlab qoldi va turnir jadvalida muhim 3 ochkoni qo‘lga kiritdi:

  • «Barselona» (1-o‘rin): Kataloniyaliklar 24 ochko bilan musobaqa jadvalida ishonchli tarzda yakkapeshqadamlik qilmoqda;

  • «Atletiko Madrid» (2-o‘rin): Diyego Simeone jamoasi 19 ochko bilan ikkinchi pog‘onada bormoqda;

  • «Real Madrid» (3-o‘rin): Madrid grandi 8-turdan keyin o‘z ochkolari sonini 18 taga yetkazdi va peshqadam «Barselona»dan 6 ochko ortda qolmoqda;

  • «Vilyarreal» (13-o‘rin): Mag‘lubiyatga uchragan «sariq suvosti kemasi» 8 ochko bilan jadvalning 13-o‘rnini band etgan.

Oldinda «Sevilya»ga qarshi sinov

«Real Madrid» navbatdagi 9-tur bahsini 18 oktyabr sanasida «Sevilya»ga qarshi safarda o‘tkazadi. Karlo Anchelotti shogirdlari mazkur muhim to‘qnashuvda ehtimoliy diskvalifikatsiya sabab Vinisius Junior xizmatidan foydalana olmasligi mumkin.

Real MadridVinisius JuniorLa LigaVilyarreal
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Real» muhim g‘alabaga erishdi, Vinisiusning goli bekor qilinib, maydondan haydaldi«Real» muhim g‘alabaga erishdi, Vinisiusning goli bekor qilinib, maydondan haydaldiBugun 08:37Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Trentmi yoki Dyumfris? “Real Madrid”ning o‘ng qanotini kim egallaydi?Kecha 13:58Vinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirdaVinisius Junior Real Madrid tarkibidagi raqobat va oʻz oʻyinidan xavotirda17 sentabr 21:37Joze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildiJoze Mourinyo Vinisius va Mbappe yulduzlarini himoya qildi12 sentabr 12:15La Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdiLa Liga 6-turida «Betis» kuchli uchlikka kirdi, «Vilyarreal» Malagada iroda ko‘rsatdi18 sentabr 06:11Anderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdiAnderson zamonaviy futbolchilarning maqomi haqida fikr bildirdi5 oktabr 19:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi