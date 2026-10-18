Bornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn
Angliya Premer-ligasi doirasidagi Bornmut — Sanderlend uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.
O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.
Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 10. Kristi R., 4. Kuk L., 9. Evanilson, 5. Xill Dj., 37. Rayan, 14. Silva A., 15. Smit A., 16. Taverne M., 3. Tryuffer A.
Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.
Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 15. Alderete O., 4. Danso K., 32. Xyum T., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 20. Mukiyele N., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T., 34. Jaka G.
Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.
Jonli reportaj1-0 JONLI
9
Tray Xyum (Sanderlend) so‘nggi himoyachi ortiga o‘tib ketdi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
6
Gol! Evanilson Markus Tavernega (Bornmut) ajoyib uzatma berdi va u to‘pni bo‘sh qolgan darvozaga qiyinchiliksiz boshi bilan yo‘lladi. Hisob 1:0.
3
Bornmut burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
2
Bu o‘tib bo‘lmaydi! Evanilson (Bornmut) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berishga hozirlandi va darvozani nishonga oldi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan muvaffaqiyatli to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Bornmut burchak zarbasini ishlab oldi.
2
Tayler Adams (Bornmut) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga ega chiqdi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
18:01
Evanilson (Bornmut) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
18:00
O‘yinni Sanderlend boshlab beradi.
18:00
Bugungi o‘yinni Kreyg Pouson boshqarib boradi.
18:00
Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi va ular bilan ushbu o‘yin tafsilotlarida tanishib chiqishingiz mumkin.
18:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida sizga tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
Izohlar 0
…