Bornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn

·37·Sport
Bornmut — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn

Angliya Premer-ligasi doirasidagi BornmutSanderlend uchrashuvi 18 oktyabr, 18:00 (Toshkent vaqti bilan) boshlanadi.

O‘yin boshlangach voqealar jonli matnda yangilanib boradi.

Bornmut boshlang‘ich tarkibi: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 10. Kristi R., 4. Kuk L., 9. Evanilson, 5. Xill Dj., 37. Rayan, 14. Silva A., 15. Smit A., 16. Taverne M., 3. Tryuffer A.

Bornmut bosh murabbiyi: Rouz M.

Sanderlend boshlang‘ich tarkibi: 22. Rufs R., 15. Alderete O., 4. Danso K., 32. Xyum T., 28. Le Fe E., 17. Mandava R., 20. Mukiyele N., 11. Rigg K., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T., 34. Jaka G.

Sanderlend bosh murabbiyi: Le Bris R.

Jonli reportaj1-0 JONLI
9
Tray Xyum (Sanderlend) so‘nggi himoyachi ortiga o‘tib ketdi, ammo yon hakam o‘yindan tashqari holatni qayd etganidan so‘ng, bosh hakam o‘yinni to‘xtatdi.
61-0
Gol! Evanilson Markus Tavernega (Bornmut) ajoyib uzatma berdi va u to‘pni bo‘sh qolgan darvozaga qiyinchiliksiz boshi bilan yo‘lladi. Hisob 1:0.
3
Bornmut burchak zarbasidan unumli foydalana olmadi, chunki raqib himoyasi hushyor harakat qilib, xavfni bartaraf etdi.
2
Bu o‘tib bo‘lmaydi! Evanilson (Bornmut) jarima maydonchasi tashqarisidan zarba berishga hozirlandi va darvozani nishonga oldi, ammo uning urinishi himoyachi tomonidan muvaffaqiyatli to‘sib qolindi. To‘p maydon tashqarisiga chiqib ketdi va Bornmut burchak zarbasini ishlab oldi.
2
Tayler Adams (Bornmut) jarima maydonchasi tashqarisida qaytgan to‘pga ega chiqdi, ammo uning zarbasi himoyachilardan biri tomonidan to‘sib qolindi.
1
Birinchi bo‘lim endigina boshlandi.
18:01
Evanilson (Bornmut) raqib o‘yinchisini aldab o‘tishga uringanidan so‘ng, to‘p maydondan uzoqlashtirildi.
18:00
O‘yinni Sanderlend boshlab beradi.
18:00
Bugungi o‘yinni Kreyg Pouson boshqarib boradi.
18:00
Har ikkala jamoaning boshlang‘ich tarkiblari e’lon qilindi va ular bilan ushbu o‘yin tafsilotlarida tanishib chiqishingiz mumkin.
18:00
Xayrli kun, xonimlar va janoblar! Bizning jonli matnli sharhimizga xush kelibsiz, unda biz o‘yinda sodir bo‘layotgan barcha voqealar haqida sizga tezkor ma’lumotlarni taqdim etib boramiz.
BornmutSanderlendAngliya Premer-ligasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Angliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdiAngliya Liga kubogida shiddatli to‘qnashuvlar: «Nyukasl» so‘nggi daqiqalarda g‘alabani ilib ketdi9 sentabr 07:57Torrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matnTorrense — Sanderlend: tarkiblar va jonli matn15 oktabr 20:37«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)«Etihad»da 8 ta gol va drama: «Manchester Siti» 5:3 hisobida g‘alaba qozondi (video)20 sentabr 22:31Artetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondiArtetaning jokeridan “oltin” gol!: «Arsenal» Sanderlendda 2:0 hisobida g‘alaba qozondi13 sentabr 06:09Xabi Alonso 10-o‘rindan qo‘rqmadi: U «Chelsi»da nimani ko‘rdi?Xabi Alonso 10-o‘rindan qo‘rqmadi: U «Chelsi»da nimani ko‘rdi?6 avgust 11:26Granit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydiGranit Xhaka transferi yopildi: Sanderlend sardorini Chelsi safiga qoʻyib yubormaydi26 iyul 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
«Manchester Siti» — «PSJ» bahsining eng zaif futbolchilari e’lon qilindi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Xorijlik ekspert “Katta o‘zbek”ning professional boksdagi qadamlarini tanqid qildi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...