Odil Hamrobekov harakat qilgan “Traktor” ilk ochkosini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O'zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Odil Hamrobekov to'p surayotgan Eronning «Traktor» klubi OFK Elit Chempionlar ligasining 2-turida Qatarning «Ash Shamal» jamoasi bilan 0:0 hisobida durang o'ynab, ilk ochkosini qo'lga kiritdi.
- Hamrobekov ushbu o'yinni to'liq o'tkazib, jamoasining himoya va hujum muvozanatini ushlab turishda faollik ko'rsatdi.
- Ushbu natijadan so'ng «Traktor»
- 1 ochko bilan jadvalda 11-o'rinni egalladi.
Osiyo qit’asining eng nufuzli klublar turniri — OFK Elit Chempionlar ligasi G‘arb mintaqasida 2-tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. 12 oktyabr kuni o‘tkazilgan to‘qnashuvlarda O‘zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Odil Hamrobekov to‘p surayotgan Eronning «Traktor» klubi muhim bahsda maydonga tushdi, turnirning amaldagi chempioni sanalgan Saudiya Arabistonining «Al Ahli» jamoasi esa navbatdagi g‘alabasini nishonladi.
Hamyurtimiz Odil Hamrobekov o‘z klubining asosiy tarkibida maydonga tushib, bahsni to‘liq o‘tkazdi.
«Traktor» Qatar klubi bilan bahsda dastlabki ochkoni qo‘lga kiritdi
Eron klubi Qatarning «Ash Shamal» jamoasiga qarshi kechgan murosasiz bahsda hisobni ocholmadi:
Maydonda 90 daqiqa: O‘zbekiston terma jamoasi vakili Odil Hamrobekov markaziy yarimhimoya chizig‘ida to‘liq harakat qilib, jamoasining himoya va hujum muvozanatini ushlab turishda faollik ko‘rsatdi;
Nursiz durang va ilk ochko: Uchrashuv 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Ushbu natijadan so‘ng Tabriz klubi 1 ochko bilan jadvalning 11-pog‘onasidan joy olgan bo‘lsa, «Ash Shamal» 2 ochko jamg‘arib, 9-o‘rinda bormoqda.
Amaldagi chempion «Al Ahli» peshqadamlikni mustahkamladi
Turnirning bosh sovrini sohibi Saudiyaning «Al Ahli» klubi safarda BAAning «Al Vasl» jamoasi ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi:
Mehmondagi 1:3 hisobi: Chempionlar safida Ibanes (20-daqiqa), Trinkau (58-daqiqa) hamda Alburaykan (90+1-daqiqa) tomonidan kiritilgan gollar jamoaga muhim uch ochkoni taqdim etdi;
Mezbonlarning yagona javobi: «Al Vasl» safida Maleyru birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda (45+3) to‘p kiritib, muvozanatni qisqartirishga erishdi, xolos;
Turnir jadvalidagi holat: G‘alabadan so‘ng 4 ochkoga ega bo‘lgan «Al Ahli» G‘arb mintaqasi peshqadamiga aylanib oldi, ochkosiz qolgan «Al Vasl» esa 14-pog‘onani band etib turibdi.
OFK Elit ligasidagi keskin va shiddatli kurashlar turdan-turga yanada qizg‘in pallaga kirib bormoqda.
Izohlar 0
…