Odil Hamrobekov harakat qilgan “Traktor” ilk ochkosini qo‘lga kiritdi

·35·Sport
Odil Hamrobekov harakat qilgan “Traktor” ilk ochkosini qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O'zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Odil Hamrobekov to'p surayotgan Eronning «Traktor» klubi OFK Elit Chempionlar ligasining 2-turida Qatarning «Ash Shamal» jamoasi bilan 0:0 hisobida durang o'ynab, ilk ochkosini qo'lga kiritdi.
  • Hamrobekov ushbu o'yinni to'liq o'tkazib, jamoasining himoya va hujum muvozanatini ushlab turishda faollik ko'rsatdi.
  • Ushbu natijadan so'ng «Traktor»
  • 1 ochko bilan jadvalda 11-o'rinni egalladi.

Osiyo qit’asining eng nufuzli klublar turniri — OFK Elit Chempionlar ligasi G‘arb mintaqasida 2-tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tdi. 12 oktyabr kuni o‘tkazilgan to‘qnashuvlarda O‘zbekiston milliy jamoasi yarimhimoyachisi Odil Hamrobekov to‘p surayotgan Eronning «Traktor» klubi muhim bahsda maydonga tushdi, turnirning amaldagi chempioni sanalgan Saudiya Arabistonining «Al Ahli» jamoasi esa navbatdagi g‘alabasini nishonladi.

Hamyurtimiz Odil Hamrobekov o‘z klubining asosiy tarkibida maydonga tushib, bahsni to‘liq o‘tkazdi.

«Traktor» Qatar klubi bilan bahsda dastlabki ochkoni qo‘lga kiritdi

Eron klubi Qatarning «Ash Shamal» jamoasiga qarshi kechgan murosasiz bahsda hisobni ocholmadi:

  • Maydonda 90 daqiqa: O‘zbekiston terma jamoasi vakili Odil Hamrobekov markaziy yarimhimoya chizig‘ida to‘liq harakat qilib, jamoasining himoya va hujum muvozanatini ushlab turishda faollik ko‘rsatdi;

  • Nursiz durang va ilk ochko: Uchrashuv 0:0 hisobidagi durang bilan yakunlandi. Ushbu natijadan so‘ng Tabriz klubi 1 ochko bilan jadvalning 11-pog‘onasidan joy olgan bo‘lsa, «Ash Shamal» 2 ochko jamg‘arib, 9-o‘rinda bormoqda.

Amaldagi chempion «Al Ahli» peshqadamlikni mustahkamladi

Turnirning bosh sovrini sohibi Saudiyaning «Al Ahli» klubi safarda BAAning «Al Vasl» jamoasi ustidan ishonchli g‘alabaga erishdi:

  • Mehmondagi 1:3 hisobi: Chempionlar safida Ibanes (20-daqiqa), Trinkau (58-daqiqa) hamda Alburaykan (90+1-daqiqa) tomonidan kiritilgan gollar jamoaga muhim uch ochkoni taqdim etdi;

  • Mezbonlarning yagona javobi: «Al Vasl» safida Maleyru birinchi bo‘limga qo‘shib berilgan daqiqalarda (45+3) to‘p kiritib, muvozanatni qisqartirishga erishdi, xolos;

  • Turnir jadvalidagi holat: G‘alabadan so‘ng 4 ochkoga ega bo‘lgan «Al Ahli» G‘arb mintaqasi peshqadamiga aylanib oldi, ochkosiz qolgan «Al Vasl» esa 14-pog‘onani band etib turibdi.

OFK Elit ligasidagi keskin va shiddatli kurashlar turdan-turga yanada qizg‘in pallaga kirib bormoqda.

OFK Elit Chempionlar ligasiAl AhliTraktorOdil Hamrobekov
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalar19 avgust 06:52Jiddadagi dahshatli drama: «Paxtakor» Osiyoning amaldagi chempionidan ochko tortib oldiJiddadagi dahshatli drama: «Paxtakor» Osiyoning amaldagi chempionidan ochko tortib oldi15 sentabr 06:16Jiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindiJiddadagi bahs oldidan «Al Ahli» va «Paxtakor»ning asosiy tarkiblari e’lon qilindi14 sentabr 22:26Osiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydiOsiyoning ikki karra chempioniga qarshi: «Paxtakor» Elit OCHL safarini Jiddada boshlaydi14 sentabr 18:42Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!Husanovdan Shomurodovgacha: O‘zbekiston milliy jamoasi qaydnomasi e’lon qilindi!20 sentabr 15:57Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»Odil Hamrobekov: «Kongoga qarshi borimizni beramiz»27 iyun 00:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi