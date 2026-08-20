«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi

·1·Sport
«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi
Qisqacha

Joau Kanselu «Barselona» bilan 3 yillik to'liq shartnoma imzoladi. 32 yoshli portugaliyalik himoyachi yangi mavsumda jamoaning asosiy maqsadi Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib chiqish ekanini aytdi. «Barselona» o'tgan mavsumda turnirdagi ishtirokini chorak finalda yakunlagan. Kanseluning qaytishi jamoa himoyasi va qanot hujumlarida barqarorlikni ta'minlashi kutilmoqda.

«Barselona» bilan 3 yillik to‘liq shartnoma imzolagan Joau Kanselu klubning yaqin kelajakdagi bosh maqsadlari haqida to‘xtalib, jamoaning asosiy nishonini e’lon qildi. 32 yoshli tajribali portugaliyalik himoyachining ta’kidlashicha, Kataloniya klubi yangi mavsumda bor diqqat-e’tiborini Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga qaratadi.

«Bor kuchimizni ishga solamiz»: Kanseluning bayonoti

Kanselu «ko‘k-anorranglilar»ning qit’a miqyosidagi ambitsiyalari haqida fikr bildirar ekan, jamoa uzoq kutilgan sovrin uchun oxirigacha kurashishini ma’lum qildi:

"«Barselona» har doim eng yuqori cho‘qqilarni ko‘zlaydigan klub. Endi biz Yevropa Chempionlar Ligasida g‘olib chiqish va ushbu kubokni olib kelish uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishni qilamiz.", — dedi Joau Kanselu.

Kanselu va «Barselona»ning Chempionlar Ligasidagi holati

Ko‘rsatkich

Holat va asosiy tafsilotlar

Futbolchi

Joau Kanselu (32 yosh, Portugaliya)

Shartnoma muddati

«Barselona» bilan 3 yillik to‘liq bitim

Klubning asosiy maqsadi

Yevropa Chempionlar Ligasida chempionlik

O‘tgan mavsumdagi natija

Chempionlar Ligasida chorak finalda ishtirokni to‘xtatgan

Tarkibdagi roli

Har ikki qanotda yuqori temp va tajribani ta’minlash

Yevropadagi zafar sari intilish

O‘tgan mavsumda Chempionlar Ligasidagi yurishini chorak final bosqichida to‘xtatishga majbur bo‘lgan Kataloniya klubi yangi mavsumda tarkibni tajribali ijrochilar bilan mustahkamlab, Yevropa taxtini qaytarib olishni rejalashtirmoqda. Kanseluning jamoaga to‘liq asosda qo‘shilishi jamoa himoyasidagi va qanot hujumlaridagi barqarorlikni ta’minlashi kutilmoqda.

Sizningcha, yangilangan tarkib va Joau Kanseluning qaytishi bilan «Barselona» yangi mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kirita oladimi?

O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda «Barsa» ixlosmandlariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Tarixiy to‘qnashuvga yashil chiroq: WBC Fyuri - Joshua jangini tasdiqlaydimi?Bugun, 21:09Dastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiDastin Pore Maxachevning Gerriga qarshi qiyin g‘alabasini tahlil qildiBugun, 21:02Drogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiDrogba Diomande orqali Mourinyuga kutilmagan «messej» yo‘lladiBugun, 20:57Bolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBolonya Italiya futboli faxriysini oʻz safiga qoʻshib olishi mumkinBugun, 20:16Kataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiKataloniyaga qaytish: «Barselona» Joau Kanselu bilan 3 yillik shartnoma imzoladiBugun, 19:34João Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiJoão Cancelo Barselona safida Chempionlar ligasini yutishni maqsad qildiBugun, 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Abdumalik Yorbutayev Yerevanda yana portladi: Doev nokautda qoldi (video)
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Yamal tug‘ilgan kunida g‘ayrioddiy “pushti ziyofat” uyushtirdi
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)
Husanovning bobosi vafot etdi: u «Siti» qarorgohini tark etdi (video)