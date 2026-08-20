«Barselona»ga qaytgan Joau Kanselu Chempionlar Ligasidagi ambitsiyalarni ochiqladi
Joau Kanselu «Barselona» bilan 3 yillik to'liq shartnoma imzoladi. 32 yoshli portugaliyalik himoyachi yangi mavsumda jamoaning asosiy maqsadi Yevropa Chempionlar Ligasida g'olib chiqish ekanini aytdi. «Barselona» o'tgan mavsumda turnirdagi ishtirokini chorak finalda yakunlagan. Kanseluning qaytishi jamoa himoyasi va qanot hujumlarida barqarorlikni ta'minlashi kutilmoqda.
«Barselona» bilan 3 yillik to‘liq shartnoma imzolagan Joau Kanselu klubning yaqin kelajakdagi bosh maqsadlari haqida to‘xtalib, jamoaning asosiy nishonini e’lon qildi. 32 yoshli tajribali portugaliyalik himoyachining ta’kidlashicha, Kataloniya klubi yangi mavsumda bor diqqat-e’tiborini Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kiritishga qaratadi.
«Bor kuchimizni ishga solamiz»: Kanseluning bayonoti
Kanselu «ko‘k-anorranglilar»ning qit’a miqyosidagi ambitsiyalari haqida fikr bildirar ekan, jamoa uzoq kutilgan sovrin uchun oxirigacha kurashishini ma’lum qildi:
"«Barselona» har doim eng yuqori cho‘qqilarni ko‘zlaydigan klub. Endi biz Yevropa Chempionlar Ligasida g‘olib chiqish va ushbu kubokni olib kelish uchun qo‘limizdan kelgan barcha ishni qilamiz.", — dedi Joau Kanselu.
Kanselu va «Barselona»ning Chempionlar Ligasidagi holati
Ko‘rsatkich
Holat va asosiy tafsilotlar
Futbolchi
Joau Kanselu (32 yosh, Portugaliya)
Shartnoma muddati
«Barselona» bilan 3 yillik to‘liq bitim
Klubning asosiy maqsadi
Yevropa Chempionlar Ligasida chempionlik
O‘tgan mavsumdagi natija
Chempionlar Ligasida chorak finalda ishtirokni to‘xtatgan
Tarkibdagi roli
Har ikki qanotda yuqori temp va tajribani ta’minlash
Yevropadagi zafar sari intilish
O‘tgan mavsumda Chempionlar Ligasidagi yurishini chorak final bosqichida to‘xtatishga majbur bo‘lgan Kataloniya klubi yangi mavsumda tarkibni tajribali ijrochilar bilan mustahkamlab, Yevropa taxtini qaytarib olishni rejalashtirmoqda. Kanseluning jamoaga to‘liq asosda qo‘shilishi jamoa himoyasidagi va qanot hujumlaridagi barqarorlikni ta’minlashi kutilmoqda.
Sizningcha, yangilangan tarkib va Joau Kanseluning qaytishi bilan «Barselona» yangi mavsumda Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo‘lga kirita oladimi?
O‘z tahlil va fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda «Barsa» ixlosmandlariga ushbu muhim yangilikni darhol ulashing!
…