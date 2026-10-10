Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdi

·84·Sport
Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Krishtianu Ronaldu «An-Nasr»ning «Ad-Diriya» ustidan qozongan 3:0 hisobidagi g‘alabasida o‘zining 980-rasmiy golini urib, jamoasini turnir jadvalida «Al-Qodisiya» bilan tenglashtirdi.
  • Uchrashuvdan so‘ng Ronaldu «Ish bajarildi.
  • Endi navbatdagi o‘yinga!» deb bayonot berdi.
  • «An-Nasr» Osiyo Elit Chempionlar Ligasida O‘zbekiston chempioni «Neftchi» bilan 12 oktyabr kuni Riyozda to‘qnash keladi.

Portugaliya milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar tufayli so‘nggi kunlarda jahon matbuoti diqqat markazidan tushmayotgan Krishtianu Ronaldu yana maydonda o‘z so‘zini aytdi. Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 8-turi doirasida «An-Nasr» o‘z maydonida «Ad-Diriya» klubini qabul qilib, yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.

Uchrashuvdan so‘ng 41 yoshli afsonaviy to‘purar o‘zining «X» (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida qisqa va dadil fikr qoldirdi: «Ish bajarildi. Endi navbatdagi o‘yinga!».

Tarixiy 980-gol: Rekordlar sari to‘xtovsiz yurish

Mazkur bahsda kiritilgan to‘p jahon futboli tarixi sahifalarini yana bir bor yangiladi:

  • Hisobni ochgan zarba: 23-daqiqada aynan Ronaldu raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi;

  • 980 ta rasmiy gol: Ushbu gol portugaliyalik yulduzning klublar va milliy terma jamoa safidagi rasmiy gollari sonini naqd 980 taga yetkazdi. Professional futbol tarixidagi mutlaq rekordchi bo‘lib turgan Ronaldu endilikda favqulodda 1000 talik marra sari bor-yo‘g‘i 20 ta gol qoldirdi;

  • Yirik hisobli g‘alaba: Bahsning 35-daqiqasida Samu Koshta hisobni oshirgan bo‘lsa, 77-daqiqada Kingsli Koman uchinchi golni urib, «Ad-Diriya»ning butunlay taslim bo‘lishini ta’minladi.

Peshqadamlik kurashi va «Neftchi»ga qarshi to‘qnashuv

«An-Nasr» turnir jadvalida o‘z mavqeini mustahkamlab, navbatdagi xalqaro sinovga hozirlik ko‘rmoqda:

  • «Al-Qodisiya»ga yetib olindi: Qo‘lga kiritilgan g‘alaba evaziga riyodliklar ochkolari sonini 19 taga yetkazib, turnir jadvali peshqadami «Al-Qodisiya»ni quvib yetdi (to‘plar nisbatiga ko‘ra hozircha 2-o‘rinda);

  • O‘zbekiston chempioni «Mrsul Park»ga boradi: «An-Nasr» navbatdagi uchrashuvini Osiyo Elit Chempionlar Ligasi doirasida O‘zbekistonning amaldagi chempioni Farg‘onaning «Neftchi» jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur kutilgan bahs 12 oktyabr kuni Riyozda, Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da boshlanadi;

  • Keyingi safar: Mahalliy chempionatda esa «An-Nasr» 15 oktyabr kuni safarda prinsipial raqib «Al-Ahli» maydoniga safar qiladi.

Formada bo‘lgan Krishtianu Ronaldu va uning jamoasi Toshkent vaqti bilan yakshanba oqshomida farg‘onaliklarga qarshi qanday o‘yin ko‘rsata olishi hozirdanoq Osiyo futboli muxlislari tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.

Krishtianu RonalduAl-NasrSaudiya Arabistoni Pro-ligaPortugaliya milliy terma jamoasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdiRonalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi8 oktabr 23:41Millionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadiMillionlar qo‘lladi, ammo jamoadoshlari Ronalduning shov-shuvli postiga munosabat bildirmadi8 oktabr 18:43Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?Gari Lineker nega Ronalduning holatini Messiniki bilan solishtirdi?8 oktabr 18:24Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?Terma jamoani ruxsatsiz tark etgan Krishtianu Ronalduni qanday jazo kutmoqda?8 oktabr 08:40Record shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladiRecord shov-shuvi: Portugaliya bosh murabbiyi Ronalduning ketishi sababini ochiqladi5 oktabr 11:55«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi«Unga hurmat ila bosh egamiz»: Zidan milliy jamoadan ketgan Ronaldu haqida gapirdi4 oktabr 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi