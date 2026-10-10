Endi navbat “Neftchi”gami? Krishtianu Ronaldu «An-Nasr» g‘alabasidan so‘ng bayonot berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Krishtianu Ronaldu «An-Nasr»ning «Ad-Diriya» ustidan qozongan 3:0 hisobidagi g‘alabasida o‘zining 980-rasmiy golini urib, jamoasini turnir jadvalida «Al-Qodisiya» bilan tenglashtirdi.
- Uchrashuvdan so‘ng Ronaldu «Ish bajarildi.
- Endi navbatdagi o‘yinga!» deb bayonot berdi.
- «An-Nasr» Osiyo Elit Chempionlar Ligasida O‘zbekiston chempioni «Neftchi» bilan 12 oktyabr kuni Riyozda to‘qnash keladi.
Portugaliya milliy terma jamoasi atrofidagi voqealar tufayli so‘nggi kunlarda jahon matbuoti diqqat markazidan tushmayotgan Krishtianu Ronaldu yana maydonda o‘z so‘zini aytdi. Saudiya Arabistoni Pro-ligasining 8-turi doirasida «An-Nasr» o‘z maydonida «Ad-Diriya» klubini qabul qilib, yirik 3:0 hisobida g‘alaba qozondi.
Uchrashuvdan so‘ng 41 yoshli afsonaviy to‘purar o‘zining «X» (sobiq Twitter) tarmog‘idagi sahifasida qisqa va dadil fikr qoldirdi: «Ish bajarildi. Endi navbatdagi o‘yinga!».
Tarixiy 980-gol: Rekordlar sari to‘xtovsiz yurish
Mazkur bahsda kiritilgan to‘p jahon futboli tarixi sahifalarini yana bir bor yangiladi:
Hisobni ochgan zarba: 23-daqiqada aynan Ronaldu raqib darvozasini ishg‘ol qilib, hisobni ochdi;
980 ta rasmiy gol: Ushbu gol portugaliyalik yulduzning klublar va milliy terma jamoa safidagi rasmiy gollari sonini naqd 980 taga yetkazdi. Professional futbol tarixidagi mutlaq rekordchi bo‘lib turgan Ronaldu endilikda favqulodda 1000 talik marra sari bor-yo‘g‘i 20 ta gol qoldirdi;
Yirik hisobli g‘alaba: Bahsning 35-daqiqasida Samu Koshta hisobni oshirgan bo‘lsa, 77-daqiqada Kingsli Koman uchinchi golni urib, «Ad-Diriya»ning butunlay taslim bo‘lishini ta’minladi.
Peshqadamlik kurashi va «Neftchi»ga qarshi to‘qnashuv
«An-Nasr» turnir jadvalida o‘z mavqeini mustahkamlab, navbatdagi xalqaro sinovga hozirlik ko‘rmoqda:
«Al-Qodisiya»ga yetib olindi: Qo‘lga kiritilgan g‘alaba evaziga riyodliklar ochkolari sonini 19 taga yetkazib, turnir jadvali peshqadami «Al-Qodisiya»ni quvib yetdi (to‘plar nisbatiga ko‘ra hozircha 2-o‘rinda);
O‘zbekiston chempioni «Mrsul Park»ga boradi: «An-Nasr» navbatdagi uchrashuvini Osiyo Elit Chempionlar Ligasi doirasida O‘zbekistonning amaldagi chempioni Farg‘onaning «Neftchi» jamoasiga qarshi o‘tkazadi. Mazkur kutilgan bahs 12 oktyabr kuni Riyozda, Toshkent vaqti bilan soat 23:15 da boshlanadi;
Keyingi safar: Mahalliy chempionatda esa «An-Nasr» 15 oktyabr kuni safarda prinsipial raqib «Al-Ahli» maydoniga safar qiladi.
Formada bo‘lgan Krishtianu Ronaldu va uning jamoasi Toshkent vaqti bilan yakshanba oqshomida farg‘onaliklarga qarshi qanday o‘yin ko‘rsata olishi hozirdanoq Osiyo futboli muxlislari tomonidan katta qiziqish bilan kutilmoqda.
Izohlar 0
…