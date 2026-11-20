Jeyk Pol Habibga 200 mln dollar taklif qildi: Nurmagomedovning javobi qanday bo‘ldi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jeyk Pol sobiq UFC chempioni Habib Nurmagomedovga oktagonga qaytishi uchun 200 million dollar taklif qildi.
- Biroq dog‘istonlik afsonaviy jangchi bu katta mablag‘ga qaramay, o‘z faoliyatini yakunlash haqidagi qarori qat’iy ekanini bildirdi.
- Habib hech kimga nimanidir isbotlashi shart emasligini va qaytish uchun hech qanday zarurat yo‘qligini ta’kidladi.
- Jeyk Pol esa ushbu taklif orqali MMA olamida tub burilish yasashni maqsad qilgan edi.
Habib Nurmagomedovni oktagonga qaytarish uchun 200 million dollar taklif qilinsa, u bu pulga rozi bo‘ladimi? Jeyk Pol aynan shu savolni sobiq UFC chempioniga berdi. Ammo Dog‘istonlik afsona jangchi uchun bu summa ham qarorni o‘zgartirishga yetarli bo‘lmadi.
MMA olamida eng katta moliyaviy takliflardan biri bo‘lishi mumkin bo‘lgan 200 million dollar haqidagi savol Habib Nurmagomedov va Jeyk Pol o‘rtasidagi suhbatda ko‘tarildi. MVP promousheni hammuassisi sobiq UFC chempionini yana oktagonga qaytishga undar ekan, hatto shunchalik katta mablag‘ evaziga jang qilish imkoniyatini ham tilga oldi.
Biroq Habibning javobi uning faoliyatini yakunlash haqidagi pozitsiyasi o‘zgarmaganini yana bir bor ko‘rsatdi.
Jeyk Pol 200 million dollar haqida so‘radi
Suhbat davomida Jeyk Pol Habibdan jangchilik faoliyatiga qaytish ehtimoli va bunday qaror uchun qanday mablag‘ kerak bo‘lishi mumkinligini so‘radi.
«Qachon qaytasan? 200 million dollar evaziga-chi?» — dedi Jeyk Pol.
Habib Nurmagomedov esa bu taklifga qiziqish bildirmadi. U jangchilik faoliyatini qayta boshlash uchun zarurat yo‘qligini, o‘zini isbotlash uchun ham oktagonga qaytishi shart emasligini ta’kidladi.
«Nima uchun qaytishim kerak? Mening jamoamda juda ko‘p jangchilar bor, ular — dunyodagi eng yaxshilari. Men hech kimga nimanidir isbotlashim shart emas. Menga munosib raqib yo‘q, faqat pul taklif qilishyapti», — dedi Habib.
Jeyk Pol bu taklifni faqat pul bilan bog‘lamadi
Jeyk Pol esa Habibning qaytishi nafaqat moliyaviy jihatdan, balki butun MMA industriyasi uchun ham muhim voqea bo‘lishi mumkinligini tushuntirishga harakat qildi.
U MVP va PFL hamkorligi orqali jangchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratilayotganini, sportchilarning moliyaviy ahvoli va kelajagini yaxshilash maqsad qilinganini aytdi.
«Gap faqat pulda emas. MVP va PFL birlashishi orqali biz MMA olamini yaxshi tomonga o‘zgartiryapmiz. Jangchilarga yaxshiroq hayot kechirish imkoniyatini beryapmiz. UFC bilan tuzgan shartnomangda qanday shartlar borligini bilmayman, ammo agar sen bizning promoushenda jang qilsang, bu butun sport sohasida tub burilish yasashi mumkin», — dedi Jeyk Pol.
MVP va PFL birlashuvi MMA bozoridagi raqobatni kuchaytirmoqda
Jeyk Pol hammuassisi bo‘lgan MVP promousheni va PFL ligasi 2026 yil iyul oyida birlashdi. Yangi tuzilmaga Jeyk Pol hamda uning hamkori Nakisa Bidaryan rahbarlik qilmoqda.
Ushbu birlashuv MMA bozorida UFC bilan raqobatni kuchaytirish, jangchilar uchun yangi moliyaviy imkoniyatlar yaratish va sportning kommersial salohiyatini oshirishga qaratilgan.
Habib Nurmagomedovning oktagonga qaytishi esa, shubhasiz, har qanday promoushen uchun ulkan voqea bo‘lardi. U UFC tarixidagi eng muvaffaqiyatli yengil vazn chempionlaridan biri sifatida faoliyatini 29 g‘alaba va birorta mag‘lubiyatsiz yakunlagan.
200 million dollarlik taklif haqidagi savol ham jangchilik afsonasini yana bir bor oktagonga qaytarish istagi qanchalik kuchli ekanini ko‘rsatadi. Ammo Habibning pozitsiyasi hozircha qat’iy: u jangchi sifatidagi faoliyatini qayta boshlash uchun na moliyaviy taklif, na yangi promoushenning ambitsiyalari yetarli sabab bo‘layotganini bildirmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…