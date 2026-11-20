16 yoshida Himolay cho‘qqisini zabt etgan qashqadaryolik yigit jahon rekordini yangiladi!
Qashqadaryolik 16 yoshli Timur Rustamov Himolay tog‘laridagi 6 812 metr balandlikka ega Ama Dablam cho‘qqisini zabt etib, rekord natija qayd etdi. Yosh alpinistning ma’lum qilishicha, u ushbu cho‘qqiga ko‘tarilgan eng yosh inson bo‘lgan.
Timur Rustamov 2026 yil 8 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 07:52 da Ama Dablam cho‘qqisiga yetib borgan. O‘sha paytda uning yoshi 16 yil, 2 oy va 28 kunni tashkil etgan.
Bu natija yosh alpinist uchun katta ahamiyatga ega. Uning so‘zlariga ko‘ra, Ama Dablam cho‘qqisini zabt etish uzoq vaqtdan beri amalga oshirishni orzu qilgan maqsadlaridan biri bo‘lgan. U baland tog‘ sharoitidagi murakkabliklar va qiyinchiliklarga qaramay, ortga chekinmay, ko‘zlagan marrasiga yetishga muvaffaq bo‘lgan.
Shu tariqa, Timur Rustamov o‘zining jasorati, qat’iyati va tinimsiz intilishi bilan katta natijaga erishdi. 16 yoshida Himolayning mashhur cho‘qqilaridan birini zabt etgani uning alpinistik faoliyatidagi muhim yutuq bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…