Saudiya Arabistoni kompaniyasi «Manchester Yunayted»ni sotib olish bo‘yicha muzokara boshladi
Angliyaning «Manchester Yunayted» klubi yaqin kelajakda o‘z xo‘jayinini o‘zgartirishi mumkin. Indykaila News nashrining xabar berishicha, Saudiya Arabistoni hukumati tomonidan qo‘llab-quvvatlanayotgan mustaqil kompaniya manchesterliklarni to‘liq sotib olish masalasida yuqori martabali amaldorlar bilan muzokaralar olib bormoqda.
Muzokaralar tafsilotlari va «Nyukasl» omili
Manbaga ko‘ra, «Manchester Yunayted»ga da’vogarlik qilayotgan ushbu kompaniyaning Angliya Premer-ligasining boshqa bir vakili — «Nyukasl Yunayted»ga egalik qiluvchi Saudiya Arabistoni Suveren jamg‘armasi (PIF) bilan hech qanday aloqasi yo‘q. Bu esa APLning bir egalik ostidagi klublar bo‘yicha cheklovlarini chetlab o‘tish imkonini beradi. Hozircha muzokaralarning yakuniy natijasi va ehtimoliy bitim qiymati oshkor etilmagan.
Klub atrofidagi joriy vaziyat va asosiy ko‘rsatkichlar
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar va holat
Da’vogar tomon
Saudiya Arabistoni hukumati qo‘llab-quvvatlayotgan mustaqil kompaniya (PIF'ga aloqasi yo‘q)
Kelishuv shakli
Klubni to‘liq sotib olish bo‘yicha muzokaralar
APLdagi joriy o‘rni
19-o‘rin (xavfli zonada)
Mavsum statistikasi
Ortda qolgan 11 ta o‘yinda atigi 8 ochko
Eslatib o‘tamiz, «Manchester Yunayted» Angliya Premer-ligasining joriy mavsumida o‘ta muvaffaqiyatsiz ishtirok etmoqda va 11 turdan so‘ng 8 ochko bilan turnir jadvalining 19-pog‘onasida bormoqda.
Sizningcha, «Manchester Yunayted»ni inqirozdan olib chiqish uchun klub xo‘jayinining o‘zgarishi va Saudiya Arabistoni sarmoyasining kirib kelishi eng to‘g‘ri yechimmi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ingliz futboli muxlislariga ushbu shov-shuvli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…