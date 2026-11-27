«Marsel» klubi vakili Qarshida «Nasaf» bilan hamkorlik rejalarini muhokama qildi
Qarshining «Nasaf» futbol klubi Fransiyaning mashhur «Marsel» klubi rivojlanish, xalqaro va strategik tashabbuslar bo‘yicha direktori Janluka Santanelloni rasmiy tashrif bilan qabul qildi.
Tashrif tafsilotlari va muzokaralar
Mehmon tashrif davomida qarshiliklarning zamonaviy infratuzilmasini ko‘zdan kechirdi va klub rahbariyati bilan muhim yo‘nalishlar yuzasidan fikr almashdi:
Yo‘nalish
Amalga oshirilgan ishlar va muhokamalar
Infratuzilma bilan tanishuv
Janluka Santanello «Nasaf» futbol akademiyasi, qizlar akademiyasi hamda asosiy jamoa mashg‘ulot bazasida yaratilgan sharoitlarni o‘rgandi
Muzokaralar mavzusi
Klub rahbariyati bilan yoshlar futbolini rivojlantirish, zamonaviy futbol metodikasi va xalqaro hamkorlik istiqbollari muhokama qilindi
Uchrashuv natijasi
Muloqot yakunida tomonlar kelgusidagi hamkorlik qadamlari bo‘yicha o‘zaro kelishib oldi
«Markaziy» stadiondagi xalqaro bahs
Muzokaralardan so‘ng «Marsel» vakili Qarshidagi «Markaziy» stadioniga tashrif buyurib, OFK Chempionlar ligasi 2 musobaqasi doirasida «Nasaf» va Bahraynning «Al Xalidiya» klublari o‘rtasida kechgan uchrashuvni bevosita tribunadan tomosha qildi.
O‘z navbatida, «Nasaf» futbol klubi «Marsel» vakiliga bildirilgan yuksak qiziqish hamda samarali muloqot uchun minnatdorlik bildirdi.
Sizningcha, Fransiyaning «Marsel» klubi bilan yo‘lga qo‘yiladigan xalqaro hamkorlik «Nasaf» akademiyasi tarbiyalanuvchilarining Yevropa futboliga chiqishiga qanday turtki beradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek futboli hamda jahon sportidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…