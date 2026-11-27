«Buxoro» o‘z maydonida «Mash’al» bilan jangovar durang o‘ynadi
O‘zbekiston Superligasining 29-turi doirasida «Buxoro» o‘z maydonida «Mash’al» jamoasini qabul qilib, 2:2 hisobida jangovar durang qayd etdi.
Uchrashuv xronologiyasi va gollar
Bellashuv davomida mezbonlar ikki bor hisobda oldinga chiqib olgan bo‘lsa-da, muborakliklar har safar muvozanatni tiklashga muvaffaq bo‘lishdi:
35-daqiqa (1:0): Shahzod Ubaydullayev Velko Filipovichning uzatmasidan so‘ng hisobni ochdi.
41-daqiqa (1:1): Humoyun Murtozayev tanaffus arafasida hisobni tenglashtirdi.
56-daqiqa (2:1): Ikkinchi bo‘lim boshida Sherzod Esanov Vladimir Rodichning pasidan keyin «Buxoro»ni yana oldinga olib chiqdi.
76-daqiqa (2:2): Komiljon Tojiddinov Tohir To‘xtasinov uzatmasini golga aylantirib, uchrashuvning yakuniy hisobini o‘rnatdi.
Turnir jadvalidagi holat
Ushbu durangdan so‘ng jamoalarning Superliga jadvalidagi mavqei quyidagicha ko‘rinish oldi:
Jamoa
29-turdan so‘ng to‘plagan ochkosi
Turnir jadvalidagi o‘rni
«Buxoro»
44 ochko
7-o‘rinda bormoqda
«Mash’al»
6 ochko
So‘nggi pog‘onada qoldi
Uchrashuv qaydnomasi
Superliga. 29-tur«Buxoro» — «Mash’al» 2:2
Gollar: Shahzod Ubaydullayev (35), Sherzod Esanov (56) — Humoyun Murtozayev (41), Komiljon Tojiddinov (76).
Ogohlantirishlar: Muxtorov (18), Boshnyak (35), Kacharava (82).
«Buxoro» tarkibi: Hamroyev, Filipovich (Qulmatov, 66), Muxtorov, Ubaydullayev (Kacharava, 73), Baratov, Rajabov, Ro‘ziyev (Xayrullayev, 73), Esanov, Yuldashev (Mamasidiqov, 46), Mladovich, Rodich.
«Mash’al» tarkibi: Rusanov, Akramov, Boshnyak, Tojiddinov (Xolmatov, 89), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 71), To‘xtasinov, Ifeani, Ismoilov (Jovliyev, 71), Boymurodov, Rahimov.
Sizningcha, «Buxoro» so‘nggi turlarda ochko yo‘qotmaganida mavsumni kuchli beshlikda yakunlash imkoniyatiga ega bo‘larmidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va O‘zbekiston Superligasi hamda milliy futbolimizdagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…