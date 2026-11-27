«Barselona» va «Inter» «Roma» himoyachisi Mario Ermosoga jiddiy qiziqish bildirmoqda
Italiyaning «Roma» klubi markaziy himoyachisi Mario Ermoso Yevropaning ikki grand jamoasi diqqat markaziga tushdi. Taniqli insayder Ekrem Konur ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida ma’lum qilishicha, 31 yoshli ispaniyalik futbolchining o‘yinlarini «Barselona» va «Inter» klublari faol kuzatib bormoqda.
Shartnoma holati va transfer qiymati
Tajribali himoyachining Rim klubi bilan amaldagi kelishuvi muddati yaqinlashib borayotgani grand klublar uchun qulay imkoniyat yaratmoqda:
Ko‘rsatkichlar
Tafsilotlar
Futbolchi va yoshi
Mario Ermoso (Ispaniya, 31 yosh)
Amaldagi klubi
«Roma» (2024 yildan buyon to‘p tepmoqda)
Shartnoma yakunlanish muddati
Kelasi yilning iyun oyi oxiri
Transfermarkt bahosi
7 million yevro
Joriy mavsum statistikasi
A Seriyada 11 ta o‘yin va 2 ta gol
Sizningcha, Mario Ermoso uchun faoliyatini Ispaniya chempionatida — «Barselona» safida davom ettirish ma’qulroqmi yoki Italiyada qolib, «Inter» taklifini qabul qilgani yaxshimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va Yevropa futboli hamda transfer olamidagi eng so‘nggi yangiliklarni kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…