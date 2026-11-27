Shavkat Mirziyoyev jahon toji uchun kurashayotgan Javohir Sindarovga omad tiladi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Jenevada jahon shaxmat toji uchun kurashayotgan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarovning o‘yiniga yuqori baho berib, unga omad tiladi.
- Davlat rahbari hamyurtimizning hindistonlik Gukesh Dommarajuga qarshi o‘tkazilgan dastlabki uchta partiyadagi munosib ishtirokini alohida ta’kidlab o‘tdi.
- Hozirgi kunda 14 partiyadan iborat mazkur bahsda umumiy hisob 1,5–1,5 ko‘rinishida teng turibdi.
2026 yil 27 noyabr kuni O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev jahon shaxmat toji uchun kechayotgan hal qiluvchi matchda ishtirok etayotgan o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindarovning o‘yiniga yuqori baho berdi. Davlat rahbari hamyurtimizning dastlabki uchta partiyani munosib va yuqori saviyada o‘tkazganini alohida ta’kidladi.
«Shaxmatchiga muvaffaqiyat va kuch-quvvat tilayman»
Prezident Shavkat Mirziyoyev Jenevada o‘tayotgan nufuzli bellashuvlarni diqqat bilan kuzatib borayotganini ma’lum qildi:
«Uchta o‘yinni yaxshi o‘ynadi, qarab turibmiz», — deya ta’kidladi davlat rahbari Javohir Sindarovning chiqishlari haqida fikr bildirar ekan.
Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev o‘zbek grossmeysteriga kelgusi bahslarda muvaffaqiyat va kuch-quvvat tilab, ushbu tarixiy qarama-qarshilikda g‘alaba qozonishiga umid bildirdi.
Jenevadagi jahon chempionligi matchining joriy holati
Ayni kunlarda Shveysariyaning Jeneva shahrida Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni, hindistonlik grossmeyster Gukesh Dommarajuga qarshi 14 partiyadan iborat matchda shaxmat toji uchun bahs olib bormoqda. Dastlabki uchta partiyaning barchasi murosasiz kurashlar ostida durang bilan yakunlandi:
Partiya
Sana
Natija
Umumiy hisob
1-partiya
2026 yil 24 noyabr
Durang (½–½)
0.5 – 0.5
2-partiya
2026 yil 25 noyabr
Durang (½–½)
1.0 – 1.0
3-partiya
2026 yil 26 noyabr
Durang (½–½)
1.5 – 1.5
Reglamentga ko‘ra, jahon chempioni unvonini qo‘lga kiritish uchun shaxmatchilardan biri 7,5 ochko jamg‘arishi talab etiladi. Matchning navbatdagi 4-partiyasi 28 noyabr kuni o‘tkaziladi.
Sizningcha, Javohir Sindarov amaldagi jahon chempioni Gukesh Dommarajuni mag‘lub etib, O‘zbekistonga jahon shaxmat tojini olib kela oladimi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va o‘zbek sportining eng yorqin yutuqlarini kuzatib borayotgan yaqinlaringizga ushbu quvonchli xabarni darhol ulashing!
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…