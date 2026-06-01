A Shortfall of Gravitas kemasiga Falcon 9 muvaffaqiyatli qoʻndi

·35·Texno
A Shortfall of Gravitas kemasiga Falcon 9 muvaffaqiyatli qoʻndi

JerryPikePhoto sahifasi muallifi dondan olingan yuqori sifatli videolarni eʼlon qildi. Unda Falcon 9 raketasining birinchi pogʻonasi A Shortfall of Gravitas uchuvchisiz kemasi palubasiga muvaffaqiyatli qoʻnganidan soʻng tasvirlangan. Videolar yuqori aniqlikda va soniyasiga 60 kadr chastotada yuklangan boʻlib, kemaning Atlantika okeani orqali Florida shtatidagi Kanaviral portiga tortib ketilayotganini koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Falcon 9 (B1085) birinchi pogʻonasi Starlink 10-53 missiyasi doirasida oʻzining 16-parvozini amalga oshirdi. Raketa 29-may kuni Kanaviral burnidagi SLC-40 maydonchasidan start olib, orbitaga 29 ta Starlink v2 Mini sunʼiy yoʻldoshini olib chiqdi. Startdan taxminan 8,5 daqiqa oʻtgach, pogʻona Atlantika okeanidagi platformaga muvaffaqiyatli qoʻndi.

Hozirgi vaqtga kelib, A Shortfall of Gravitas (ASOG) uchuvchisiz dengiz platformasi Falcon 9 raketalarining 150 dan ortiq muvaffaqiyatli qoʻnishini qabul qildi. SpaceX kompaniyasi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini uchirishda koʻp marta ishlatiladigan texnologiyalardan faol foydalanishda davom etmoqda. Portga qaytgach, buster navbatdagi parvozga tayyorlash uchun yuboriladi.

Avvalroq SpaceX yangi rekord oʻrnatgani haqida xabar berilgan edi: 31-may kuni Vandenberg kosmodromidan Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining joriy yildagi 50-uchirilishi amalga oshirildi. Kompaniya hozirda sunʼiy yoʻldosh missiyalarini oʻrtacha har uch kunda bir marta amalga oshirmoqda.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin