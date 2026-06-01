A Shortfall of Gravitas kemasiga Falcon 9 muvaffaqiyatli qoʻndi
JerryPikePhoto sahifasi muallifi dondan olingan yuqori sifatli videolarni eʼlon qildi. Unda Falcon 9 raketasining birinchi pogʻonasi A Shortfall of Gravitas uchuvchisiz kemasi palubasiga muvaffaqiyatli qoʻnganidan soʻng tasvirlangan. Videolar yuqori aniqlikda va soniyasiga 60 kadr chastotada yuklangan boʻlib, kemaning Atlantika okeani orqali Florida shtatidagi Kanaviral portiga tortib ketilayotganini koʻrish mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Falcon 9 (B1085) birinchi pogʻonasi Starlink 10-53 missiyasi doirasida oʻzining 16-parvozini amalga oshirdi. Raketa 29-may kuni Kanaviral burnidagi SLC-40 maydonchasidan start olib, orbitaga 29 ta Starlink v2 Mini sunʼiy yoʻldoshini olib chiqdi. Startdan taxminan 8,5 daqiqa oʻtgach, pogʻona Atlantika okeanidagi platformaga muvaffaqiyatli qoʻndi.
Hozirgi vaqtga kelib, A Shortfall of Gravitas (ASOG) uchuvchisiz dengiz platformasi Falcon 9 raketalarining 150 dan ortiq muvaffaqiyatli qoʻnishini qabul qildi. SpaceX kompaniyasi Starlink sunʼiy yoʻldoshlarini uchirishda koʻp marta ishlatiladigan texnologiyalardan faol foydalanishda davom etmoqda. Portga qaytgach, buster navbatdagi parvozga tayyorlash uchun yuboriladi.
Avvalroq SpaceX yangi rekord oʻrnatgani haqida xabar berilgan edi: 31-may kuni Vandenberg kosmodromidan Starlink sunʼiy yoʻldoshlarining joriy yildagi 50-uchirilishi amalga oshirildi. Kompaniya hozirda sunʼiy yoʻldosh missiyalarini oʻrtacha har uch kunda bir marta amalga oshirmoqda.
…