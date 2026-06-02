SpaceX kompaniyasining McGregor poligonidagi kengayish jarayoni havoda tasvirlandi

·104·Texno
SpaceX kompaniyasining McGregor poligonidagi kengayish jarayoni havoda tasvirlandi

SpaceX kompaniyasi Texas shtatidagi McGregor poligonida qurilish ishlarini jadal sur’atlarda davom ettirmoqda. Ushbu hudud dunyodagi eng yirik raketa dvigatellarini sinovdan oʻtkazish majmuasi hisoblanadi. 2026-yil 31-may kuni uchuvchi ClaudiusNDX va NASASpaceflight ishqibozi Adam Cuker tomonidan amalga oshirilgan aerofotosuratlar markazning misli koʻrilmagan darajada kengayganini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi kadrlarda asosiy kirish qismida qurilayotgan yangi binolar, raketa komponentlarini sinovdan oʻtkazish uchun moʻljallangan faol zonalar hamda maxsus oʻralgan Falcon 9 birinchi bosqich (Stage 1) va bir nechta ikkinchi bosqich (Stage 2) raketalari aks etgan. Shuningdek, hududda qurilish jarayoni yakunlanayotgan ulkan yangi inshoot ham koʻzga tashlanadi.

McGregor poligoni SpaceX uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, u Raptor va Merlin dvigatellarini olovli sinovdan oʻtkazish boʻyicha asosiy xab vazifasini oʻtaydi. Kompaniya oʻzining koinotga parvozlar sonini oshirishni rejalashtirayotgan bir paytda, ushbu poligonning infratuzilmasini kengaytirish missiyalar xavfsizligi va samaradorligini ta’minlashda muhim rol oʻynaydi.

SpaceXElon MuskMcGregorFalcon 9Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nashriyotlar Google AI Search tizimidan voz kechish imkoniyatiga ega boʻladiBugun, 14:59DeepSeek: Nomaʻlum startapdan sunʻiy intellekt gigantigacha boʻlgan yoʻlBugun, 14:58Wander: Internetning “kichik olami”ni kashf qilish uchun yangi vositaBugun, 14:56Koinotda dubl: SpaceX bir kunda ikkita Falcon 9 raketasini uchiradiBugun, 14:542026-yilning eng yirik kiberhujumlari va maʼlumotlar sizib chiqishiBugun, 14:25TikTok yirik madaniy tadbirlar uchun TikTok Pro Events ilovasini ishga tushirdiBugun, 14:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Instagram'ning yangi Instants funksiyasini qanday o'chirish mumkin