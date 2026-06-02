SpaceX kompaniyasining McGregor poligonidagi kengayish jarayoni havoda tasvirlandi
SpaceX kompaniyasi Texas shtatidagi McGregor poligonida qurilish ishlarini jadal sur’atlarda davom ettirmoqda. Ushbu hudud dunyodagi eng yirik raketa dvigatellarini sinovdan oʻtkazish majmuasi hisoblanadi. 2026-yil 31-may kuni uchuvchi ClaudiusNDX va NASASpaceflight ishqibozi Adam Cuker tomonidan amalga oshirilgan aerofotosuratlar markazning misli koʻrilmagan darajada kengayganini koʻrsatdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi kadrlarda asosiy kirish qismida qurilayotgan yangi binolar, raketa komponentlarini sinovdan oʻtkazish uchun moʻljallangan faol zonalar hamda maxsus oʻralgan Falcon 9 birinchi bosqich (Stage 1) va bir nechta ikkinchi bosqich (Stage 2) raketalari aks etgan. Shuningdek, hududda qurilish jarayoni yakunlanayotgan ulkan yangi inshoot ham koʻzga tashlanadi.
McGregor poligoni SpaceX uchun strategik ahamiyatga ega boʻlib, u Raptor va Merlin dvigatellarini olovli sinovdan oʻtkazish boʻyicha asosiy xab vazifasini oʻtaydi. Kompaniya oʻzining koinotga parvozlar sonini oshirishni rejalashtirayotgan bir paytda, ushbu poligonning infratuzilmasini kengaytirish missiyalar xavfsizligi va samaradorligini ta’minlashda muhim rol oʻynaydi.
…