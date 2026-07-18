Messi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqda
Lionel Messi Jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushishidan oldin maydon tashqarisida ham e’tibor markazida bo‘ldi. Afsonaviy futbolchining bir yil avval Mayamidagi Cipriani Residences Miami turar-joy majmuasiga kiritgan sarmoyasi katta muvaffaqiyat keltirdi.
Ma’lum bo‘lishicha, Messi o‘tgan yili mazkur osmono‘par binodan to‘rtta xonadon xarid qilgan. Hozirga kelib 85 qavatli majmua qurilishning asosiy bosqichini yakunladi va xonadonlarning 80 foizdan ortig‘i sotildi.
Manbalarga ko‘ra, Messidan keyin yana bir qator argentinalik futbolchilar ham shu yerdan uy sotib olgan. Shuningdek, Nyu-York va Kaliforniyadan Mayamiga ko‘chib kelayotgan Citadel va Amazon kompaniyalari rahbarlari ham ushbu loyihani tanlamoqda. Xorijlik xaridorlar esa 30 dan ortiq davlatdan kelgan bo‘lib, eng faollari Meksika, Italiya, Kolumbiya, Braziliya, Argentina, Kanada, Fransiya, Ispaniya va Buyuk Britaniya vakillaridir.
Messi taxminan 3500 kvadrat fut maydonga ega to‘rt xonali xonadon uchun qariyb 7,5 million dollar to‘lagan. U xaridni amalga oshirgan paytda binoga 2028 yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan edi. Biroq qurilish ishlari tezlashtirildi va endi mulkdorlar 2027 yil yozida xonadonlariga ko‘chib o‘tishlari mumkin.
Balandligi qariyb 950 fut bo‘lgan bino qurib bitkazilgach, Nyu-Yorkdan janubdagi eng baland turar-joy binolaridan biriga aylanadi. Jami 397 ta xonadondan iborat majmuada 50 ming kvadrat futdan ortiq infratuzilma, jumladan basseyn, SPA markazi, xususiy kinoteatr, Biskeyn ko‘rfaziga qaragan dam olish hududi va mashhur Cipriani restoranlari faoliyat yuritadi.
Cipriani oilasi vakili Juzeppe Chipriani bu loyiha orqali qariyb yuz yillik italiyancha mehmondo‘stlik an’analari davom ettirilishini ta’kidladi.
Loyihani amalga oshirayotgan Mast Capital rahbari Kamilo Migel kichikning aytishicha, qurilishning yuqori bosqichiga chiqish va sotuvlar 80 foizdan oshishi Mayamining dunyodagi eng nufuzli ko‘chmas mulk bozorlaridan biriga aylanayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.
Shu tariqa, Lionel Messining bir yil avvalgi sarmoyasi nafaqat muvaffaqiyatli investitsiya bo‘lib chiqdi, balki Mayamidagi eng nufuzli turar-joylardan biriga bo‘lgan qiziqishni ham sezilarli darajada oshirdi.
…