Messi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqda

·16·Dunyo
Messi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqda

Lionel Messi Jahon chempionati finalida Ispaniyaga qarshi maydonga tushishidan oldin maydon tashqarisida ham e’tibor markazida bo‘ldi. Afsonaviy futbolchining bir yil avval Mayamidagi Cipriani Residences Miami turar-joy majmuasiga kiritgan sarmoyasi katta muvaffaqiyat keltirdi.

Ma’lum bo‘lishicha, Messi o‘tgan yili mazkur osmono‘par binodan to‘rtta xonadon xarid qilgan. Hozirga kelib 85 qavatli majmua qurilishning asosiy bosqichini yakunladi va xonadonlarning 80 foizdan ortig‘i sotildi.

Manbalarga ko‘ra, Messidan keyin yana bir qator argentinalik futbolchilar ham shu yerdan uy sotib olgan. Shuningdek, Nyu-York va Kaliforniyadan Mayamiga ko‘chib kelayotgan Citadel va Amazon kompaniyalari rahbarlari ham ushbu loyihani tanlamoqda. Xorijlik xaridorlar esa 30 dan ortiq davlatdan kelgan bo‘lib, eng faollari Meksika, Italiya, Kolumbiya, Braziliya, Argentina, Kanada, Fransiya, Ispaniya va Buyuk Britaniya vakillaridir.

Messi taxminan 3500 kvadrat fut maydonga ega to‘rt xonali xonadon uchun qariyb 7,5 million dollar to‘lagan. U xaridni amalga oshirgan paytda binoga 2028 yilda foydalanishga topshirish rejalashtirilgan edi. Biroq qurilish ishlari tezlashtirildi va endi mulkdorlar 2027 yil yozida xonadonlariga ko‘chib o‘tishlari mumkin.

Balandligi qariyb 950 fut bo‘lgan bino qurib bitkazilgach, Nyu-Yorkdan janubdagi eng baland turar-joy binolaridan biriga aylanadi. Jami 397 ta xonadondan iborat majmuada 50 ming kvadrat futdan ortiq infratuzilma, jumladan basseyn, SPA markazi, xususiy kinoteatr, Biskeyn ko‘rfaziga qaragan dam olish hududi va mashhur Cipriani restoranlari faoliyat yuritadi.

Cipriani oilasi vakili Juzeppe Chipriani bu loyiha orqali qariyb yuz yillik italiyancha mehmondo‘stlik an’analari davom ettirilishini ta’kidladi.

Loyihani amalga oshirayotgan Mast Capital rahbari Kamilo Migel kichikning aytishicha, qurilishning yuqori bosqichiga chiqish va sotuvlar 80 foizdan oshishi Mayamining dunyodagi eng nufuzli ko‘chmas mulk bozorlaridan biriga aylanayotganini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shu tariqa, Lionel Messining bir yil avvalgi sarmoyasi nafaqat muvaffaqiyatli investitsiya bo‘lib chiqdi, balki Mayamidagi eng nufuzli turar-joylardan biriga bo‘lgan qiziqishni ham sezilarli darajada oshirdi.

Lionel MessiMiamiCipriani Residences MiamiAmazonCitadel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiKontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldiBugun, 19:50Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBugun, 18:31Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiEron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiBugun, 17:54Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaHindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaBugun, 17:28Isroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiIsroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiBugun, 17:21Turkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiTurkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiBugun, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?