SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandi
Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketa tizimi — Starshipʻning navbatdagi sinov parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda. Avvalroq texnik nosozliklar tufayli qoldirilgan mazkur missiya endilikda 20-iyul kuni amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu parvoz nafaqat texnik sinov, balki koinotni oʻzlashtirishda yangi bosqich sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Dastlab 16-iyulga rejalashtirilgan parvoz Super Heavy tezlatkichidagi dvigatellarni oʻt oldirish jarayonida yuzaga kelgan favqulodda toʻxtalish sababli bekor qilingan edi. Tesla va SpaceX kompaniyalari xodimi, insayder Dima Zenyukning maʼlum qilishicha, muhandislar nosozlikni bartaraf etish uchun ikkita Raptor dvigatelini toʻliq almashtirishga majbur boʻlishgan. Ushbu kutilmagan kechikish fonida kompaniya aksiyalari narxida biroz pasayish kuzatildi.
Missiyaning asosiy maqsadlari va Starlink V3 debyutiFlight 13 deb nomlangan ushbu missiya Starship V3 versiyasining ikkinchi sinov parvozi boʻladi. Mazkur parvozning eng muhim jihatlaridan biri — orbitaga ilk bor 20 ta toʻliq funksional Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqish va ularni joylashtirishdir. Bu yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari global internet qamrovini yanada kengaytirish va sifatini oshirishga xizmat qiladi.
Shuningdek, parvoz davomida SpaceX mutaxassislari ochiq koinotda Raptor dvigatelini qayta oʻt oldirish tajribasini ham oʻtkazishni rejalashtirgan. Bu texnologik jarayon kelajakda uzoq masofali koinot missiyalari va kemaning manevr imkoniyatlarini tekshirish uchun oʻta muhim hisoblanadi. Agar sinov muvaffaqiyatli oʻtsa, bu Starshipʻning koʻp marta foydalanish imkoniyatlarini yanada mustahkamlaydi.
Rejaga koʻra, raketa pogʻonalari ajralganidan soʻng, Super Heavy tezlatkichi Meksika qoʻltigʻiga nazorat ostida qoʻndiriladi. Kemaning yuqori qismi, yaʼni Starship esa oʻz parvozini Hind okeaniga qoʻnish (suvga tushish) bilan yakunlashi koʻzda tutilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu jarayonlar raketaning qayta tiklanuvchanlik xususiyatlarini amalda isbotlashi kerak.
Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ham ushbu parvoz ahamiyatli, chunki Starlink loyihasining rivojlanishi kelajakda mintaqamizda yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. SpaceX hozirda barcha texnik tekshiruvlarni yakunlab, start maydonchasida soʻnggi tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda.
…