SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandi

·37·Texno
SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandi

Elon Musk asos solgan SpaceX kompaniyasi oʻzining eng qudratli raketa tizimi — Starshipʻning navbatdagi sinov parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda. Avvalroq texnik nosozliklar tufayli qoldirilgan mazkur missiya endilikda 20-iyul kuni amalga oshirilishi kutilmoqda. Bu parvoz nafaqat texnik sinov, balki koinotni oʻzlashtirishda yangi bosqich sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Dastlab 16-iyulga rejalashtirilgan parvoz Super Heavy tezlatkichidagi dvigatellarni oʻt oldirish jarayonida yuzaga kelgan favqulodda toʻxtalish sababli bekor qilingan edi. Tesla va SpaceX kompaniyalari xodimi, insayder Dima Zenyukning maʼlum qilishicha, muhandislar nosozlikni bartaraf etish uchun ikkita Raptor dvigatelini toʻliq almashtirishga majbur boʻlishgan. Ushbu kutilmagan kechikish fonida kompaniya aksiyalari narxida biroz pasayish kuzatildi.

Missiyaning asosiy maqsadlari va Starlink V3 debyuti

Flight 13 deb nomlangan ushbu missiya Starship V3 versiyasining ikkinchi sinov parvozi boʻladi. Mazkur parvozning eng muhim jihatlaridan biri — orbitaga ilk bor 20 ta toʻliq funksional Starlink V3 sunʼiy yoʻldoshlarini olib chiqish va ularni joylashtirishdir. Bu yangi avlod sunʼiy yoʻldoshlari global internet qamrovini yanada kengaytirish va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, parvoz davomida SpaceX mutaxassislari ochiq koinotda Raptor dvigatelini qayta oʻt oldirish tajribasini ham oʻtkazishni rejalashtirgan. Bu texnologik jarayon kelajakda uzoq masofali koinot missiyalari va kemaning manevr imkoniyatlarini tekshirish uchun oʻta muhim hisoblanadi. Agar sinov muvaffaqiyatli oʻtsa, bu Starshipʻning koʻp marta foydalanish imkoniyatlarini yanada mustahkamlaydi.

Rejaga koʻra, raketa pogʻonalari ajralganidan soʻng, Super Heavy tezlatkichi Meksika qoʻltigʻiga nazorat ostida qoʻndiriladi. Kemaning yuqori qismi, yaʼni Starship esa oʻz parvozini Hind okeaniga qoʻnish (suvga tushish) bilan yakunlashi koʻzda tutilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu jarayonlar raketaning qayta tiklanuvchanlik xususiyatlarini amalda isbotlashi kerak.

Oʻzbekistonlik texnologiya ishqibozlari uchun ham ushbu parvoz ahamiyatli, chunki Starlink loyihasining rivojlanishi kelajakda mintaqamizda yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin. SpaceX hozirda barcha texnik tekshiruvlarni yakunlab, start maydonchasida soʻnggi tayyorgarlik ishlarini olib bormoqda.

SpaceXStarshipElon MuskStarlinkKoinot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiHindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiBugun, 20:24Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Bugun, 19:50Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBeelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBugun, 19:24Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiBugun, 18:24Bosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBugun, 17:53Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda