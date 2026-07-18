Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladi
«Barselona»ning sobiq bosh murabbiyi Xavi Ernandes faoliyatidagi keyingi qadam klub emas, milliy jamoa bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi. Ispaniyalik mutaxassis bunday ish uslubi nafaqat professional maqsadlariga, balki oilaviy hayotiga ham mos kelishini aytdi.
Xavi qaysi terma jamoani boshqarishi mumkinligini ochiqlamadi. Biroq u murabbiy sifatida ishtirok etishni orzu qilayotgan yirik turnirlarni sanab o‘tdi.
Xavi milliy jamoada ishlashni istamoqda
Xavi RNE Audio‘ga bergan intervyusida kelajakda terma jamoalardan birini boshqarish variantiga jiddiy qarayotganini bildirdi.
«Mening keyingi qadamim milliy jamoa bo‘lishi mumkin. Bu menga mos keladi. Aynan shuni istamoqdaman», — dedi mutaxassis.
Uning so‘zlariga ko‘ra, klubdagi doimiy bosim va tig‘iz taqvim oila a’zolari bilan yetarlicha vaqt o‘tkazish imkonini bermaydi.
Qaror ortida oilaviy sabab ham bor
45 yoshli murabbiyning ta’kidlashicha, uning kichik farzandlari bor va u faoliyatini oilasiga mos tarzda davom ettirishni xohlamoqda.
«Mening oilam va kichik farzandlarim bor. Klubda ishlash esa ular bilan yetarlicha vaqt o‘tkazish imkonini bermaydi. Bu haqda ochiq gapira olaman», — dedi Xavi.
Milliy jamoalarda klublarga nisbatan o‘yinlar va mashg‘ulotlar soni kamroq bo‘ladi. Shu sababli Xavi terma jamoadagi ishni o‘zi uchun qulayroq variant deb hisoblamoqda.
U to‘rtta yirik turnirni sanab o‘tdi
Xavi kelajakda faqat Yevropa terma jamoasini emas, boshqa qit’adagi milliy jamoani ham boshqarishga tayyor ekanini yashirmadi.
Mutaxassis quyidagi turnirlarda murabbiy sifatida ishtirok etishni istashini aytdi:
jahon chempionati;
Yevropa chempionati;
Afrika millatlar kubogi;
Osiyo kubogi.
Bu bayonot Xavining Yevropa tashqarisidagi terma jamoalardan tushadigan takliflarni ham ko‘rib chiqishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
«Barselona» bilan ikki sovrin yutgan
Xavi 2021 yil noyabrida «Barselona» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. U kataloniyaliklar boshqaruvida ikki yarim yil faoliyat olib bordi.
Uning qo‘l ostida «Barselona»:
Ispaniya chempionligini;
Ispaniya Superkubogini qo‘lga kiritdi.
Biroq 2024 yilda klub rahbariyati Xavini lavozimidan ozod qildi. Shundan buyon mutaxassis yangi jamoa boshqargani yo‘q.
Endi asosiy intriga — Xaviga birinchi bo‘lib qaysi milliy jamoa taklif bilan chiqishida. Uning keyingi manzili Yevropa, Osiyo yoki hatto Afrika bo‘lishi ham mumkin.
…