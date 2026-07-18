Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladi

·21·Sport
Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladi

«Barselona»ning sobiq bosh murabbiyi Xavi Ernandes faoliyatidagi keyingi qadam klub emas, milliy jamoa bo‘lishi mumkinligini ma’lum qildi. Ispaniyalik mutaxassis bunday ish uslubi nafaqat professional maqsadlariga, balki oilaviy hayotiga ham mos kelishini aytdi.

Xavi qaysi terma jamoani boshqarishi mumkinligini ochiqlamadi. Biroq u murabbiy sifatida ishtirok etishni orzu qilayotgan yirik turnirlarni sanab o‘tdi.

Xavi milliy jamoada ishlashni istamoqda

Xavi RNE Audio‘ga bergan intervyusida kelajakda terma jamoalardan birini boshqarish variantiga jiddiy qarayotganini bildirdi.

«Mening keyingi qadamim milliy jamoa bo‘lishi mumkin. Bu menga mos keladi. Aynan shuni istamoqdaman», — dedi mutaxassis.

Uning so‘zlariga ko‘ra, klubdagi doimiy bosim va tig‘iz taqvim oila a’zolari bilan yetarlicha vaqt o‘tkazish imkonini bermaydi.

Qaror ortida oilaviy sabab ham bor

45 yoshli murabbiyning ta’kidlashicha, uning kichik farzandlari bor va u faoliyatini oilasiga mos tarzda davom ettirishni xohlamoqda.

«Mening oilam va kichik farzandlarim bor. Klubda ishlash esa ular bilan yetarlicha vaqt o‘tkazish imkonini bermaydi. Bu haqda ochiq gapira olaman», — dedi Xavi.

Milliy jamoalarda klublarga nisbatan o‘yinlar va mashg‘ulotlar soni kamroq bo‘ladi. Shu sababli Xavi terma jamoadagi ishni o‘zi uchun qulayroq variant deb hisoblamoqda.

U to‘rtta yirik turnirni sanab o‘tdi

Xavi kelajakda faqat Yevropa terma jamoasini emas, boshqa qit’adagi milliy jamoani ham boshqarishga tayyor ekanini yashirmadi.

Mutaxassis quyidagi turnirlarda murabbiy sifatida ishtirok etishni istashini aytdi:

  • jahon chempionati;

  • Yevropa chempionati;

  • Afrika millatlar kubogi;

  • Osiyo kubogi.

Bu bayonot Xavining Yevropa tashqarisidagi terma jamoalardan tushadigan takliflarni ham ko‘rib chiqishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

«Barselona» bilan ikki sovrin yutgan

Xavi 2021 yil noyabrida «Barselona» bosh murabbiyi etib tayinlangan edi. U kataloniyaliklar boshqaruvida ikki yarim yil faoliyat olib bordi.

Uning qo‘l ostida «Barselona»:

  • Ispaniya chempionligini;

  • Ispaniya Superkubogini qo‘lga kiritdi.

Biroq 2024 yilda klub rahbariyati Xavini lavozimidan ozod qildi. Shundan buyon mutaxassis yangi jamoa boshqargani yo‘q.

Endi asosiy intriga — Xaviga birinchi bo‘lib qaysi milliy jamoa taklif bilan chiqishida. Uning keyingi manzili Yevropa, Osiyo yoki hatto Afrika bo‘lishi ham mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiSkaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiBugun, 21:45Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBugun, 21:34«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildiBugun, 21:22O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiO‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiBugun, 19:07Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Bugun, 18:17Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiAbduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiBugun, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi