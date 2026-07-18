«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi
Foto: Mash’al PFK
Superligada og‘ir mavsum o‘tkazayotgan Muborakning «Mash’al» klubi tarkibni kuchaytirishga kirishdi. Jamoa mavsumdagi ilk g‘alabasini qo‘lga kiritganidan so‘ng tajribali qanot hujumchisi bilan shartnoma imzoladi.
Yangi futbolchidan chempionatning ikkinchi qismida «gazchilar» hujumlarini kuchaytirish va jamoaning turnir jadvalidagi holatini yaxshilash kutilmoqda.
Doniyor Narzullayev «Mash’al» futbolchisiga aylandi
Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, «Mash’al» 31 yoshli qanot hujumchisi Doniyor Narzullayev bilan shartnoma imzolagan.
Futbolchi joriy mavsumning birinchi davrasini Bekobodning «Metallurg» klubida o‘tkazdi. Narzullayev asosan o‘ng qanot hujumchisi pozitsiyasida harakat qiladi.
Shartnomaning muddati va futbolchining yangi jamoada qaysi raqam ostida to‘p surishi hozircha ma’lum qilinmadi.
Superligada katta tajriba to‘plagan
Doniyor Narzullayev faoliyati davomida O‘zbekistonning bir qator klublari sharafini himoya qilgan. U Superliga va Pro-liga bahslarida ishtirok etib, mamlakat chempionatida yetarlicha tajriba to‘plagan futbolchilardan biri hisoblanadi.
Qanotdagi tezligi, hujumlarga qo‘shilishi va bir nechta pozitsiyada harakat qila olishi «Mash’al» murabbiylar shtabi uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratishi mumkin.
Ayniqsa, gol urishda qiynalayotgan jamoa uchun tajribali futbolchining qo‘shilishi mavsumning qolgan qismida muhim ahamiyat kasb etadi.
Uzoq kutilgan ilk g‘alaba qo‘lga kiritildi
Muborakliklar 17 iyul kuni «Qo‘qon-1912»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, Superliganing joriy mavsumidagi birinchi g‘alabasini nishonladi.
Ushbu natijaga qadar «Mash’al» chempionatda g‘alaba qozona olmayotgan va turnir jadvalining eng quyi qismida borayotgan edi.
Jamoa hozirda 3 ochko bilan 16-o‘rinni egallab turibdi. Ilk g‘alaba futbolchilarga psixologik jihatdan turtki bergan bo‘lsa-da, Superligada qolish uchun hali katta masofani bosib o‘tish talab etiladi.
«Mash’al»ni qiyin vazifa kutmoqda
Doniyor Narzullayevning transferi klubning chempionatning ikkinchi qismida vaziyatni o‘zgartirishga jiddiy kirishganini ko‘rsatmoqda.
Biroq bitta yangi futbolchi barcha muammolarni hal qilib berishi qiyin. Muborakliklar turnir jadvalida yuqorilash uchun himoyadagi xatolarni kamaytirishi, hujumda esa yaratilgan vaziyatlardan samarali foydalanishi kerak bo‘ladi.
Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy masala — Narzullayev yangi jamoasida qanchalik tez moslashishi va «Mash’al»ga Superligada qolish uchun yordam bera olishidir.
Sizningcha, ushbu transfer «Mash’al» natijalarini o‘zgartirishi mumkinmi?
…