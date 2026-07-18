«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi

·29·Sport
«Mash’al» ilk g‘alabadan so‘ng yangi transferni e’lon qildi

Foto: Mash’al PFK

Superligada og‘ir mavsum o‘tkazayotgan Muborakning «Mash’al» klubi tarkibni kuchaytirishga kirishdi. Jamoa mavsumdagi ilk g‘alabasini qo‘lga kiritganidan so‘ng tajribali qanot hujumchisi bilan shartnoma imzoladi.

Yangi futbolchidan chempionatning ikkinchi qismida «gazchilar» hujumlarini kuchaytirish va jamoaning turnir jadvalidagi holatini yaxshilash kutilmoqda.

Doniyor Narzullayev «Mash’al» futbolchisiga aylandi

Klub matbuot xizmatining xabar berishicha, «Mash’al» 31 yoshli qanot hujumchisi Doniyor Narzullayev bilan shartnoma imzolagan.

Futbolchi joriy mavsumning birinchi davrasini Bekobodning «Metallurg» klubida o‘tkazdi. Narzullayev asosan o‘ng qanot hujumchisi pozitsiyasida harakat qiladi.

Shartnomaning muddati va futbolchining yangi jamoada qaysi raqam ostida to‘p surishi hozircha ma’lum qilinmadi.

Superligada katta tajriba to‘plagan

Doniyor Narzullayev faoliyati davomida O‘zbekistonning bir qator klublari sharafini himoya qilgan. U Superliga va Pro-liga bahslarida ishtirok etib, mamlakat chempionatida yetarlicha tajriba to‘plagan futbolchilardan biri hisoblanadi.

Qanotdagi tezligi, hujumlarga qo‘shilishi va bir nechta pozitsiyada harakat qila olishi «Mash’al» murabbiylar shtabi uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratishi mumkin.

Ayniqsa, gol urishda qiynalayotgan jamoa uchun tajribali futbolchining qo‘shilishi mavsumning qolgan qismida muhim ahamiyat kasb etadi.

Uzoq kutilgan ilk g‘alaba qo‘lga kiritildi

Muborakliklar 17 iyul kuni «Qo‘qon-1912»ni 1:0 hisobida mag‘lub etib, Superliganing joriy mavsumidagi birinchi g‘alabasini nishonladi.

Ushbu natijaga qadar «Mash’al» chempionatda g‘alaba qozona olmayotgan va turnir jadvalining eng quyi qismida borayotgan edi.

Jamoa hozirda 3 ochko bilan 16-o‘rinni egallab turibdi. Ilk g‘alaba futbolchilarga psixologik jihatdan turtki bergan bo‘lsa-da, Superligada qolish uchun hali katta masofani bosib o‘tish talab etiladi.

«Mash’al»ni qiyin vazifa kutmoqda

Doniyor Narzullayevning transferi klubning chempionatning ikkinchi qismida vaziyatni o‘zgartirishga jiddiy kirishganini ko‘rsatmoqda.

Biroq bitta yangi futbolchi barcha muammolarni hal qilib berishi qiyin. Muborakliklar turnir jadvalida yuqorilash uchun himoyadagi xatolarni kamaytirishi, hujumda esa yaratilgan vaziyatlardan samarali foydalanishi kerak bo‘ladi.

Endi muxlislarni qiziqtirayotgan asosiy masala — Narzullayev yangi jamoasida qanchalik tez moslashishi va «Mash’al»ga Superligada qolish uchun yordam bera olishidir.

Sizningcha, ushbu transfer «Mash’al» natijalarini o‘zgartirishi mumkinmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Skaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiSkaloni Yamalni maqtadi, ammo final uchun bir tilak bildirdiBugun, 21:45Bronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBronza kimga kerak? Angliya va Fransiyada kayfiyat turlichaBugun, 21:34Xavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiXavi klub futboliga qaytmasligi mumkin: u yangi maqsadini ochiqladiBugun, 21:18O‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiO‘zbekiston JCH-2026da taktik o‘zgarishlar bo‘yicha top-10ga kirdiBugun, 19:07Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Lionel Messi Lamine Yamal haqida: "U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri"Bugun, 18:17Abduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiAbduqodir Husanov Britaniyaning O‘zbekistondagi elchisi bilan uchrashdiBugun, 18:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi