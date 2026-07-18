AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildi

·26·Texno
AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildi

AQSH Adliya vazirligi federal xizmatchilarga hukumat tomonidan taqdim etilgan qurilmalarga TikTok ilovasini qayta yuklab olish va undan foydalanishga ruxsat berdi. Bu qaror 2022-yilda milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan joriy etilgan qatʼiy taqiqning bekor qilinishini anglatadi va mamlakat texnologik siyosatida yangi davrni boshlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Reuters agentligi xabariga koʻra, Adliya vazirligi mazkur taqiq endilikda oʻz kuchini yoʻqotganini maʼlum qilgan. Bunga TikTok platformasining AQSHdagi operatsiyalari yangi tashkil etilgan qoʻshma korxonaga oʻtkazilgani asosiy sabab boʻldi. Mazkur kelishuv doirasida Oracle, Silver Lake va MGX kabi yirik kompaniyalar platformaning xavfsizligini taʼminlash masʼuliyatini oʻz zimmasiga olgan.

Xavfsizlik kafolatlari va yangi egalik tuzilmasi

Yangi kelishuvga muvofiq, Oracle kompaniyasi qoʻshma korxonaning xavfsizlik boʻyicha asosiy hamkori sifatida faoliyat yuritadi. Bu foydalanuvchilar maʼlumotlarining maxfiyligini taʼminlash va tashqi aralashuvlarning oldini olishga xizmat qiladi. Ilovaning avvalgi egasi boʻlgan ByteDance kompaniyasi esa yangi tuzilmada atigi 19,9 foizlik ulushni saqlab qolgan.

Adliya vazirligining rasmiy eslatmasida qayd etilishicha, Prezident Donald Trump ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlariga TikTok ilovasini rasmiy qurilmalarga oʻrnatishga ruxsat bergan. Biroq, bu jarayon har bir agentlikning ichki qarori va ish joyidagi amaldagi siyosatga muvofiq amalga oshirilishi shart qilib belgilandi.

Eslatib oʻtamiz, 2022-yilda qabul qilingan qonun TikTok orqali josuslik qilinishi mumkinligi haqidagi xavotirlar tufayli davlat xizmatchilariga ushbu ilovadan foydalanishni taqiqlagan edi. Keyinchalik bu cheklovlar butun mamlakat miqyosida kengaytirilib, ilovani butunlay bloklash darajasiga yetgan edi.

Siyosiy oʻzgarishlarning taʼsiri

Qizigʻi shundaki, oʻtgan yilning boshida qonun kuchga kirganidan soʻng, TikTok AQSHda qisqa muddatga faoliyatini toʻxtatgan edi. Ammo Donald Trump bir necha bor ushbu jarayonni kechiktirishga muvaffaq boʻldi va servis provayderlarini ilovaga kirish imkoniyatini qayta tiklashga chaqirdi. Hozirgi qaror esa ushbu siyosiy irodaning mantiqiy davomi sifatida koʻrilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki jahonning eng yirik iqtisodiyoti va texnologik markazida TikTok bilan bogʻliq vaziyatning yumshashi, platformaning global miqyosdagi nufuzi va xavfsizlik standartlariga boʻlgan ishonchni oshirishi mumkin. AQSHdagi ushbu oʻzgarishlar boshqa mamlakatlardagi regulyatorlar qaroriga ham taʼsir oʻtkazishi ehtimoldan xoli emas.

Xulosa qilib aytganda, TikTok atrofidagi yirik siyosiy va huquqiy bahslar hozircha Amerika hukumati foydasiga hal boʻlgan koʻrinadi. Oracle kabi mahalliy gigantlarning nazorati ostida ilova nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki davlat amaldorlari uchun ham xavfsiz deb topildi.

TikTokAQSHDonald TrumpOracleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiAQSH elektromobillar bozorida tanazzul: Honda va Sony loyihalari toʻxtatildiBugun, 21:55Hubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiHubble va James Webb koinotda eng uzoq orbitaga ega qora tuynukni aniqladiBugun, 20:55Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiHindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdiBugun, 20:24SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiSpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiBugun, 19:56Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Bugun, 19:50Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBeelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBugun, 19:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda