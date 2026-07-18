AQSHda davlat xizmatchilariga ish telefonlarida TikTok ishlatishga ruxsat berildi
AQSH Adliya vazirligi federal xizmatchilarga hukumat tomonidan taqdim etilgan qurilmalarga TikTok ilovasini qayta yuklab olish va undan foydalanishga ruxsat berdi. Bu qaror 2022-yilda milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan joriy etilgan qatʼiy taqiqning bekor qilinishini anglatadi va mamlakat texnologik siyosatida yangi davrni boshlab beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Reuters agentligi xabariga koʻra, Adliya vazirligi mazkur taqiq endilikda oʻz kuchini yoʻqotganini maʼlum qilgan. Bunga TikTok platformasining AQSHdagi operatsiyalari yangi tashkil etilgan qoʻshma korxonaga oʻtkazilgani asosiy sabab boʻldi. Mazkur kelishuv doirasida Oracle, Silver Lake va MGX kabi yirik kompaniyalar platformaning xavfsizligini taʼminlash masʼuliyatini oʻz zimmasiga olgan.
Xavfsizlik kafolatlari va yangi egalik tuzilmasiYangi kelishuvga muvofiq, Oracle kompaniyasi qoʻshma korxonaning xavfsizlik boʻyicha asosiy hamkori sifatida faoliyat yuritadi. Bu foydalanuvchilar maʼlumotlarining maxfiyligini taʼminlash va tashqi aralashuvlarning oldini olishga xizmat qiladi. Ilovaning avvalgi egasi boʻlgan ByteDance kompaniyasi esa yangi tuzilmada atigi 19,9 foizlik ulushni saqlab qolgan.
Adliya vazirligining rasmiy eslatmasida qayd etilishicha, Prezident Donald Trump ijro etuvchi hokimiyat organlari xodimlariga TikTok ilovasini rasmiy qurilmalarga oʻrnatishga ruxsat bergan. Biroq, bu jarayon har bir agentlikning ichki qarori va ish joyidagi amaldagi siyosatga muvofiq amalga oshirilishi shart qilib belgilandi.
Eslatib oʻtamiz, 2022-yilda qabul qilingan qonun TikTok orqali josuslik qilinishi mumkinligi haqidagi xavotirlar tufayli davlat xizmatchilariga ushbu ilovadan foydalanishni taqiqlagan edi. Keyinchalik bu cheklovlar butun mamlakat miqyosida kengaytirilib, ilovani butunlay bloklash darajasiga yetgan edi.
Siyosiy oʻzgarishlarning taʼsiriQizigʻi shundaki, oʻtgan yilning boshida qonun kuchga kirganidan soʻng, TikTok AQSHda qisqa muddatga faoliyatini toʻxtatgan edi. Ammo Donald Trump bir necha bor ushbu jarayonni kechiktirishga muvaffaq boʻldi va servis provayderlarini ilovaga kirish imkoniyatini qayta tiklashga chaqirdi. Hozirgi qaror esa ushbu siyosiy irodaning mantiqiy davomi sifatida koʻrilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik ahamiyatli, chunki jahonning eng yirik iqtisodiyoti va texnologik markazida TikTok bilan bogʻliq vaziyatning yumshashi, platformaning global miqyosdagi nufuzi va xavfsizlik standartlariga boʻlgan ishonchni oshirishi mumkin. AQSHdagi ushbu oʻzgarishlar boshqa mamlakatlardagi regulyatorlar qaroriga ham taʼsir oʻtkazishi ehtimoldan xoli emas.
Xulosa qilib aytganda, TikTok atrofidagi yirik siyosiy va huquqiy bahslar hozircha Amerika hukumati foydasiga hal boʻlgan koʻrinadi. Oracle kabi mahalliy gigantlarning nazorati ostida ilova nafaqat oddiy foydalanuvchilar, balki davlat amaldorlari uchun ham xavfsiz deb topildi.
…