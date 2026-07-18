Kontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldi

·41·Dunyo
Kontakt linzasi sabab ayol ko‘zidan ayrilish yoqasiga keldi

Britaniyalik 47 yoshli Emma Marsden boshidan kechirgan voqea kontakt linza taquvchilar uchun jiddiy ogohlantirishga aylandi. Oddiydek tuyulgan bir xato tufayli uning ko‘ziga xavfli parazit tushib, shox pardasini yemira boshlagan. Vaziyat shunchalik og‘irlashganki, shifokorlar ko‘rish qobiliyatini saqlab qolish umidida uning ko‘z qovog‘ini tikishga majbur bo‘lgan.

Hodisa fevral oyida Emma otxonada tozalash ishlarini bajarayotganda yiqilib, loy va suv to‘lgan aravaga yuzi bilan tushib ketganidan keyin boshlangan. U qo‘llari va yuzini yuvgan, ammo kontakt linzalarini faqat kechqurun yechgan. Keyinchalik shifokorlar aynan shu holat infeksiyaga sabab bo‘lganini aytdi.

Oradan to‘rt kun o‘tib, uning o‘ng ko‘zi qattiq achishib og‘riy boshladi. Avvaliga shifokorlar shox parda yarasi tashxisini qo‘yib, ko‘z tomchilari yozishdi. Ammo og‘riq kun sayin kuchayib, Emma o‘ng ko‘zi bilan butunlay ko‘rmay qo‘ydi.

Qayta tekshiruvlar davomida unda akantamyoba keratiti aniqlandi. Bu — Acanthamoeba nomli mikroskopik parazit chaqiruvchi xavfli infeksiya bo‘lib, u shox parda va nerv to‘qimalarini yemirib boradi.

«Og‘riqni so‘z bilan ta’riflab bo‘lmaydi. Uch farzandimni dunyoga keltirganman, lekin bu azob tug‘ruqdan ham og‘ir edi», — deydi Emma.

Shifokorlar parazit shox pardani teshib yuborganidan so‘ng ko‘z qovog‘ini tikishga majbur bo‘lgan. Endi ayolga kelajakda shox parda transplantatsiyasi kerak bo‘ladi, ammo infeksiya sababli operatsiya bir necha yilga kechiktirilgan.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, Acanthamoeba oddiy vodoprovod suvi, ko‘llar, daryolar, basseynlar, tuproq va chang‘da ham uchraydi. Shu bois kontakt linzalarni suv bilan aloqada qoldirmaslik va gigiyena qoidalariga qat’iy amal qilish juda muhim.

Ayni paytda Emma har hafta shifokorlar nazoratidan o‘tmoqda va har ikki soatda maxsus ko‘z tomchilarini qabul qilmoqda. Uning aytishicha, muammo kontakt linzaning o‘zida emas, balki undan noto‘g‘ri foydalanishda bo‘lgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaMessi xarididan keyin bu qimmatbaho turar-joy tez sotilmoqdaBugun, 20:14Bu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBu sayyorada bir yil atigi 25 kun davom etadiBugun, 18:31Eron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiEron AQSHga ikki-uch kunlik muddat berdi: yangi tahdid yangradiBugun, 17:54Hindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaHindiston Bosh vaziri Narendra Modi mamlakat aholisini tozalikka chaqirmoqdaBugun, 17:28Isroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiIsroil Livan janubidagi uchta maktabni vayron qildiBugun, 17:21Turkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiTurkiyada erkak rafiqasining burnini tishlab uzib oldiBugun, 17:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?
Antarktidadagi "Qon sharsharasi" nega qizil rangda oqadi?