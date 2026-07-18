Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdi

·1·Texno
Hindistonda xususiy sektor kosmosga chiqdi: Vikram-1 raketasi ilk parvozini amalga oshirdi

Hindistonning Skyroot Aerospace aerokosmik startapi mamlakat tarixida butunlay xususiy kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan ilk orbital raketa — Vikram-1 tashuvchisini muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazdi. Aagaman missiyasi doirasidagi ushbu parvoz Shriharikota orolidagi Satish Dxavan nomidagi kosmik markazdan amalga oshirildi. Mazkur voqea Hindistonning jahon kosmik bozoridagi mavqeini mustahkamlash yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Raketa hind kosmik dasturining asoschisi Vikram Sarabxai sharafiga nomlangan. Uzunligi qariyb 22 metrni tashkil etuvchi ushbu qurilma toʻrt bosqichli tizimdan iborat. Dastlabki uchta bosqich Hindistonda ishlab chiqilgan qattiq yoqilgʻili dvigatellar bilan jihozlangan boʻlsa, soʻnggi bosqich suyuqlikda ishlaydigan dvigatelga ega. Diqqatga sazovor jihati shundaki, ushbu dvigatel 3D-printer yordamida chop etilgan boʻlib, u yukni orbitaga oʻta aniqlik bilan joylashtirishga xizmat qiladi.

Texnologik yangiliklar va mahalliy ishlab chiqarish

Vikram-1 raketasining korpusi uglerod tolali kompozit materiallardan tayyorlangan boʻlib, uning butlovchi qismlarining 90 foizdan ortigʻi bevosita Hindistonning oʻzida ishlab chiqarilgan. Bu nafaqat xarajatlarni kamaytirish, balki mamlakatning texnologik mustaqilligini namoyish etish imkonini beradi. Raketa 450 kilometr balandlikdagi past yer orbitasiga 350 kilogrammgacha boʻlgan foydali yukni olib chiqish quvvatiga ega.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu sinov parvozi dvigatellarning ishlashi, navigatsiya tizimlari, telemetriya, aloqa va yukni ajratish mexanizmlarining barqarorligini tekshirishga qaratilgan. Namoyish maqsadida raketa bortiga bir nechta texnologik modullar va hind olimlari xotirasiga bagʻishlangan kichik oltin haykalcha joylashtirilgan.

Tijoriy salohiyat va raqobatbardosh narxlar

Skyroot Aerospace allaqachon xalqaro bozorda katta qiziqish uygʻotishga ulgurdi. Kompaniya hozirning oʻzida 400 dan ortiq sunʼiy yoʻldoshni koinotga uchirish boʻyicha dastlabki buyurtmalarni qabul qilib olgan. Kichik sunʼiy yoʻldoshlar bozorida raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, hind startapi oʻzining hamyonbop narxlari bilan ajralib turishni koʻzlamoqda.

Hozirgi hisob-kitoblarga koʻra, Vikram-1 yordamida bir kilogramm yukni orbitaga olib chiqish narxi taxminan 15 ming dollarni tashkil etadi. Bu narx koʻrsatkichi xalqaro standartlar boʻyicha ancha jozibador hisoblanadi va kompaniyaga SpaceX kabi gigantlar hukmronlik qilayotgan bozorda oʻz oʻrnini topishga yordam beradi. Kelajakda bunday arzon va ishonchli parvozlar kichik tadqiqot institutlari va xususiy kompaniyalar uchun koinot eshiklarini kengroq ochishi kutilmoqda.

HindistonSkyroot AerospaceVikram-1KosmosTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiSpaceX Starship parvoziga tayyor: Dvigatellar almashtirildi va yangi sana belgilandiBugun, 19:56Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Elektromobillar davri: Quvvatlash infratuzilmasi endi muammo boʻlmaydimi?Bugun, 19:50Beelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBeelink ham mini-PK, ham NAS vazifasini bajaruvchi ME Pro 370 modelini taqdim etdiBugun, 19:24Galaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiGalaxy S26 Ultra ekranidagi qizil dogʻ: Samsung muammo sababini rasman ochiqladiBugun, 18:24Bosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBosgame yetti mini-PK yordamida DeepSeek-V3.1 modelini ishga tushirish usulini namoyish etdiBugun, 17:53Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda