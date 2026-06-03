Rossiyada 5G tarmogʻining qurilishi aloqa operatorlariga katta zarar keltirishi kutilmoqda

·45·Texno
Rossiyada 5G tarmogʻining qurilishi aloqa operatorlariga katta zarar keltirishi kutilmoqda
Audio versiyasi

Rossiyadagi aloqa operatorlari 5G texnologiyasini rivojlantirishda jiddiy toʻsiqlarga duch kelmoqda. Ajratilgan chastotalarda yangi standart tezlikni oshirmaydi, balki smartfon ekranida shunchaki belgi sifatida koʻrinadi, xolos. МТС tadqiqotiga tayanib «Kommersant» nashrining xabar berishicha, joriy sharoitda operatorlar isteʼmolchi segmentida oʻnlab milliard rubl zarar koʻrish xavfi ostida qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

2036-yilga qadar 5G tarmogʻini joriy etish uchun umumiy kapital xarajatlar 335 milliard rubldan oshishi mumkin, shundan 286 milliard rubli B2C segmentiga toʻgʻri keladi. Prognozlarga koʻra, aynan ushbu yoʻnalish 84 milliard rubl zarar keltirishi kutilmoqda. Aksincha, korporativ B2B segmenti sanoat va infratuzilmaviy qoʻllanilishi hisobiga 63 milliard rublgacha foyda keltirishi mumkin.

Asosiy muammo sifatida 4,8–4,99 GGs chastota diapazoni koʻrsatilmoqda. Ushbu diapazon 5G uchun maqbul hisoblangan 3,4–3,8 GGs chastotalariga qaraganda 1,5–2 baravar koʻproq tayanch stansiyalarini oʻrnatishni talab qiladi. Maʼlumot uchun, maqbul chastotalar hozirda kuch tuzilmalari tomonidan band qilingan. Bunday sharoitda tezlik oʻsishi minimal boʻlib, foydalanuvchilar faqatgina formal ravishda 5G belgisini koʻradilar.

Qoʻshimcha qiyinchiliklar mahalliy uskunalar va mos keluvchi qurilmalarning kamligi bilan bogʻliq — hozirda ularning ulushi atigi 3 foizni tashkil etadi. Rejaga koʻra, ilk tijoriy 5G tarmoqlari 2027-yilda Moskva, Sankt-Peterburg va Novosibirskda, 2029-yilga kelib esa barcha millionlik shaharlarda paydo boʻlishi kerak. Shuningdek, iPhone foydalanuvchilari uchun ushbu texnologiyadan foydalanish imkoniyati kutilmayapti.

5GRossiyaAloqaiPhoneTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi