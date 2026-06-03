Rossiyada 5G tarmogʻining qurilishi aloqa operatorlariga katta zarar keltirishi kutilmoqda
Rossiyadagi aloqa operatorlari 5G texnologiyasini rivojlantirishda jiddiy toʻsiqlarga duch kelmoqda. Ajratilgan chastotalarda yangi standart tezlikni oshirmaydi, balki smartfon ekranida shunchaki belgi sifatida koʻrinadi, xolos. МТС tadqiqotiga tayanib «Kommersant» nashrining xabar berishicha, joriy sharoitda operatorlar isteʼmolchi segmentida oʻnlab milliard rubl zarar koʻrish xavfi ostida qolmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
2036-yilga qadar 5G tarmogʻini joriy etish uchun umumiy kapital xarajatlar 335 milliard rubldan oshishi mumkin, shundan 286 milliard rubli B2C segmentiga toʻgʻri keladi. Prognozlarga koʻra, aynan ushbu yoʻnalish 84 milliard rubl zarar keltirishi kutilmoqda. Aksincha, korporativ B2B segmenti sanoat va infratuzilmaviy qoʻllanilishi hisobiga 63 milliard rublgacha foyda keltirishi mumkin.
Asosiy muammo sifatida 4,8–4,99 GGs chastota diapazoni koʻrsatilmoqda. Ushbu diapazon 5G uchun maqbul hisoblangan 3,4–3,8 GGs chastotalariga qaraganda 1,5–2 baravar koʻproq tayanch stansiyalarini oʻrnatishni talab qiladi. Maʼlumot uchun, maqbul chastotalar hozirda kuch tuzilmalari tomonidan band qilingan. Bunday sharoitda tezlik oʻsishi minimal boʻlib, foydalanuvchilar faqatgina formal ravishda 5G belgisini koʻradilar.
Qoʻshimcha qiyinchiliklar mahalliy uskunalar va mos keluvchi qurilmalarning kamligi bilan bogʻliq — hozirda ularning ulushi atigi 3 foizni tashkil etadi. Rejaga koʻra, ilk tijoriy 5G tarmoqlari 2027-yilda Moskva, Sankt-Peterburg va Novosibirskda, 2029-yilga kelib esa barcha millionlik shaharlarda paydo boʻlishi kerak. Shuningdek, iPhone foydalanuvchilari uchun ushbu texnologiyadan foydalanish imkoniyati kutilmayapti.
…