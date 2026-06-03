Perplexity Computex 2026 koʻrgazmasida yangi «sunʼiy intellekt dispetcheri»ni taqdim etdi
Perplexity AI kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida vazifalarni foydalanuvchi qurilmasi va bulutli serverlar oʻrtasida avtomatik taqsimlovchi gibrid inferens tizimini namoyish etdi. Mazkur texnologiya real vaqt rejimida qaysi jarayonlarni lokal kompyuterda bajarish, qaysilarini esa kuchliroq bulutli modellarga yuborishni mustaqil hal qiladi. Kompaniya bosh direktori Aravind Srinivas ushbu yechimni Intel rahbari Lip-Bu Tan bilan birgalikda oʻtkazilgan taqdimotda koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchi maʼlumotlarni qayerda qayta ishlashni qoʻlda tanlashi shart emas. Masalan, moliyaviy hujjatlar yoki tibbiy maʼlumotlar kabi maxfiy kontent Intel Core Ultra Series 3 protsessorlari yordamida lokal ravishda qayta ishlanadi. Murakkab va resurs talab qiladigan hisob-kitoblar esa xavfsiz tarzda bulutli modellarga yoʻnaltiriladi. Bu yondashuv maʼlumotlar maxfiyligini taʼminlash bilan birga tizim tezligini ham oshiradi.
Ushbu ishlanma Perplexity kompaniyasining 2026-yil boshidan buyon amalga oshirayotgan strategiyasining mantiqiy davomidir. Fevral oyida Claude, Gemini, GPT va Grok kabi 19 ta modelni muvofiqlashtiruvchi Computer tizimi taqdim etilgan edi. Yangi gibrid model esa nafaqat vazifa uchun eng mos modelni, balki uni jismoniy jihatdan qayerda — kompyuterning oʻzida yoki serverda ishga tushirishni ham belgilaydi.
Computex 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusi sunʼiy intellektni bevosita foydalanuvchi qurilmalariga koʻchirish boʻldi. NVIDIA rahbari Jensen Huang yirik til modellarini shaxsiy kompyuterlarda ishga tushirishga moʻljallangan RTX Spark superchipini taqdim etgan boʻlsa, Intel oʻzining yangi protsessorlarini gibrid AI ssenariylari uchun asos sifatida koʻrsatdi. Perplexity texnologiyasi ommalashsa, bu yuqori unumdorlikka ega protsessorlarga boʻlgan talabni yanada oshirishi kutilmoqda.
…