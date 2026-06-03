Perplexity Computex 2026 koʻrgazmasida yangi «sunʼiy intellekt dispetcheri»ni taqdim etdi

·58·Texno
Perplexity Computex 2026 koʻrgazmasida yangi «sunʼiy intellekt dispetcheri»ni taqdim etdi
Audio versiyasi

Perplexity AI kompaniyasi Computex 2026 koʻrgazmasida vazifalarni foydalanuvchi qurilmasi va bulutli serverlar oʻrtasida avtomatik taqsimlovchi gibrid inferens tizimini namoyish etdi. Mazkur texnologiya real vaqt rejimida qaysi jarayonlarni lokal kompyuterda bajarish, qaysilarini esa kuchliroq bulutli modellarga yuborishni mustaqil hal qiladi. Kompaniya bosh direktori Aravind Srinivas ushbu yechimni Intel rahbari Lip-Bu Tan bilan birgalikda oʻtkazilgan taqdimotda koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tizimning asosiy afzalligi shundaki, foydalanuvchi maʼlumotlarni qayerda qayta ishlashni qoʻlda tanlashi shart emas. Masalan, moliyaviy hujjatlar yoki tibbiy maʼlumotlar kabi maxfiy kontent Intel Core Ultra Series 3 protsessorlari yordamida lokal ravishda qayta ishlanadi. Murakkab va resurs talab qiladigan hisob-kitoblar esa xavfsiz tarzda bulutli modellarga yoʻnaltiriladi. Bu yondashuv maʼlumotlar maxfiyligini taʼminlash bilan birga tizim tezligini ham oshiradi.

Ushbu ishlanma Perplexity kompaniyasining 2026-yil boshidan buyon amalga oshirayotgan strategiyasining mantiqiy davomidir. Fevral oyida Claude, Gemini, GPT va Grok kabi 19 ta modelni muvofiqlashtiruvchi Computer tizimi taqdim etilgan edi. Yangi gibrid model esa nafaqat vazifa uchun eng mos modelni, balki uni jismoniy jihatdan qayerda — kompyuterning oʻzida yoki serverda ishga tushirishni ham belgilaydi.

Computex 2026 koʻrgazmasining asosiy mavzusi sunʼiy intellektni bevosita foydalanuvchi qurilmalariga koʻchirish boʻldi. NVIDIA rahbari Jensen Huang yirik til modellarini shaxsiy kompyuterlarda ishga tushirishga moʻljallangan RTX Spark superchipini taqdim etgan boʻlsa, Intel oʻzining yangi protsessorlarini gibrid AI ssenariylari uchun asos sifatida koʻrsatdi. Perplexity texnologiyasi ommalashsa, bu yuqori unumdorlikka ega protsessorlarga boʻlgan talabni yanada oshirishi kutilmoqda.

PerplexityComputex 2026IntelNVIDIASunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi