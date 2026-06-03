Rossiyada Boeing 787 Dreamliner muqobili 7-10 yildan soʻng paydo boʻladi

·63·Texno
Rossiyada Boeing 787 Dreamliner muqobili 7-10 yildan soʻng paydo boʻladi
Audio versiyasi

Rossiyaning keng fyuzelyajli uzoq masofaga uchuvchi samolyotini yaratish loyihasi hozirda tadqiqot va kelajakdagi mashina qiyofasini shakllantirish bosqichida turibdi. Bu haqda Birlashgan aviashozlik korporatsiyasi (OAK) rahbari Vadim Badexa TASS agentligiga bergan intervyusida maʼlum qildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Uning soʻzlariga koʻra, bunday laynerni ishlab chiqish uchun kamida 7–10 yil vaqt talab etiladi. Badexa hozirda samolyotga qoʻyiladigan texnik talablarni kelishish jarayoni yakunlanayotganini, shundan soʻng ishning keyingi bosqichlariga oʻtish mumkinligini taʼkidladi.

OAK rahbari yangi mashinani yaratishda bozorning hozirgi emas, balki kelajakdagi talablariga eʼtibor qaratish lozimligini qayd etdi. Chunki samolyot foydalanishga topshirilguniga qadar raqobatchilarda yangi modellar paydo boʻlishi aniq. Loyihaning asosiy elementi PD-35 dvigateli boʻlishi kutilmoqda.

Aynan kuch qurilmasining yakuniy parametrlari belgilab olingach, dasturni ishga tushirishning real muddatlari va imkoniyatlari haqida gapirish mumkin boʻladi. Hozirda Rossiyadagi uzoq masofaga uchuvchi samolyotlar parki toʻliqligicha xorijiy laynerlardan iborat boʻlib, tashuvchilar ulardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Vadim Badexa tezkor, ammo kamroq samarador yechim sifatida Il-96 samolyotini tilga oldi. Biroq u iqtisodiy jihatdan ushbu mashina xorijiy analoglaridan sezilarli darajada ortda qolishini tan oldi.

AviatsiyaRossiyaBoeingTexnologiyaSamolyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi