Substack mualliflar uchun Reply Rules funksiyasini ishga tushirdi

·35·Texno
Substack mualliflar uchun Reply Rules funksiyasini ishga tushirdi
Audio versiyasi

Substack platformasi chorshanba kuni mualliflarga oʻz auditoriyasi bilan muloqotni yaxshiroq nazorat qilish imkonini beruvchi yangi “Reply Rules” funksiyasini eʼlon qildi. Ushbu vosita yordamida kontent yaratuvchilar oʻz postlari, Notes yoki Chat boʻlimlaridagi izohlar uchun maxsus qoidalarni belgilashlari mumkin. Masalan, mualliflar sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan “AI slop” matnlarni, haqoratli soʻzlarni taqiqlashi yoki hatto izohlarni faqat hayku janrida yozishni talab qilishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Substack tushuntirishicha, tizim foydalanuvchilarning harakatlaridan, jumladan, qaysi javoblar yashirilayotganidan saboq oladi va muallifning afzalliklariga mos kelmaydigan izohlarni avtomatik ravishda filtrlaydi. Mualliflar yashirilgan izohlarni koʻrish huquqiga ega va agar fikrlari oʻzgarsa, ularni yana koʻrinadigan qilishlari mumkin. Hozirda Reply Rules funksiyasi barcha ingliz tilidagi nashrlar uchun amal qilmoqda.

Platforma har doim markazlashmagan moderatsiya yondashuviga amal qilib kelgan, yaʼni yozuvchilar oʻz hamjamiyatlarini oʻzlari nazorat qiladilar. Mualliflarda postlarni qulflash, izohlarni oʻchirish hamda foydalanuvchilarni bloklash kabi vositalar mavjud edi. Yangi funksiya har bir izohni qoʻlda tekshirish zaruriyatini kamaytirishi kutilmoqda.

Shuni taʼkidlash joizki, Substack oʻzining moderatsiya siyosati, ayniqsa oʻta oʻng qanot nashrlarga nisbatan yumshoqligi sababli tanqid qilingan. Tanqidchilarning fikricha, bunday yondashuv zararli ritorikaning rivojlanishiga yoʻl ochadi. Substack esa oʻz navbatida turli xil onlayn madaniyatlarning gullab-yashnashi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratishga intilayotganini va bu yoʻlda qiyin qarorlarga duch kelayotganini taʼkidladi.

Joriy yilda Substack bir qator yangilanishlarni amalga oshirdi. Jumladan, mualliflar uchun video yozish va nashr etish studiyasi hamda obunachilar uchun video postlar va jonli efirlarni televizorda tomosha qilish imkonini beruvchi TV app ilovasi ishga tushirildi.

SubstackTexnologiyaModeratsiyaIjtimoiy TarmoqKontent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei Nova Y74 taqdim etildi: 6620 mA·soat batareya va maxsus X-tugmasiBugun, 08:52Xiaomi kompaniyasi batareya holatini koʻrsatuvchi arzon powerbank chiqardiBugun, 08:52Starlink firibgarlarga qarshi kurash boshladi: terminallar butun dunyo boʻylab oʻchiriladiBugun, 08:28Koinotdan hayratlanarli suratlar: Kosmonavtlar Yer atrofini toʻrt marta aylanib chiqdiBugun, 07:53Toʻrtta 50 MP kamera va 6500 mA·soat batareya: Motorola Edge 70 Pro+ taqdim etildiBugun, 07:25iPhone foydalanuvchilari Max messenjerida bildirishnomalarsiz qoldiBugun, 07:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi