Substack mualliflar uchun Reply Rules funksiyasini ishga tushirdi
Substack platformasi chorshanba kuni mualliflarga oʻz auditoriyasi bilan muloqotni yaxshiroq nazorat qilish imkonini beruvchi yangi “Reply Rules” funksiyasini eʼlon qildi. Ushbu vosita yordamida kontent yaratuvchilar oʻz postlari, Notes yoki Chat boʻlimlaridagi izohlar uchun maxsus qoidalarni belgilashlari mumkin. Masalan, mualliflar sunʼiy intellekt tomonidan yaratilgan “AI slop” matnlarni, haqoratli soʻzlarni taqiqlashi yoki hatto izohlarni faqat hayku janrida yozishni talab qilishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Substack tushuntirishicha, tizim foydalanuvchilarning harakatlaridan, jumladan, qaysi javoblar yashirilayotganidan saboq oladi va muallifning afzalliklariga mos kelmaydigan izohlarni avtomatik ravishda filtrlaydi. Mualliflar yashirilgan izohlarni koʻrish huquqiga ega va agar fikrlari oʻzgarsa, ularni yana koʻrinadigan qilishlari mumkin. Hozirda Reply Rules funksiyasi barcha ingliz tilidagi nashrlar uchun amal qilmoqda.
Platforma har doim markazlashmagan moderatsiya yondashuviga amal qilib kelgan, yaʼni yozuvchilar oʻz hamjamiyatlarini oʻzlari nazorat qiladilar. Mualliflarda postlarni qulflash, izohlarni oʻchirish hamda foydalanuvchilarni bloklash kabi vositalar mavjud edi. Yangi funksiya har bir izohni qoʻlda tekshirish zaruriyatini kamaytirishi kutilmoqda.
Shuni taʼkidlash joizki, Substack oʻzining moderatsiya siyosati, ayniqsa oʻta oʻng qanot nashrlarga nisbatan yumshoqligi sababli tanqid qilingan. Tanqidchilarning fikricha, bunday yondashuv zararli ritorikaning rivojlanishiga yoʻl ochadi. Substack esa oʻz navbatida turli xil onlayn madaniyatlarning gullab-yashnashi uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratishga intilayotganini va bu yoʻlda qiyin qarorlarga duch kelayotganini taʼkidladi.
Joriy yilda Substack bir qator yangilanishlarni amalga oshirdi. Jumladan, mualliflar uchun video yozish va nashr etish studiyasi hamda obunachilar uchun video postlar va jonli efirlarni televizorda tomosha qilish imkonini beruvchi TV app ilovasi ishga tushirildi.
…