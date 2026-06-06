HP va Ferrari hamkorlikda eksklyuziv Scuderia Ferrari AI PC noutbukini taqdim etdi

·69·Texno
HP va Ferrari hamkorlikda eksklyuziv Scuderia Ferrari AI PC noutbukini taqdim etdi

HP kompaniyasi Ferrari bilan hamkorlikda poyga avtomobillari uslubida ishlangan maxsus HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC noutbukini namoyish etdi. Qurilma dizayni bevosita Scuderia Ferrari muhandislik yechimlari va estetikasidan ilhomlangan holda yaratilgan. Korpus brendning anʼanaviy yorqin qizil rangida boʻlib, uning pastki qismida sport karlarining motor boʻlmasini eslatuvchi 2000 dan ortiq mikrotishikli shisha panel oʻrnatilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Vizual jihatdan noutbuk tachpad ustidagi yorugʻlik chizigʻi, qizil chiroqli klaviatura va karbonli materiallarga taqlid qiluvchi elementlar bilan ajralib turadi. Shaffof pastki panel orqali sovutish tizimining ventilyatorlari va issiqlik quvurlarini koʻrish mumkin. HP ushbu modeldan jami 4 999 dona ishlab chiqarilishini va har bir qurilma oʻzining individual seriya raqamiga ega boʻlishini maʼlum qildi.

Texnik xususiyatlariga koʻra, noutbuk 14 dyuymli, 120 Gs chastotali va 3K Tandem OLED sensorli displey bilan jihozlangan. Qurilma Intel Core Ultra X7 protsessori, 64 GB tezkor xotira va sunʼiy intellekt vazifalari uchun 180 TOPS unumdorlikka ega Copilot+ PC platformasida ishlaydi. Shuningdek, u HDMI 2.1, Thunderbolt va USB-C kabi zamonaviy portlar toʻplamiga ega.

Eksklyuziv noutbukning narxi 5 599 dollarni tashkil etadi. Sotuvlar 12-iyundan boshlab faqat 9 ta davlatda, HP onlayn-doʻkoni orqali amalga oshiriladi. Xaridorlarga qoʻshimcha ravishda Ferrari avtomobillari salonida ishlatiladigan Poltrona Frau charm gʻilofi va maxsus raqamli materiallar toʻplami taqdim etiladi.

HPFerrariNoutbukIntel Core UltraCopilot+
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ilon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqIlon Mask: Orbital maʼlumotlar markazlari Starlink sunʼiy yoʻldoshlaridan soddaroqBugun, 09:27Yevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaYevropa Ittifoqi muhim raqamli xizmatlarni xorijiy taʼsirdan himoya qilmoqdaBugun, 09:24NVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiNVIDIA va AMD shart emas: DeepSeek V4 Huawei chiplarida oʻqitildiBugun, 08:53AQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaAQSH sudlarida yangi muammo: Sunʼiy intellekt daʼvo arizalarini koʻpaytirmoqdaBugun, 08:52Sberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiSberbank sun’iy intellektli ilk to‘lov terminalini taqdim etdiBugun, 08:51Rossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiRossiyada sunʼiy yoʻldosh orqali mobil aloqa sinovlari boshlanadiBugun, 08:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus