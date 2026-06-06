HP va Ferrari hamkorlikda eksklyuziv Scuderia Ferrari AI PC noutbukini taqdim etdi
HP kompaniyasi Ferrari bilan hamkorlikda poyga avtomobillari uslubida ishlangan maxsus HP Limited Edition Scuderia Ferrari AI PC noutbukini namoyish etdi. Qurilma dizayni bevosita Scuderia Ferrari muhandislik yechimlari va estetikasidan ilhomlangan holda yaratilgan. Korpus brendning anʼanaviy yorqin qizil rangida boʻlib, uning pastki qismida sport karlarining motor boʻlmasini eslatuvchi 2000 dan ortiq mikrotishikli shisha panel oʻrnatilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Vizual jihatdan noutbuk tachpad ustidagi yorugʻlik chizigʻi, qizil chiroqli klaviatura va karbonli materiallarga taqlid qiluvchi elementlar bilan ajralib turadi. Shaffof pastki panel orqali sovutish tizimining ventilyatorlari va issiqlik quvurlarini koʻrish mumkin. HP ushbu modeldan jami 4 999 dona ishlab chiqarilishini va har bir qurilma oʻzining individual seriya raqamiga ega boʻlishini maʼlum qildi.
Texnik xususiyatlariga koʻra, noutbuk 14 dyuymli, 120 Gs chastotali va 3K Tandem OLED sensorli displey bilan jihozlangan. Qurilma Intel Core Ultra X7 protsessori, 64 GB tezkor xotira va sunʼiy intellekt vazifalari uchun 180 TOPS unumdorlikka ega Copilot+ PC platformasida ishlaydi. Shuningdek, u HDMI 2.1, Thunderbolt va USB-C kabi zamonaviy portlar toʻplamiga ega.
Eksklyuziv noutbukning narxi 5 599 dollarni tashkil etadi. Sotuvlar 12-iyundan boshlab faqat 9 ta davlatda, HP onlayn-doʻkoni orqali amalga oshiriladi. Xaridorlarga qoʻshimcha ravishda Ferrari avtomobillari salonida ishlatiladigan Poltrona Frau charm gʻilofi va maxsus raqamli materiallar toʻplami taqdim etiladi.
…