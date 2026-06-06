Intel Core 400 protsessorlari ikki barobar koʻp samarali yadrolarga ega boʻladi
Intel kompaniyasining Wildcat Lake arxitekturasiga asoslangan Intel Core 300 mobil protsessorlari bozorga yaqinda chiqqan boʻlsa-da, tarmoqda keyingi avlod budjetli chiplari haqida maʼlumotlar paydo boʻldi. Taniqli insayder Jaykihn 2027-yilda chiqishi kutilayotgan Wildcat Lake Refresh liniyasining texnik xususiyatlarini ochiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlodning asosiy oʻzgarishi samarali yadrolar sonining ortishi bilan bogʻliq. Hozirgi Wildcat Lake modellari 2+0+4 konfiguratsiyasidan (ikkita samarali P-yadro va toʻrtta oʻta tejamkor LP-E yadro) foydalanayotgan boʻlsa, Wildcat Lake Refresh seriyasida Intel 4+0+4 sxemasiga oʻtadi. Kuchli yadrolar sonining ikki barobar koʻpayishi kundalik vazifalar va koʻp tarmoqli ishlashda unumdorlikni sezilarli darajada oshiradi.
Insayder maʼlumotlariga koʻra, yangi protsessorlar yuqori segmentdagi Panther Lake CPU’laridan tanish boʻlgan arxitekturani oladi: yuqori unumdor yadrolar — Cougar Cove, energiya tejamkor yadrolar esa Darkmont boʻladi. Shu bilan birga, Wildcat Lake liniyasi Panther Lake’ga nisbatan arzonroq muqobil boʻlib qoladi. Murakkab chipletli tuzilma oʻrniga CPU va GPU bitta kristallda joylashtiriladi.
Yangi chiplar, xuddi Panther Lake kabi, Intel 18A texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Grafika qismida katta oʻzgarishlar kutilmayapti — protsessorlar hamon ikkita Xe3 grafik yadrosi bilan jihozlanadi. Taxminlarga koʻra, ushbu chiplar Intel Core 400 oilasiga kiradi va Core 5 hamda Core 7 seriyalarida taqdim etiladi.
Eng arzon Core 3 darajasidagi modellar esa yangilanmasligi va mavjud olti yadroli Core 300 yechimlaridan foydalanishda davom etishi mumkin. Agar bu maʼlumotlar tasdiqlansa, Wildcat Lake arxitekturasi ultra-budjet segmentidan biroz yuqoriroq, unumdor noutbuklar sinfiga koʻchadi. Eski olti yadroli modellar esa eng hamyonbop qurilmalar uchun asos boʻlib qolaveradi.
…