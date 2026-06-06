Intel Core 400 protsessorlari ikki barobar koʻp samarali yadrolarga ega boʻladi

·100·Texno
Intel Core 400 protsessorlari ikki barobar koʻp samarali yadrolarga ega boʻladi

Intel kompaniyasining Wildcat Lake arxitekturasiga asoslangan Intel Core 300 mobil protsessorlari bozorga yaqinda chiqqan boʻlsa-da, tarmoqda keyingi avlod budjetli chiplari haqida maʼlumotlar paydo boʻldi. Taniqli insayder Jaykihn 2027-yilda chiqishi kutilayotgan Wildcat Lake Refresh liniyasining texnik xususiyatlarini ochiqladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlodning asosiy oʻzgarishi samarali yadrolar sonining ortishi bilan bogʻliq. Hozirgi Wildcat Lake modellari 2+0+4 konfiguratsiyasidan (ikkita samarali P-yadro va toʻrtta oʻta tejamkor LP-E yadro) foydalanayotgan boʻlsa, Wildcat Lake Refresh seriyasida Intel 4+0+4 sxemasiga oʻtadi. Kuchli yadrolar sonining ikki barobar koʻpayishi kundalik vazifalar va koʻp tarmoqli ishlashda unumdorlikni sezilarli darajada oshiradi.

Insayder maʼlumotlariga koʻra, yangi protsessorlar yuqori segmentdagi Panther Lake CPU’laridan tanish boʻlgan arxitekturani oladi: yuqori unumdor yadrolar — Cougar Cove, energiya tejamkor yadrolar esa Darkmont boʻladi. Shu bilan birga, Wildcat Lake liniyasi Panther Lake’ga nisbatan arzonroq muqobil boʻlib qoladi. Murakkab chipletli tuzilma oʻrniga CPU va GPU bitta kristallda joylashtiriladi.

Yangi chiplar, xuddi Panther Lake kabi, Intel 18A texnologik jarayoni asosida ishlab chiqariladi. Grafika qismida katta oʻzgarishlar kutilmayapti — protsessorlar hamon ikkita Xe3 grafik yadrosi bilan jihozlanadi. Taxminlarga koʻra, ushbu chiplar Intel Core 400 oilasiga kiradi va Core 5 hamda Core 7 seriyalarida taqdim etiladi.

Eng arzon Core 3 darajasidagi modellar esa yangilanmasligi va mavjud olti yadroli Core 300 yechimlaridan foydalanishda davom etishi mumkin. Agar bu maʼlumotlar tasdiqlansa, Wildcat Lake arxitekturasi ultra-budjet segmentidan biroz yuqoriroq, unumdor noutbuklar sinfiga koʻchadi. Eski olti yadroli modellar esa eng hamyonbop qurilmalar uchun asos boʻlib qolaveradi.

IntelProtsessorWildcat LakeTexnologiyaNoutbuk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBombardier Global 8000: Monrealdan Nitssaga 6 soatda yetib bordiBugun, 19:56Xitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaXitoyning Tianwen-2 zondi Oy boʻlagi boʻlishi mumkin boʻlgan asteroidga yaqinlashmoqdaBugun, 19:23ChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiChatGPT tarixdagi eng tez ommalashgan ilova bo‘ldiKecha, 18:48Yon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiYon paneli ekranli korpus: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity taqdim etildiKecha, 18:29WWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariWWDC 2026: Siriʻning yangilanishi va Apple Intelligence imkoniyatlariKecha, 18:24Janubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiJanubiy Koreyada yarimoʻtkazgichli tranzistorlar texnologiyasi qayta kashf etildiKecha, 18:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus