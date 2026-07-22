Xitoylik muhandislar NVIDIA RTX videokartalarini ARM protsessorlarida ishlata olishdi
Kompyuter texnologiyalari olamida muhim burilish yuz berdi: xitoylik ishqibozlar NVIDIA GeForce RTX videokartalarini ARM arxitekturasiga asoslangan tizimlarda muvaffaqiyatli ishga tushirishga muvaffaq boʻlishdi. Garchi NVIDIA hozircha bunday konfiguratsiyalarni rasman qoʻllab-quvvatlamayotgan boʻlsa-da, Windows on ARM uchun chiqarilgan birinchi drayverlar ushbu tajribaga yoʻl ochdi. Bu voqea kelajakda anʼanaviy x86 protsessorlaridan voz kechib, energiya tejamkor ARM platformalariga oʻtish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Asosiy tajriba Huawei Qingyun W510 ishchi stansiyasida oʻtkazildi. Ushbu qurilma 24 yadroli Huawei Kunpeng 920 protsessori va 32 GB DDR4 operativ xotira bilan jihozlangan. Unga PCIe 4.0 x8 interfeysi orqali 8 GB xotiraga ega GeForce RTX 4060 videokartasi ulandi. Huawei ushbu platformada Windows tizimini rasman qoʻllab-quvvatlamagani sababli, tadqiqotchilar ochiq kodli ACPI-patch yordamida Windows 11 oʻrnatishga majbur boʻlishdi.
Oʻyinlar va sinov natijalariixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning oʻyinlardagi unumdorligi hozircha kutilgan darajada emas. Buning asosiy sababi ARM protsessorlarining nisbatan kuchsizligi va zamonaviy oʻyinlarni x64 emulyatsiyasi orqali ishga tushirish zaruratidir. Masalan, mashhur Genshin Impact oʻyini Full HD ruxsatda soniyasiga atigi 20 kadr (FPS) tezlikda ishladi. Black Myth: Wukong oʻyinida esa oʻrtacha koʻrsatkich 21 FPSni tashkil etdi, ammo ayrim sahnalarda bu koʻrsatkich 3 FPSgacha tushib ketgani kuzatildi.
Shunga qaramay, texnologik demo-versiyalarda natijalar biroz yaxshiroq. Star Wars Reflections nurlar trayektori (ray tracing) texnologiyasi bilan 23–25 FPS tezlikni namoyish etdi. Sintetik testlarda GeForce RTX 4060 oʻzining haqiqiy kuchini koʻrsata oldi: 3DMark Night Raid testida 43 530 ball, Solar Bay sinovida esa 32 370 ball toʻpladi. Taqqoslash uchun, Time Spy testida tizim 6369 ball oldi, vaholanki oddiy x86 kompyuterlarda bu koʻrsatkich 10 400 ball atrofida boʻladi.
Professional dasturlar bilan ishlashda tajriba kutilganidan ham muvaffaqiyatli chiqdi. Masalan, Blender grafik muharriri videokartani CUDA yadrolari orqali muammosiz tanidi. Renderlash jarayonida grafik protsessorning yuklamasi 89 foizga yetdi, bu esa ARM tizimlarida ham murakkab vizual vazifalarni bajarish mumkinligini isbotlaydi. Shuningdek, ixcham Radxa Orion O6 platasida GeForce RTX 2080 Ti videokartasi ham muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi.
NVIDIA kompaniyasining universal drayveri kelajakda Windows on ARM qurilmalarida deyarli barcha avlod diskret videokartalarini — RTX 20 seriyasidan tortib eng yangi RTX 50 modellarigacha ishlatish imkonini berishi mumkin. Bu Oʻzbekiston bozorida ham ommalashib borayotgan ARM asosidagi noutbuklar va mini-kompyuterlar uchun yangi ufqlar ochadi. Hozircha bu faqat ishqibozlar darajasidagi tajriba boʻlsa-da, u yaqin yillarda kompyuter bozori qanday oʻzgarishini koʻrsatib bermoqda.
…