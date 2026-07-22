Xitoylik muhandislar NVIDIA RTX videokartalarini ARM protsessorlarida ishlata olishdi

·46·Texno
Xitoylik muhandislar NVIDIA RTX videokartalarini ARM protsessorlarida ishlata olishdi

Kompyuter texnologiyalari olamida muhim burilish yuz berdi: xitoylik ishqibozlar NVIDIA GeForce RTX videokartalarini ARM arxitekturasiga asoslangan tizimlarda muvaffaqiyatli ishga tushirishga muvaffaq boʻlishdi. Garchi NVIDIA hozircha bunday konfiguratsiyalarni rasman qoʻllab-quvvatlamayotgan boʻlsa-da, Windows on ARM uchun chiqarilgan birinchi drayverlar ushbu tajribaga yoʻl ochdi. Bu voqea kelajakda anʼanaviy x86 protsessorlaridan voz kechib, energiya tejamkor ARM platformalariga oʻtish imkoniyatlarini kengaytiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Asosiy tajriba Huawei Qingyun W510 ishchi stansiyasida oʻtkazildi. Ushbu qurilma 24 yadroli Huawei Kunpeng 920 protsessori va 32 GB DDR4 operativ xotira bilan jihozlangan. Unga PCIe 4.0 x8 interfeysi orqali 8 GB xotiraga ega GeForce RTX 4060 videokartasi ulandi. Huawei ushbu platformada Windows tizimini rasman qoʻllab-quvvatlamagani sababli, tadqiqotchilar ochiq kodli ACPI-patch yordamida Windows 11 oʻrnatishga majbur boʻlishdi.

Oʻyinlar va sinov natijalari

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning oʻyinlardagi unumdorligi hozircha kutilgan darajada emas. Buning asosiy sababi ARM protsessorlarining nisbatan kuchsizligi va zamonaviy oʻyinlarni x64 emulyatsiyasi orqali ishga tushirish zaruratidir. Masalan, mashhur Genshin Impact oʻyini Full HD ruxsatda soniyasiga atigi 20 kadr (FPS) tezlikda ishladi. Black Myth: Wukong oʻyinida esa oʻrtacha koʻrsatkich 21 FPSni tashkil etdi, ammo ayrim sahnalarda bu koʻrsatkich 3 FPSgacha tushib ketgani kuzatildi.

Shunga qaramay, texnologik demo-versiyalarda natijalar biroz yaxshiroq. Star Wars Reflections nurlar trayektori (ray tracing) texnologiyasi bilan 23–25 FPS tezlikni namoyish etdi. Sintetik testlarda GeForce RTX 4060 oʻzining haqiqiy kuchini koʻrsata oldi: 3DMark Night Raid testida 43 530 ball, Solar Bay sinovida esa 32 370 ball toʻpladi. Taqqoslash uchun, Time Spy testida tizim 6369 ball oldi, vaholanki oddiy x86 kompyuterlarda bu koʻrsatkich 10 400 ball atrofida boʻladi.

Professional dasturlar bilan ishlashda tajriba kutilganidan ham muvaffaqiyatli chiqdi. Masalan, Blender grafik muharriri videokartani CUDA yadrolari orqali muammosiz tanidi. Renderlash jarayonida grafik protsessorning yuklamasi 89 foizga yetdi, bu esa ARM tizimlarida ham murakkab vizual vazifalarni bajarish mumkinligini isbotlaydi. Shuningdek, ixcham Radxa Orion O6 platasida GeForce RTX 2080 Ti videokartasi ham muvaffaqiyatli sinovdan oʻtkazildi.

NVIDIA kompaniyasining universal drayveri kelajakda Windows on ARM qurilmalarida deyarli barcha avlod diskret videokartalarini — RTX 20 seriyasidan tortib eng yangi RTX 50 modellarigacha ishlatish imkonini berishi mumkin. Bu Oʻzbekiston bozorida ham ommalashib borayotgan ARM asosidagi noutbuklar va mini-kompyuterlar uchun yangi ufqlar ochadi. Hozircha bu faqat ishqibozlar darajasidagi tajriba boʻlsa-da, u yaqin yillarda kompyuter bozori qanday oʻzgarishini koʻrsatib bermoqda.

NVIDIAGeForce RTXHuaweiARMWindows 11
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob