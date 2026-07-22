Al-Hilal Raphinha transferidan voz kechib, Crysencio Summerville uchun rekord mablagʻ sarfladi

·81·Sport
Al-Hilal Raphinha transferidan voz kechib, Crysencio Summerville uchun rekord mablagʻ sarfladi

Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Ar-Riyodliklar Angliyaning Vest Xem jamoasi vingeri Crysencio Summerville transferini qariyb 80 million yevro evaziga hal qildi. Ushbu kelishuv ortida Barselona bilan amalga oshmagan muzokaralar va kutilmagan qarorlar yotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Saudiya Arabistoni futbol olamidagi nufuzli manbalardan biri Muhammad Al-Bukairy oʻzining X (sobiq Twitter) sahifasida ushbu transferning parda orti tafsilotlarini ochiqladi. Maʼlum boʻlishicha, Al-Hilal dastlab Barselona yulduzi Raphinha uchun jiddiy kurash olib borgan va kataloniyaliklarga rasmiy taklif bilan chiqqan.

Barselona bilan muzokaralar nima uchun barbod boʻldi?

Dastlabki rejalarga koʻra, Al-Hilal Raphinha uchun 80 million yevro toʻlashga tayyor edi. Shu bilan birga, saudiyaliklar oʻsha paytda Barselona tarkibida ijarada oʻynayotgan portugaliyalik himoyachi João Cancelo masalasida ham yordam berishni taklif qilishgan. Rejaga koʻra, transfer summasidan 20 million yevro chegirma qilinishi evaziga Cancelo masalasi ham ijobiy hal etilishi kerak edi.

Biroq Barselona prezidenti Joan Laporta tomonidan qoʻyilgan talab muzokaralarni boshi berk koʻchaga olib kirdi. Laporta braziliyalik futbolchi uchun soʻralayotgan summani 100 million yevrogacha koʻtarishni talab qilgan. Al-Hilal rahbariyati bu talabni ochiqchasiga "moliyaviy tovlamachilik" deb baholadi va Raphinha transferi boʻyicha hujjatlarni darhol yopishga qaror qildi.

Yangi nishon: Crysencio Summerville

Raphinha varianti rad etilgach, klub mutasaddilari tezkorlik bilan unga munosib oʻrinbosar qidirishga tushishdi. Aynan shu pallada Vest Xem safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan 24 yoshli niderlandiyalik vinger Crysencio Summerville nomzodi paydo boʻldi. Al-Hilal skautlari va rahbariyati futbolchining texnik imkoniyatlarini yuqori baholab, unga asosiy eʼtiborni qaratishdi.

Qayd etilishicha, ushbu transfer poygasida Italiyaning Roma klubi ham faol boʻlgan, biroq Al-Hilalning moliyaviy qudrati va tezkor harakatlari evaziga futbolchi Saudiya Arabistoniga yoʻl oladigan boʻldi. 80 million yevrolik kelishuv nafaqat klub, balki butun mintaqa uchun eng yirik transferlardan biriga aylandi.

Ushbu transfer Saudiya Pro ligasining nafaqat faxriy yulduzlar, balki Yevropada oʻz soʻzini aytishga ulgurgan yosh va iqtidorli oʻyinchilarni ham jalb qila olishini yana bir bor isbotladi. Crysencio Summerville endilikda Al-Hilalning hujum chizigʻini kuchaytirib, jamoaning ichki va xalqaro maydonlardagi maqsadlariga xizmat qiladi.

Al-HilalBarselonaRaphinhaCrysencio SummervilleTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...