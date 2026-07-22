Al-Hilal Raphinha transferidan voz kechib, Crysencio Summerville uchun rekord mablagʻ sarfladi
Saudiya Arabistonining Al-Hilal klubi transfer bozorida navbatdagi shov-shuvli yurishni amalga oshirdi. Ar-Riyodliklar Angliyaning Vest Xem jamoasi vingeri Crysencio Summerville transferini qariyb 80 million yevro evaziga hal qildi. Ushbu kelishuv ortida Barselona bilan amalga oshmagan muzokaralar va kutilmagan qarorlar yotgani maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Saudiya Arabistoni futbol olamidagi nufuzli manbalardan biri Muhammad Al-Bukairy oʻzining X (sobiq Twitter) sahifasida ushbu transferning parda orti tafsilotlarini ochiqladi. Maʼlum boʻlishicha, Al-Hilal dastlab Barselona yulduzi Raphinha uchun jiddiy kurash olib borgan va kataloniyaliklarga rasmiy taklif bilan chiqqan.
Barselona bilan muzokaralar nima uchun barbod boʻldi?Dastlabki rejalarga koʻra, Al-Hilal Raphinha uchun 80 million yevro toʻlashga tayyor edi. Shu bilan birga, saudiyaliklar oʻsha paytda Barselona tarkibida ijarada oʻynayotgan portugaliyalik himoyachi João Cancelo masalasida ham yordam berishni taklif qilishgan. Rejaga koʻra, transfer summasidan 20 million yevro chegirma qilinishi evaziga Cancelo masalasi ham ijobiy hal etilishi kerak edi.
Biroq Barselona prezidenti Joan Laporta tomonidan qoʻyilgan talab muzokaralarni boshi berk koʻchaga olib kirdi. Laporta braziliyalik futbolchi uchun soʻralayotgan summani 100 million yevrogacha koʻtarishni talab qilgan. Al-Hilal rahbariyati bu talabni ochiqchasiga "moliyaviy tovlamachilik" deb baholadi va Raphinha transferi boʻyicha hujjatlarni darhol yopishga qaror qildi.
Yangi nishon: Crysencio SummervilleRaphinha varianti rad etilgach, klub mutasaddilari tezkorlik bilan unga munosib oʻrinbosar qidirishga tushishdi. Aynan shu pallada Vest Xem safida yorqin oʻyin koʻrsatayotgan 24 yoshli niderlandiyalik vinger Crysencio Summerville nomzodi paydo boʻldi. Al-Hilal skautlari va rahbariyati futbolchining texnik imkoniyatlarini yuqori baholab, unga asosiy eʼtiborni qaratishdi.
Qayd etilishicha, ushbu transfer poygasida Italiyaning Roma klubi ham faol boʻlgan, biroq Al-Hilalning moliyaviy qudrati va tezkor harakatlari evaziga futbolchi Saudiya Arabistoniga yoʻl oladigan boʻldi. 80 million yevrolik kelishuv nafaqat klub, balki butun mintaqa uchun eng yirik transferlardan biriga aylandi.
Ushbu transfer Saudiya Pro ligasining nafaqat faxriy yulduzlar, balki Yevropada oʻz soʻzini aytishga ulgurgan yosh va iqtidorli oʻyinchilarni ham jalb qila olishini yana bir bor isbotladi. Crysencio Summerville endilikda Al-Hilalning hujum chizigʻini kuchaytirib, jamoaning ichki va xalqaro maydonlardagi maqsadlariga xizmat qiladi.
…