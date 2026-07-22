Xakerlarga toʻlov qilish kiberhujumlarni toʻxtatmaydi: Yangi tadqiqot natijalari

·62·Texno
Xakerlarga toʻlov qilish kiberhujumlarni toʻxtatmaydi: Yangi tadqiqot natijalari

Kiberjinoyatchilar tomonidan amalga oshiriladigan tovlamachilik hujumlari bugungi kunda global iqtisodiyot uchun eng katta xavflardan biriga aylandi. Koʻplab kompaniyalar oʻz maʼlumotlarini qaytarib olish yoki ularning tarqalib ketishining oldini olish maqsadida xakerlarga katta miqdorda mablagʻ toʻlashga rozi boʻlishadi. Biroq, soʻnggi tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, jinoyatchilarga pul toʻlash muammoning yechimi emas, balki yangi hujumlar uchun taklifnomadir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Proofpoint kiberxavfsizlik kompaniyasi oʻtkazgan tadqiqotga koʻra, xakerlarga toʻlov qilgan kompaniyalarning uchdan bir qismidan koʻprogʻi takroriy tovlamachilikka duch kelgan. 953 ta tashkilot oʻrtasida oʻtkazilgan soʻrov natijalari shuni koʻrsatadiki, kiberjinoyatchilar bir marta pul olgandan soʻng, jabrlanuvchini tinch qoʻyish oʻrniga, yangi talablar bilan qayta murojaat qilishni odat tusiga aylantirmoqda. Bu holat raqamli dunyoda tovlamachilar bilan kelishuvga erishishning imkonsiz ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

Nega xakerlar bilan muzokara oʻtkazish xavfli?

Xavfsizlik boʻyicha mutaxassislarning taʼkidlashicha, jinoyatchilar bilan "yaxshi niyat" asosida kelishib boʻlmaydi. Proofpoint maʼlumotlariga koʻra, ransomware (tovlamachi dasturlar) hujumlari endilikda oddiy bir martalik tranzaksiyadan koʻp bosqichli bosim oʻtkazish mexanizmiga aylangan. Xakerlar nafaqat tizimni bloklab qoʻyishadi, balki oʻgʻirlangan maʼlumotlarni ommaga eʼlon qilish bilan tahdid qilib, bir necha bor pul undirishga harakat qilishadi.

Hatto xakerlar oʻgʻirlangan maʼlumotlarni oʻchirib tashlashga vaʼda bergan taqdirda ham, amaliyotda buning teskarisi kuzatilmoqda. Masalan, oʻtgan oyda Klue marketing tadqiqot firmasi xakerlar bilan kelishuvga erishganini va maʼlumotlar yoʻq qilinganini eʼlon qilgan edi. Biroq, keyinchalik maʼlum boʻlishicha, boshqa bir xakerlar guruhi oʻsha maʼlumotlarning nusxasini qoʻlga kiritgan va mijozlar yana xavf ostida qolgan. Bu kabi holatlar jinoyatchilar oʻrtasida maʼlumotlar almashinuvi yoki oʻzaro raqobat mavjudligini koʻrsatadi.

Yirik kompaniyalar misolidagi achchiq tajriba

2024-yilda AQShning Change Healthcare kompaniyasi bilan bogʻliq voqea kiberjinoyatchilikning naqadar murakkabligini koʻrsatib berdi. Rossiyalik xakerlar guruhi 192 million kishining tibbiy maʼlumotlarini oʻgʻirlaganidan soʻng, kompaniya bir emas, balki ikki xil jinoyatchilar guruhiga alohida toʻlov qilishga majbur boʻldi. Bu guruhlar oʻrtasidagi ichki nizolar sababli, kompaniya oʻz mijozlari maʼlumotlarini himoya qilish uchun bir necha bor mablagʻ sarflashiga toʻgʻri keldi.

Buyuk Britaniya huquq-tartibot idoralari LockBit xakerlik guruhiga qarshi oʻtkazilgan operatsiya davomida yana bir muhim faktni aniqlashdi. Politsiya maʼlumotlariga koʻra, LockBit serverlarida toʻlovni amalga oshirgan qurbonlarning maʼlumotlari hamon saqlanib kelayotgan boʻlgan. Bu esa xakerlarning "toʻlov evaziga maʼlumotlarni oʻchirish" haqidagi vaʼdalari shunchaki yolgʻon ekanligini tasdiqlaydi.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy kompaniyalar uchun ham bu juda muhim ogohlantirishdir. Kiberxavfsizlik mutaxassislari quyidagi choralarni tavsiya etadi:

  • Maʼlumotlarning muntazam ravishda zaxira nusxalarini (backup) yaratish;
  • Xodimlarning kiber-gigiyena boʻyicha bilimlarini oshirish;
  • Hech qachon xakerlarga toʻlov qilmaslik, chunki bu faqat jinoyatchilikni moliyalashtiradi;
  • Zamonaviy antivirus va himoya tizimlaridan foydalanish.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, kiber-tovlamachilarga pul toʻlash nafaqat moliyaviy zarar, balki kompaniya obroʻsiga ham putur yetkazadi. Eng yaxshi himoya — hujum sodir boʻlishidan oldin tizim xavfsizligini taʼminlash va xakerlar bilan har qanday muloqotdan voz kechishdir.

KiberxavfsizlikXakerlarRansomwareProofpointTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob