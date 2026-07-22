Ferran Torres Ispaniya qahramoniga aylandi: Barselona hujumchisining taqdiri hal boʻlmoqda
Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabasi nafaqat mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi, balki hujumchi Ferran Torres faoliyatida ham keskin burilish yasadi. Final uchrashuvining 106-daqiqasida Argentina darvozasiga kiritilgan yagona gol Torresni tanqidlar ostida qolgan "haydalgan" futbolchidan milliy qahramon darajasiga koʻtardi. Ushbu gʻalaba Ispaniyaga oʻz tarixidagi ikkinchi Jahon chempionligi unvonini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu tarixiy goldan soʻng, Ferran Torresning oʻtmishdagi barcha omadsizliklari va klub miqyosidagi sust oʻyinlari unutilgan koʻrinadi. Biroq, Kataloniyaning Barselona klubi koridorlarida 26 yoshli hujumchining kelajagi borasida jiddiy bahslar avj olmoqda. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar davom etsa-da, uning jamoada qolish-qolmasligi masalasi ochiqligicha qolmoqda.
Kataloniyadagi ziddiyatli vaziyatBarselona rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻrtasida Torres borasida ikki xil qarash mavjud. Oʻtgan mavsumdan beri davom etayotgan "ketish yoki qolish" haqidagi munozaralar Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatdan soʻng yanada qizidi. Bir tomondan, uning xalqaro maydondagi nufuzi oshgan boʻlsa, ikkinchi tomondan, klub uni yuqori narxda sotish uchun qulay imkoniyat yuzaga kelganini tushunib turibdi.
Maʼlumotlarga koʻra, Ferran Torresning kelajagi faqatgina uning xohishiga bogʻliq emas. Barselona moliyaviy holatini yaxshilash maqsadida hujumchini transferga qoʻyishni koʻrib chiqmoqda. Shu bilan birga, uning oʻyin uslubi va maydondagi harakatlari Luis Enrique kabi mutaxassislarning eʼtiborini tortmoqda. Enrique uni yangi loyihaning markaziy figurasiga aylantirishni rejalashtirayotgan boʻlishi mumkin.
Transfer bozoridagi asosiy daʼvogarlarHozirda Barselona hujumchisi uchun kurashda ikki yirik klub peshqadamlik qilmoqda. Torresning transfer qiymati Jahon chempionati finalidagi goldan soʻng sezilarli darajada koʻtarilgani aniq. Quyidagi klublar futbolchining xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirmoqda:
- Luis Enrique boshchiligidagi Pari Sen-Jermen klubi;
- Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalari.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferran Torres uchun 2026-yilgi mundial hayot-mamot masalasi edi. Argentina ustidan qozonilgan gʻalaba unga nafaqat oltin medal, balki top-klublar oʻrtasida tanlov imkoniyatini ham berdi. Endilikda Barselona rahbariyati hujumchini jamoada olib qolish yoki uni katta mablagʻ evaziga qoʻyib yuborish borasida yakuniy qarorni qabul qilishi lozim.
…