Ferran Torres Ispaniya qahramoniga aylandi: Barselona hujumchisining taqdiri hal boʻlmoqda

·83·Sport
Ferran Torres Ispaniya qahramoniga aylandi: Barselona hujumchisining taqdiri hal boʻlmoqda

Ispaniya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi gʻalabasi nafaqat mamlakat futboli tarixida yangi sahifa ochdi, balki hujumchi Ferran Torres faoliyatida ham keskin burilish yasadi. Final uchrashuvining 106-daqiqasida Argentina darvozasiga kiritilgan yagona gol Torresni tanqidlar ostida qolgan "haydalgan" futbolchidan milliy qahramon darajasiga koʻtardi. Ushbu gʻalaba Ispaniyaga oʻz tarixidagi ikkinchi Jahon chempionligi unvonini taqdim etdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu tarixiy goldan soʻng, Ferran Torresning oʻtmishdagi barcha omadsizliklari va klub miqyosidagi sust oʻyinlari unutilgan koʻrinadi. Biroq, Kataloniyaning Barselona klubi koridorlarida 26 yoshli hujumchining kelajagi borasida jiddiy bahslar avj olmoqda. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning 30-iyuniga qadar davom etsa-da, uning jamoada qolish-qolmasligi masalasi ochiqligicha qolmoqda.

Kataloniyadagi ziddiyatli vaziyat

Barselona rahbariyati va murabbiylar shtabi oʻrtasida Torres borasida ikki xil qarash mavjud. Oʻtgan mavsumdan beri davom etayotgan "ketish yoki qolish" haqidagi munozaralar Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatdan soʻng yanada qizidi. Bir tomondan, uning xalqaro maydondagi nufuzi oshgan boʻlsa, ikkinchi tomondan, klub uni yuqori narxda sotish uchun qulay imkoniyat yuzaga kelganini tushunib turibdi.

Maʼlumotlarga koʻra, Ferran Torresning kelajagi faqatgina uning xohishiga bogʻliq emas. Barselona moliyaviy holatini yaxshilash maqsadida hujumchini transferga qoʻyishni koʻrib chiqmoqda. Shu bilan birga, uning oʻyin uslubi va maydondagi harakatlari Luis Enrique kabi mutaxassislarning eʼtiborini tortmoqda. Enrique uni yangi loyihaning markaziy figurasiga aylantirishni rejalashtirayotgan boʻlishi mumkin.

Transfer bozoridagi asosiy daʼvogarlar

Hozirda Barselona hujumchisi uchun kurashda ikki yirik klub peshqadamlik qilmoqda. Torresning transfer qiymati Jahon chempionati finalidagi goldan soʻng sezilarli darajada koʻtarilgani aniq. Quyidagi klublar futbolchining xizmatlariga jiddiy qiziqish bildirmoqda:

  • Luis Enrique boshchiligidagi Pari Sen-Jermen klubi;
  • Angliya Premer-ligasining yetakchi jamoalari.
Pari Sen-Jermen varianti Torres uchun ayniqsa jozibador koʻrinishi mumkin. Luis Enrique uni "yangi Ousmane Dembele" loyihasining bir qismi sifatida koʻrmoqda. Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi avvalgi hamkorlik tajribasi bu transferning amalga oshish ehtimolini yanada oshiradi. Barselona esa ushbu bitimdan maksimal foyda olishni koʻzlagan.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ferran Torres uchun 2026-yilgi mundial hayot-mamot masalasi edi. Argentina ustidan qozonilgan gʻalaba unga nafaqat oltin medal, balki top-klublar oʻrtasida tanlov imkoniyatini ham berdi. Endilikda Barselona rahbariyati hujumchini jamoada olib qolish yoki uni katta mablagʻ evaziga qoʻyib yuborish borasida yakuniy qarorni qabul qilishi lozim.

BarselonaFerran TorresIspaniyaTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17Barselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiBarselona va Niderlandiya yetakchisi Frenkie de Jong jiddiy jarohat oldiKecha, 23:10Barselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiBarselona hujumchi qidirmoqda: Sunʼiy intellekt Julian Alvarez oʻrniga 5 ta nomzod topdiKecha, 22:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...