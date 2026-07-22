Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi
O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston xalq artisti hamda Tojikiston xalq hofizi Og‘abek Sobirov muxlislari uchun yangi konsert dasturini taqdim etadi. San’atkorning chiqishlari 8–9 sentyabr kunlari Toshkentdagi «Xalqlar do‘stligi» saroyida bo‘lib o‘tadi.
Har ikki kungi konsert soat 19:30 da boshlanadi. Dasturda Og‘abek Sobirov ijrosidagi taniqli qo‘shiqlar va muxlislar sevib tinglaydigan asarlar yangrashi kutilmoqda.
Konsert ikki kun davom etadi
Afishada keltirilgan ma’lumotga ko‘ra, Og‘abek Sobirovning konsert dasturi 8 va 9 sentyabr kunlariga belgilangan.
Tadbir uchun mamlakatdagi eng yirik konsert maydonlaridan biri — «Xalqlar do‘stligi» saroyi tanlangan. Konsertning har ikki kuni ham soat 19:30 da boshlanishi rejalashtirilgan.
Og‘abek Sobirov o‘zbek milliy estradasi va an’anaviy qo‘shiqchilik yo‘nalishida uzoq yillardan beri ijod qilib kelayotgan san’atkorlardan biri hisoblanadi. Uning konsertlari turli avlod vakillarini bir sahna atrofida jamlashi bilan ajralib turadi.
Chiptalar narxi qancha?
Konsert uchun chiptalar joylashuviga qarab turli narxlarda taklif etiladi.
Chiptalarning eng arzon narxi 100 ming so‘mdan boshlanadi. Eng yuqori toifadagi joylar uchun narx 600 ming so‘mgacha yetadi.
Shu tariqa, konsertga tashrif buyurishni rejalashtirayotgan muxlislar o‘z imkoniyati va saroydagi joy tanloviga qarab chipta xarid qilishi mumkin.
Konsertda fonogrammadan foydalaniladi
Tadbir haqidagi rasmiy ma’lumotda konsert dasturi davomida fonogrammadan foydalanilishi alohida ko‘rsatilgan.
Bu ma’lumot tomoshabinlarga konsert formati haqida oldindan aniq tasavvur beradi. Dasturning boshqa tafsilotlari va sahna ko‘rinishlari haqida hozircha qo‘shimcha axborot berilmagan.
Og‘abek Sobirovning ikki kunlik konsert dasturi 8–9 sentyabr kunlari «Xalqlar do‘stligi» saroyida o‘tkaziladi. Muxlislarni san’atkorning mashhur qo‘shiqlari va bayramona konsert muhiti kutmoqda.
…