Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi

·76·Madaniyat
Og‘abek Sobirov Toshkentda ikki kunlik konsert beradi

O‘zbekiston, Qoraqalpog‘iston xalq artisti hamda Tojikiston xalq hofizi Og‘abek Sobirov muxlislari uchun yangi konsert dasturini taqdim etadi. San’atkorning chiqishlari 8–9 sentyabr kunlari Toshkentdagi «Xalqlar do‘stligi» saroyida bo‘lib o‘tadi.

Har ikki kungi konsert soat 19:30 da boshlanadi. Dasturda Og‘abek Sobirov ijrosidagi taniqli qo‘shiqlar va muxlislar sevib tinglaydigan asarlar yangrashi kutilmoqda.

Konsert ikki kun davom etadi

Afishada keltirilgan ma’lumotga ko‘ra, Og‘abek Sobirovning konsert dasturi 8 va 9 sentyabr kunlariga belgilangan.

Tadbir uchun mamlakatdagi eng yirik konsert maydonlaridan biri — «Xalqlar do‘stligi» saroyi tanlangan. Konsertning har ikki kuni ham soat 19:30 da boshlanishi rejalashtirilgan.

Og‘abek Sobirov o‘zbek milliy estradasi va an’anaviy qo‘shiqchilik yo‘nalishida uzoq yillardan beri ijod qilib kelayotgan san’atkorlardan biri hisoblanadi. Uning konsertlari turli avlod vakillarini bir sahna atrofida jamlashi bilan ajralib turadi.

Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради

Chiptalar narxi qancha?

Konsert uchun chiptalar joylashuviga qarab turli narxlarda taklif etiladi.

Chiptalarning eng arzon narxi 100 ming so‘mdan boshlanadi. Eng yuqori toifadagi joylar uchun narx 600 ming so‘mgacha yetadi.

Shu tariqa, konsertga tashrif buyurishni rejalashtirayotgan muxlislar o‘z imkoniyati va saroydagi joy tanloviga qarab chipta xarid qilishi mumkin.

Konsertda fonogrammadan foydalaniladi

Tadbir haqidagi rasmiy ma’lumotda konsert dasturi davomida fonogrammadan foydalanilishi alohida ko‘rsatilgan.

Bu ma’lumot tomoshabinlarga konsert formati haqida oldindan aniq tasavvur beradi. Dasturning boshqa tafsilotlari va sahna ko‘rinishlari haqida hozircha qo‘shimcha axborot berilmagan.

Og‘abek Sobirovning ikki kunlik konsert dasturi 8–9 sentyabr kunlari «Xalqlar do‘stligi» saroyida o‘tkaziladi. Muxlislarni san’atkorning mashhur qo‘shiqlari va bayramona konsert muhiti kutmoqda.

Ogabek SobirovToshkentO'zbekistonTojikistonXalqlar do'stligi saroyi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiShakiraning Jahon chempionatidan olgan daromadi ochiqlandiBugun, 01:39«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdi«Bahor» ansamblining taniqli raqqosasi vafot etdiKecha, 20:11Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Parizodaning qizi Sa’diya yangi raqsi bilan barchani maftun etdi (video)Kecha, 15:30Bred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiBred Pittning yana bir qizi otasining familiyasidan rasman voz kechmoqchiKecha, 01:55Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Bir parcha kifoya qildi: Ziyoda yangi “Kam-kam” nomli qo‘shig‘i bilan barchani qiziqtirdi (video)Kecha, 01:34Selena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarSelena Gomes 34 yoshni qarshi oldi! Uni mashhur qilgan loyihalarKecha, 01:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)