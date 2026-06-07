Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdi

·66·Texno
Solidion -80 daraja sovuqda ham ishlaydigan yangi akkumulyatorni taqdim etdi

AQSHning Dallas shahrida joylashgan Solidion Technology kompaniyasi Generation Extreme-Climate Battery (Gen-ECB) deb nomlangan yangi turdagi akkumulyatorlarni namoyish etdi. Ushbu ishlanma asosan koinot sharoitida foydalanishga moʻljallangan boʻlib, sunʼiy yoʻldoshlar, oy infratuzilmasi, boshqariladigan missiyalar va kelajakdagi orbital sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlarini energiya bilan taʼminlashi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Gen-ECB loyihasining asosiy gʻoyasi ekstremal sharoitlarda: vakuumda, haroratning keskin oʻzgarishida, radiatsiya taʼsirida va raketa uchirilishi paytidagi kuchli vibratsiyalarda barqaror ishlay oladigan batareya yaratishdan iborat. Yangi akkumulyatorlar litiy-metall elementlari va grafen materiallari asosida ishlab chiqilgan.

Grafen oʻzining yuqori issiqlik oʻtkazuvchanligi va radiatsiyaga chidamliligi tufayli tizimning harorat rejimini yaxshiroq boshqarishga va murakkab muhitda barqarorlikni saqlashga yordam beradi. Maʼlum qilingan texnik xususiyatlarga koʻra, batareya -80 °C dan +60 °C gacha boʻlgan harorat oraligʻida samarali ishlay oladi.

Solidion hozirda uzoq koinotning yanada ogʻir sharoitlari uchun moʻljallangan modifikatsiyalar ustida ham ish olib bormoqda. Potentsial qoʻllanish sohalari qatoriga past orbitali sunʼiy intellekt maʼlumotlar markazlari, oy bazalari va roverlar kiradi. Shu bilan birga, kompaniya energiya zichligi 380 W·soat/kg dan yuqori boʻlgan litiy-metall va litiy-oltingugurtli batareyalar liniyasini ham rivojlantirmoqda.

SolidionAkkumulyatorTexnologiyaKoinotGrafen
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadi«Operatsiya Gigavatt»: Holtec AQSHda SMR-300 kichik yadroviy reaktorlarini oʻrnatadiBugun, 11:58AQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatAQSHda kater va ekranoplan gibridi sinovdan oʻtkazildi: tezlik 130 km/soatBugun, 11:54Dunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiDunyodagi ilk maʼlumotlar markazi «yuragi» ishga tushirildiBugun, 09:00SpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaSpaceX Starbase kosmodromidagi afsonaviy start maydonchasini butunlay yangilamoqdaBugun, 08:57Siemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiSiemens dunyodagi ilk tijoriy termoyadroviy kemani yaratishda ishtirok etadiBugun, 08:26Yana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiYana-da kuchliroq Starship V3: SpaceX start maydonchalaridagi farq koʻrsatildiBugun, 07:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus