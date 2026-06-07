Minisforum M2 Pro: 128 GB operativ xotira va Panther Lake protsessorli mini-PK

·157·Texno
Minisforum M2 Pro: 128 GB operativ xotira va Panther Lake protsessorli mini-PK

Minisforum kompaniyasi Intel kompaniyasining Panther Lake avlodiga mansub protsessorlar bilan jihozlangan yangi M2 Pro mini-kompyuterini rasman taqdim etdi. Qurilma asosini Xe3 oʻrnatilgan grafikali Intel Panther Lake-H protsessori tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, grafik unumdorlik Lunar Lake avlodiga nisbatan qariyb 50 foizga oshgan. Yanada yuqori quvvatga ehtiyoj sezadigan foydalanuvchilar uchun tashqi videokartani ulash imkonini beruvchi OCuLink porti koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi modelda sunʼiy intellekt vazifalariga alohida eʼtibor qaratilgan. Markaziy protsessor, NPU5 neyron bloki va grafik yadroning uygʻunlashuvi natijasida umumiy unumdorlik 180 TOPS koʻrsatkichiga yetadi. Bu esa bulutli xizmatlarga murojaat qilmasdan, DeepSeek-R1 kabi mahalliy sunʼiy intellekt modellarini bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi. Shuningdek, Microsoft Copilot uchun maxsus tugma va ovozli boshqaruv uchun oʻrnatilgan mikrofonlar massivi mavjud.

Minisforum M2 Pro 128 GB gacha LPDDR5X xotirasini qoʻllab-quvvatlaydi va maʼlumotlarni saqlash uchun uchta M.2 PCIe 4.0 slotiga ega. Interfeyslar toʻplami ham ancha boy: uchta USB-A, uchta USB4, HDMI, DisplayPort, SD-karta uyasi va 3,5 mm audio konnektor mavjud. Tarmoq ulanishlari uchun 10 Gbit/s va 2,5 Gbit/s tezlikdagi Ethernet portlari oʻrnatilgan.

Qurilma korpusi toʻliq metalldan ishlangan boʻlib, uni monitorning orqa qismiga oʻrnatish uchun VESA mahkamlagichini qoʻllab-quvvatlaydi. Ixcham oʻlchamlariga qaramay, ushbu mini-PK professional ish stansiyalari bilan raqobatlasha oladigan darajadagi texnik xususiyatlarni taklif etadi.

MinisforumIntel Panther LakeMini-PKSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiC12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiBugun, 15:59ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadiBugun, 15:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus