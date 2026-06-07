Minisforum M2 Pro: 128 GB operativ xotira va Panther Lake protsessorli mini-PK
Minisforum kompaniyasi Intel kompaniyasining Panther Lake avlodiga mansub protsessorlar bilan jihozlangan yangi M2 Pro mini-kompyuterini rasman taqdim etdi. Qurilma asosini Xe3 oʻrnatilgan grafikali Intel Panther Lake-H protsessori tashkil etadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, grafik unumdorlik Lunar Lake avlodiga nisbatan qariyb 50 foizga oshgan. Yanada yuqori quvvatga ehtiyoj sezadigan foydalanuvchilar uchun tashqi videokartani ulash imkonini beruvchi OCuLink porti koʻzda tutilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi modelda sunʼiy intellekt vazifalariga alohida eʼtibor qaratilgan. Markaziy protsessor, NPU5 neyron bloki va grafik yadroning uygʻunlashuvi natijasida umumiy unumdorlik 180 TOPS koʻrsatkichiga yetadi. Bu esa bulutli xizmatlarga murojaat qilmasdan, DeepSeek-R1 kabi mahalliy sunʼiy intellekt modellarini bevosita qurilmaning oʻzida ishga tushirish imkonini beradi. Shuningdek, Microsoft Copilot uchun maxsus tugma va ovozli boshqaruv uchun oʻrnatilgan mikrofonlar massivi mavjud.
Minisforum M2 Pro 128 GB gacha LPDDR5X xotirasini qoʻllab-quvvatlaydi va maʼlumotlarni saqlash uchun uchta M.2 PCIe 4.0 slotiga ega. Interfeyslar toʻplami ham ancha boy: uchta USB-A, uchta USB4, HDMI, DisplayPort, SD-karta uyasi va 3,5 mm audio konnektor mavjud. Tarmoq ulanishlari uchun 10 Gbit/s va 2,5 Gbit/s tezlikdagi Ethernet portlari oʻrnatilgan.
Qurilma korpusi toʻliq metalldan ishlangan boʻlib, uni monitorning orqa qismiga oʻrnatish uchun VESA mahkamlagichini qoʻllab-quvvatlaydi. Ixcham oʻlchamlariga qaramay, ushbu mini-PK professional ish stansiyalari bilan raqobatlasha oladigan darajadagi texnik xususiyatlarni taklif etadi.
…