Astronomlar AB Aurigae atrofidagi protoplanetar disk aylanishini ilk bor kuzatishdi

·34·Texno
Astronomlar AB Aurigae atrofidagi protoplanetar disk aylanishini ilk bor kuzatishdi

Astronomlar ilk bor AB Aurigae yosh yulduzi atrofidagi protoplanetar diskning aylanishini bevosita kuzatishga muvaffaq boʻlishdi. Fransiya Milliy ilmiy tadqiqot markazi (CNRS) va Bordo universiteti tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan ushbu ishda Chili hududidagi ESO Yevropa janubiy observatoriyasining "Juda katta teleskopi"ga oʻrnatilgan SPHERE (Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) yuqori kontrastli infraqizil asbobidan foydalanildi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Protoplanetar disklar — bu yosh yulduzlar atrofidagi gaz va changdan iborat aylanuvchi bulutlar boʻlib, ularda sayyoralar shakllanadi. AB Aurigae atrofidagi disk uzoq vaqtdan beri bunday jarayonlarni oʻrganish uchun eng muhim "laboratoriya" hisoblanadi. Yangi kuzatuvlar diskning umumiy aylanishi tortishish qonunlariga mos kelishini tasdiqladi, biroq ayrim hududlarda moddaning harakati kutilganidan farq qilishi aniqlandi. Bunday anomaliyalar shakllanish jarayonidagi massiv obʻektlar — protoplanetalarning taʻsiri bilan bogʻlanmoqda.

SPHERE asbobi chang zarralarining infraqizil nurlanishini qayd etish orqali disk tuzilmasining harakatini kuzatish imkonini berdi. Bu maʻlumotlar Hubble kosmik teleskopi va ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) yerusti radioteleskoplari tomonidan avvalroq olingan natijalarni toʻldiradi. AB Aurigae — taxminan 4–5 million yoshdagi yosh oʻzgaruvchan yulduz boʻlib, u hozirda sayyoralar tizimi shakllanishining dastlabki bosqichida turibdi.

Avvalgi kuzatuvlar diskda kamida bitta shakllanayotgan gaz giganti — AB Aurigae b obʻekti mavjudligini koʻrsatgan edi. U yulduzdan 93 astronomik birlik masofada joylashgan va massasi Yupiterdan 9 baravar katta boʻlishi mumkin. Hubble teleskopi yillar davomida uning orbita boʻylab harakatini kuzatib, obʻektning sayyora ekanligini tasdiqladi. Shuningdek, diskda boshqa sayyoralar shakllanishi mumkin boʻlgan qoʻshimcha zich hududlar va spiral tuzilmalar ham aniqlangan.

Tadqiqotchilarning taʻkidlashicha, SPHERE tahlillari modda faol ravishda toʻplanayotgan akkretsiya zonalarini ham ochib berdi. Disk yuzasidagi soyalar va bir jinsli boʻlmagan harakatlar yashirin obʻektlar yoki zich chang bulutlari borligidan dalolat beradi. Ushbu kashfiyot sayyoralar tizimi shakllanishining klassik modellaridan koʻra murakkabroq dinamikaga ega ekanligini isbotlamoqda.

KosmosAstronomiyaAB AurigaeSPHEREHubble
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorBugun, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiBugun, 18:21Notion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiNotion texnik nosozlikdan soʻng Anthropic modellariga kirishni tikladiBugun, 17:51Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus