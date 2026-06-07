ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadi

·54·Texno
ChatGPT tarixidagi eng yirik yangilanish: Chat-bot super-ilovaga aylanadi

OpenAI kompaniyasi ChatGPT ishga tushirilganidan buyon eng yirik yangilanishni tayyorlamoqda. Financial Times nashrining oʻnlab sobiq va amaldagi xodimlarga tayanib xabar berishicha, kompaniya ChatGPTʻni oddiy chat-botdan AI-agent funksiyalariga ega toʻlaqonli super-ilovaga aylantirishni maqsad qilgan. Ushbu yangi strategiya foydalanuvchi bilan shunchaki muloqot qilishdan voz kechib, uning nomidan turli vazifalarni mustaqil bajaradigan intellektual yordamchi yaratishni koʻzda tutadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi tizim nafaqat savollarga javob beradi, balki chiptalarni band qilish, ish jadvalini tashkil etish, dasturlash va kundalik yumushlarda yordam berish kabi amaliy harakatlarni amalga oshiradi. Yangilanishning asosiy elementlaridan biri Codex platformasi bilan yanada yaqinroq integratsiya boʻladi. Shuningdek, OpenAI tasvirlar generatsiyasi va ekotizim ichidagi uchinchi tomon ilovalarini faolroq targʻib qilishni rejalashtirmoqda.

Dastlabki oʻzgarishlar yaqin haftalarda joriy etila boshlaydi. Sayt va mobil ilovalarda foydalanuvchilarni qoʻshimcha funksiyalarga yoʻnaltiruvchi yangi interfeys elementlari paydo boʻladi. Kelajakda OpenAI modellari foydalanuvchining niyatini alohida vositalarni tanlamasdan turib, mustaqil ravishda aniqlay olishi kutilmoqda. Kompaniya xodimlaridan birining soʻzlariga koʻra, sunʼiy intellekt kelajagi anʼanaviy chat-botlarda emas, aynan agentlarda mujassam.

ChatGPTʻning bunday keng koʻlamli transformatsiyasi OpenAI kompaniyasining birjaga chiqish (IPO) rejalari bilan ham bogʻliq boʻlishi mumkin. Soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, OpenAI bozordagi qiymati qariyb 730 milliard dollarga baholanib, dunyodagi eng qimmat texnologik startaplardan biriga aylangan. Kompaniya ichida esa anʼanaviy chat formatining davri tugagani haqidagi fikrlar tobora koʻproq yangramoqda.

OpenAIChatGPTSunʼiy IntellektTexnologiyaAI-agent
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiSamolyotlar uchun oʻta oʻtkazuvchan dvigatel ilk sinovlardan oʻtdiBugun, 17:21Rossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiRossiyaning Rassvet sunʼiy yoʻldoshlaridan biri orbitadan chiqib ketdiBugun, 16:59V-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraV-Color yangi DDR5 modullarini taqdim etdi: Bir toʻplamda 2 TB gacha xotiraBugun, 16:29OpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaOpenAI yangi “super ilova” ustida ishlamoqdaBugun, 16:24C12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiC12 startapi uglerodli nanotrubkalarni kvant chiplariga oʻrnatish usulini topdiBugun, 15:59Operativ xotira narxi 2026-yil oxirigacha ikki baravar oshishi kutilmoqdaOperativ xotira narxi 2026-yil oxirigacha ikki baravar oshishi kutilmoqdaBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus