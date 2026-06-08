Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareya

·69·Texno
Redmi K100 Pro xususiyatlari maʻlum boʻldi: 200 MP kamera va 8000 mAs batareya

Redmi K100 Pro smartfonining rasmiy taqdimotiga hali bir necha oy vaqt boʻlsa-da, qurilmaning deyarli barcha texnik xususiyatlari internet tarmogʻiga sizdirildi. Taniqli insayder Digital Chat Station yangi flagmanning asosiy jihatlari haqida batafsil maʻlumot berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʻlumotlarga koʻra, Redmi K100 Pro rekord darajadagi 185 Gs yangilanish chastotasiga ega tekis ekran va eng soʻnggi Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlanadi. Qurilmaning eng asosiy oʻziga xosligi uning akkumulyatorida boʻlib, u 8000 mAs dan ortiq, hatto 8500 mAs sigʻimga ega boʻlishi kutilmoqda.

Smartfon 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlanish texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Taʻkidlash joizki, simsiz quvvatlanish funksiyasi Redmi K seriyasining bazaviy modellarida ilk bor paydo boʻlishi mumkin. Kamera borasida esa qurilma 200 megapikselli asosiy datchik va makrosuratlar olish imkoniyatiga ega teleobyektiv bilan taʻminlanadi.

Bundan tashqari, Redmi K100 Pro shishali orqa panel, metall rom, simmetrik stereodinamiklar va ultratovushli barmoq izi skaneri bilan jihozlanadi. Qurilma tashqi taʻsirlardan himoyalangan boʻlib, IP68 va IP69 suv hamda changdan himoya standartlariga javob beradi.

RedmiXiaomiSnapdragonSmartfonTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiXiaomi 13T uchun Android 16 asosidagi HyperOS 3 yangilanishi chiqdiBugun, 10:59Yer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaYer yuzida kuchli magnit boʻroni kutilmoqdaBugun, 10:27Deyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiDeyarli bir sutka toʻxtovsiz ucha oladigan Airbus A350-1000ULR taqdim etildiBugun, 10:20OWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiOWC Stack AI: GPU xotirasini kengaytiruvchi tashqi qurilma taqdim etildiBugun, 09:28Huawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiHuawei yirik markazda 1 Gbit/s tezlikka ega LampSite yechimini oʻrnatdiBugun, 09:2619 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildi19 yillik Nokia N95 smartfonida Half-Life oʻyini ishga tushirildiBugun, 08:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus