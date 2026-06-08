S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdi
SpaceX kompaniyasi AQSH fond bozoridagi eng yirik kapital manbalaridan biriga tezlashtirilgan kirish imkoniyatidan mahrum boʻldi. S&P 500 indeksining operatori — S&P Dow Jones Indices kompaniyasi SpaceX’ning kutilayotgan IPO jarayoni uchun yangi kompaniyalarni indeksga kiritish qoidalarini yumshatishni rad etdi. Ushbu qaror MegaCap-kompaniyalar, yaʼni bozor qiymati oʻta yuqori boʻlgan korporatsiyalar uchun bir oylik muhokamalardan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SpaceX birjaga taxminan 1,75 trillion dollar bahosi bilan chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya S&P 500 indeksiga tezkor kirish orqali passiv investitsiya fondlaridan keladigan milliardlab dollarlik oqimni qoʻlga kiritmoqchi edi. Bunday fondlar aksiyalarni mustaqil tanlamaydi, balki indeks tarkibiga kiruvchi kompaniyalar qogʻozlarini avtomatik sotib oladi. Buning uchun IPO’dan keyingi majburiy kutish muddatini 12 oydan 6 oygacha qisqartirish va erkin muomaladagi aksiyalar hamda foyda koʻrsatkichlariga qoʻyiladigan talablarni yumshatish taklif qilingan edi.
S&P Dow Jones Indices moliyaviy barqarorlik mezonlari va IPO’dan keyingi kutish muddati oʻzgarishsiz qolishini maʼlum qildi. Bu qaror nafaqat SpaceX, balki kelajakda birjaga chiqishi kutilayotgan OpenAI va Anthropic kabi sunʼiy intellekt gigantlariga ham taʼsir qiladi. Bloomberg Intelligence hisob-kitoblariga koʻra, S&P 500 indeksiga tezkor kirish SpaceX uchun avtomatik ravishda 14 milliard dollar, OpenAI uchun esa 8 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qilishi mumkin edi.
S&P pozitsiyasidan farqli oʻlaroq, boshqa provayderlar ancha yumshoqroq munosabatda boʻlmoqda. Masalan, Nasdaq birjasi SpaceX IPO’dan keyin 3 oy emas, balki 15 ish kunidan soʻng Nasdaq-100 indeksiga kirishi uchun qoidalarni oʻzgartirdi. FTSE Russell ham yirik joylashtirishlar uchun shunday tezlashtirishni maʼqulladi. Biroq, Morningstar tahlilchilari SpaceX’ning real qiymatini 780 milliard dollar deb baholamoqda, bu esa IPO uchun kutilayotgan narxdan ikki baravar kamdir.
…