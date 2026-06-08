S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdi

·0·Texno
S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdi

SpaceX kompaniyasi AQSH fond bozoridagi eng yirik kapital manbalaridan biriga tezlashtirilgan kirish imkoniyatidan mahrum boʻldi. S&P 500 indeksining operatori — S&P Dow Jones Indices kompaniyasi SpaceX’ning kutilayotgan IPO jarayoni uchun yangi kompaniyalarni indeksga kiritish qoidalarini yumshatishni rad etdi. Ushbu qaror MegaCap-kompaniyalar, yaʼni bozor qiymati oʻta yuqori boʻlgan korporatsiyalar uchun bir oylik muhokamalardan soʻng qabul qilindi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SpaceX birjaga taxminan 1,75 trillion dollar bahosi bilan chiqishni rejalashtirmoqda. Kompaniya S&P 500 indeksiga tezkor kirish orqali passiv investitsiya fondlaridan keladigan milliardlab dollarlik oqimni qoʻlga kiritmoqchi edi. Bunday fondlar aksiyalarni mustaqil tanlamaydi, balki indeks tarkibiga kiruvchi kompaniyalar qogʻozlarini avtomatik sotib oladi. Buning uchun IPO’dan keyingi majburiy kutish muddatini 12 oydan 6 oygacha qisqartirish va erkin muomaladagi aksiyalar hamda foyda koʻrsatkichlariga qoʻyiladigan talablarni yumshatish taklif qilingan edi.

S&P Dow Jones Indices moliyaviy barqarorlik mezonlari va IPO’dan keyingi kutish muddati oʻzgarishsiz qolishini maʼlum qildi. Bu qaror nafaqat SpaceX, balki kelajakda birjaga chiqishi kutilayotgan OpenAI va Anthropic kabi sunʼiy intellekt gigantlariga ham taʼsir qiladi. Bloomberg Intelligence hisob-kitoblariga koʻra, S&P 500 indeksiga tezkor kirish SpaceX uchun avtomatik ravishda 14 milliard dollar, OpenAI uchun esa 8 milliard dollardan ortiq investitsiya jalb qilishi mumkin edi.

S&P pozitsiyasidan farqli oʻlaroq, boshqa provayderlar ancha yumshoqroq munosabatda boʻlmoqda. Masalan, Nasdaq birjasi SpaceX IPO’dan keyin 3 oy emas, balki 15 ish kunidan soʻng Nasdaq-100 indeksiga kirishi uchun qoidalarni oʻzgartirdi. FTSE Russell ham yirik joylashtirishlar uchun shunday tezlashtirishni maʼqulladi. Biroq, Morningstar tahlilchilari SpaceX’ning real qiymatini 780 milliard dollar deb baholamoqda, bu esa IPO uchun kutilayotgan narxdan ikki baravar kamdir.

SpaceXS&P 500IPOOpenAIInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaWWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaBugun, 16:58NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiWhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiBugun, 15:55NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipNVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipBugun, 15:54Amazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiAmazon sunʼiy intellekt yordamida shaxsiy mahsulotlar yaratish imkonini berdiBugun, 15:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus