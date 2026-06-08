Microsoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdi
Xbox Games Showcase 2026 taqdimoti doirasida Microsoft kompaniyasi Xbox brendining 25 yillik yubileyiga bagʻishlangan maxsus kolleksiyani eʼlon qildi. Ushbu liniyaning asosiy elementlari Xbox Series X25 Limited Edition oʻyin konsoli va Xbox Wireless Controller X25 Special Edition simsiz kontrolleri boʻlib, ularning dizayni brendning ilk pristavkasi estetikasiga asoslangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmalarning bosh xususiyati — 2001-yildagi original Xbox konsolining tashrif qogʻoziga aylangan mashhur OG Green (Original Green) rangidagi yarim shaffof korpusdir. Bu Xbox Series X liniyasida shaffof dizayn qoʻllanilgan ilk holat hisoblanadi. Kompaniya, shuningdek, sodiq muxlislarga minnatdorchilik sifatida qurilma ichida bir nechta "yashirin syurprizlar" borligiga ishora qildi.
Texnik jihatdan yubiley konsoli standart modeldan qolishmaydi. Pristavka yoqilganda, logotipning markaziy qismi — "X" harfi yashil rangda porlaydi, bu esa birinchi konsolning ishga tushish animatsiyasiga toʻgʻridan-toʻgʻri ishoradir. Shuningdek, old panelda 25 yillik yubiley logotipi joylashtirilgan.
Kolleksiyadagi kontroller ham umumiy uslubda ishlangan. Uning old va orqa panellari, shuningdek, batareya boʻlmasi qopqogʻi shaffof boʻlib, ichkaridagi klassik Xbox logotipini koʻrish imkonini beradi. Bamper tugmalari esa afsonaviy Duke kontrollerining original qora va oq tugmalariga hurmat bajo keltirgan holda dizayn qilingan.
Cheklangan adaddagi ushbu seriya savdolari 2026-yilning noyabr oyiga rejalashtirilgan. Xbox Wireless Controller X25 Special Edition geympadini ham jamlanma tarkibida, ham alohida sotib olish mumkin boʻladi. Aniq narxlar va oldindan buyurtma berish muddati keyinroq eʼlon qilinadi.
…