Microsoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdi

·0·Texno
Microsoft Xbox brendining 25 yilligiga bagʻishlangan maxsus konsolni taqdim etdi

Xbox Games Showcase 2026 taqdimoti doirasida Microsoft kompaniyasi Xbox brendining 25 yillik yubileyiga bagʻishlangan maxsus kolleksiyani eʼlon qildi. Ushbu liniyaning asosiy elementlari Xbox Series X25 Limited Edition oʻyin konsoli va Xbox Wireless Controller X25 Special Edition simsiz kontrolleri boʻlib, ularning dizayni brendning ilk pristavkasi estetikasiga asoslangan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmalarning bosh xususiyati — 2001-yildagi original Xbox konsolining tashrif qogʻoziga aylangan mashhur OG Green (Original Green) rangidagi yarim shaffof korpusdir. Bu Xbox Series X liniyasida shaffof dizayn qoʻllanilgan ilk holat hisoblanadi. Kompaniya, shuningdek, sodiq muxlislarga minnatdorchilik sifatida qurilma ichida bir nechta "yashirin syurprizlar" borligiga ishora qildi.

Texnik jihatdan yubiley konsoli standart modeldan qolishmaydi. Pristavka yoqilganda, logotipning markaziy qismi — "X" harfi yashil rangda porlaydi, bu esa birinchi konsolning ishga tushish animatsiyasiga toʻgʻridan-toʻgʻri ishoradir. Shuningdek, old panelda 25 yillik yubiley logotipi joylashtirilgan.

Kolleksiyadagi kontroller ham umumiy uslubda ishlangan. Uning old va orqa panellari, shuningdek, batareya boʻlmasi qopqogʻi shaffof boʻlib, ichkaridagi klassik Xbox logotipini koʻrish imkonini beradi. Bamper tugmalari esa afsonaviy Duke kontrollerining original qora va oq tugmalariga hurmat bajo keltirgan holda dizayn qilingan.

Cheklangan adaddagi ushbu seriya savdolari 2026-yilning noyabr oyiga rejalashtirilgan. Xbox Wireless Controller X25 Special Edition geympadini ham jamlanma tarkibida, ham alohida sotib olish mumkin boʻladi. Aniq narxlar va oldindan buyurtma berish muddati keyinroq eʼlon qilinadi.

MicrosoftXboxXbox Series XGamingTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

S&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiS&P 500 SpaceX uchun qoidalarni oʻzgartirishdan bosh tortdiBugun, 16:59WWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaWWDC 2026: Siri yangilanishi, Apple Intelligence va iOS 27 dan nimalar kutilmoqdaBugun, 16:58NotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiNotebookLM yangilanishi chat orqali manbalar bazasini yaratishga yordam beradiBugun, 16:20Startup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarStartup Battlefield 2026 tanloviga ariza topshirish: Asosiy talablarBugun, 16:20WhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiWhatsApp sud qarorini buzgan NSO Groupʻning yangi hujumlarini toʻxtatdiBugun, 15:55NVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipNVIDIA RTX Spark: Shaxsiy kompyuterlar uchun dunyodagi eng samarali chipBugun, 15:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus