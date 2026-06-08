Apple uzoq kutilgan sunʻiy intellektga asoslangan Siri yangilanishini taqdim etdi

·38·Texno
Apple uzoq kutilgan sunʻiy intellektga asoslangan Siri yangilanishini taqdim etdi

Ikki yillik vaʻdalardan soʻng, Apple kompaniyasi oʻzining WWDC 2026 konferensiyasida butunlay yangilangan Siri ovozli yordamchisini namoyish etdi. Endilikda "Siri AI" deb nomlanuvchi ushbu tizim oddiy ovozli yordamchidan foydalanuvchining koʻp funksiyali raqamli hamrohiga aylanadi. Yangi yordamchi alohida Siri ilovasi bilan birga foydalanishga topshiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yangi Siri dunyodagi joriy maʻlumotlarga tayanib savollarga javob berish bilan birga, foydalanuvchi qurilmasidagi maʻlumotlarga ham kirish huquqiga ega boʻladi. U ekranda nima aks etib turganini tushunadi va shunga qarab munosabat bildiradi. Apple ushbu yangilanish orqali ChatGPT, Claude va Gemini kabi mashhur platformalar bilan raqobatlashadigan toʻlaqonli chatbot yaratishni maqsad qilgan.

Dizayn borasida ham katta oʻzgarishlar amalga oshirildi. Zamonaviy iPhone modellarida Siri endi Dynamic Island ichida joylashadi. Avvalgi ekran chetidagi yorugʻlik oʻrniga, endi Dynamic Island qismida yangi animatsiya paydo boʻladi. Shuningdek, foydalanuvchilar "Write with Siri" funksiyasi orqali matn yozishda yordam olishlari mumkin. Tizim foydalanuvchining muloqot uslubini tahlil qilib, Mail va Messages ilovalarida mos ohangda xat yozib beradi.

Foydalanuvchilar Siri orqali murakkab vazifalarni, jumladan, kalendar, kontaktlar va avvalgi elektron pochta xabarlaridan maʻlumotlarni yigʻib, maxsus xabarlar yozishni soʻrashlari mumkin. Apple yordamchining ovozi yanada tabiiyroq chiqqanini, nutq tezligi va ifodaliligini sozlash imkoniyati qoʻshilganini taʻkidlamoqda. Tizim boʻylab diktant qilish aniqligi ham oshirilib, tinish belgilari va katta-kichik harflarni yozish yanada takomillashtirildi.

AppleSiriiPhoneSunʻiy IntellektWWDC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus