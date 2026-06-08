Apple uzoq kutilgan sunʻiy intellektga asoslangan Siri yangilanishini taqdim etdi
Ikki yillik vaʻdalardan soʻng, Apple kompaniyasi oʻzining WWDC 2026 konferensiyasida butunlay yangilangan Siri ovozli yordamchisini namoyish etdi. Endilikda "Siri AI" deb nomlanuvchi ushbu tizim oddiy ovozli yordamchidan foydalanuvchining koʻp funksiyali raqamli hamrohiga aylanadi. Yangi yordamchi alohida Siri ilovasi bilan birga foydalanishga topshiriladi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Yangi Siri dunyodagi joriy maʻlumotlarga tayanib savollarga javob berish bilan birga, foydalanuvchi qurilmasidagi maʻlumotlarga ham kirish huquqiga ega boʻladi. U ekranda nima aks etib turganini tushunadi va shunga qarab munosabat bildiradi. Apple ushbu yangilanish orqali ChatGPT, Claude va Gemini kabi mashhur platformalar bilan raqobatlashadigan toʻlaqonli chatbot yaratishni maqsad qilgan.
Dizayn borasida ham katta oʻzgarishlar amalga oshirildi. Zamonaviy iPhone modellarida Siri endi Dynamic Island ichida joylashadi. Avvalgi ekran chetidagi yorugʻlik oʻrniga, endi Dynamic Island qismida yangi animatsiya paydo boʻladi. Shuningdek, foydalanuvchilar "Write with Siri" funksiyasi orqali matn yozishda yordam olishlari mumkin. Tizim foydalanuvchining muloqot uslubini tahlil qilib, Mail va Messages ilovalarida mos ohangda xat yozib beradi.
Foydalanuvchilar Siri orqali murakkab vazifalarni, jumladan, kalendar, kontaktlar va avvalgi elektron pochta xabarlaridan maʻlumotlarni yigʻib, maxsus xabarlar yozishni soʻrashlari mumkin. Apple yordamchining ovozi yanada tabiiyroq chiqqanini, nutq tezligi va ifodaliligini sozlash imkoniyati qoʻshilganini taʻkidlamoqda. Tizim boʻylab diktant qilish aniqligi ham oshirilib, tinish belgilari va katta-kichik harflarni yozish yanada takomillashtirildi.
…