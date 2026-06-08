Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdi

·30·Texno
Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdi

AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) Xitoy harbiylarini qoʻllab-quvvatlovchi kompaniyalar roʻyxatini kengaytirdi. Yangilangan roʻyxatga Alibaba, Baidu, elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD va robototexnika sohasida tanilgan Unitree kompaniyalari qoʻshildi. Ushbu qaror AQSH kompaniyalarining mazkur tashkilotlar bilan hamkorlik qilishini sezilarli darajada qiyinlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

1260H deb nomlanuvchi ushbu roʻyxat 2021-yilgi Milliy mudofaa vakolatlari toʻgʻrisidagi qonun asosida shakllantirilgan. Bu AQSH hukumatining Xitoy texnologik gigantlariga nisbatan cheklovlar oʻrnatishda foydalanadigan asosiy vositalaridan biridir. Hozirda roʻyxatdagi kompaniyalar soni 188 taga yetdi va bu ikki davlat oʻrtasidagi iqtisodiy ziddiyatlarni yanada kuchaytirishi mumkin.

Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi deyarli barcha yirik ishtirokchilari, jumladan, oʻtgan yili qoʻshilgan Tencent ham endilikda Pentagon nazorati ostida. Baidu kompaniyasi nafaqat qidiruv tizimi, balki avtonom boshqariladigan transport vositalari boʻyicha ham yetakchi hisoblanadi. Shu bilan birga, Donald Trump maʼmuriyati Xitoydan import qilinadigan elektromobillarga 100 foizlik boj toʻlovlarini joriy etgan edi.

Avtomobil sanoatining boshqa vakillari ham cheklovlardan chetda qolmadi. BYD bilan bir qatorda Nio, akkumulyator ishlab chiqaruvchi CALB Group va EVE Energy kompaniyalari ham roʻyxatga kiritilgan. Shuningdek, lidar sensorlari ishlab chiqaruvchi Robosense ham oʻz raqobatchisi Hesai ortidan ushbu roʻyxatdan joy oldi. Hozircha Alibaba, Baidu va BYD kabi kompaniyalar ushbu holat boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi.

PentagonAlibabaBaiduBYDXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiApple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradiBugun, 19:29Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus