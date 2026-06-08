Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdi
AQSH Mudofaa vazirligi (Pentagon) Xitoy harbiylarini qoʻllab-quvvatlovchi kompaniyalar roʻyxatini kengaytirdi. Yangilangan roʻyxatga Alibaba, Baidu, elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD va robototexnika sohasida tanilgan Unitree kompaniyalari qoʻshildi. Ushbu qaror AQSH kompaniyalarining mazkur tashkilotlar bilan hamkorlik qilishini sezilarli darajada qiyinlashtirishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
1260H deb nomlanuvchi ushbu roʻyxat 2021-yilgi Milliy mudofaa vakolatlari toʻgʻrisidagi qonun asosida shakllantirilgan. Bu AQSH hukumatining Xitoy texnologik gigantlariga nisbatan cheklovlar oʻrnatishda foydalanadigan asosiy vositalaridan biridir. Hozirda roʻyxatdagi kompaniyalar soni 188 taga yetdi va bu ikki davlat oʻrtasidagi iqtisodiy ziddiyatlarni yanada kuchaytirishi mumkin.
Xitoyning sunʼiy intellekt sohasidagi deyarli barcha yirik ishtirokchilari, jumladan, oʻtgan yili qoʻshilgan Tencent ham endilikda Pentagon nazorati ostida. Baidu kompaniyasi nafaqat qidiruv tizimi, balki avtonom boshqariladigan transport vositalari boʻyicha ham yetakchi hisoblanadi. Shu bilan birga, Donald Trump maʼmuriyati Xitoydan import qilinadigan elektromobillarga 100 foizlik boj toʻlovlarini joriy etgan edi.
Avtomobil sanoatining boshqa vakillari ham cheklovlardan chetda qolmadi. BYD bilan bir qatorda Nio, akkumulyator ishlab chiqaruvchi CALB Group va EVE Energy kompaniyalari ham roʻyxatga kiritilgan. Shuningdek, lidar sensorlari ishlab chiqaruvchi Robosense ham oʻz raqobatchisi Hesai ortidan ushbu roʻyxatdan joy oldi. Hozircha Alibaba, Baidu va BYD kabi kompaniyalar ushbu holat boʻyicha rasmiy munosabat bildirmadi.
…