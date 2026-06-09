Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradi

·0·Texno
Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradi

Apple kompaniyasi oʻzining WWDC 2026 konferensiyasida iOS 27 tizimidagi Shortcuts vizual skript vositasini yanada soddalashtirish uchun sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanganini eʼlon qildi. Ilgari ushbu ilova asosan murakkab avtomatlashtirish va koʻp bosqichli amallarni bajarishni xohlaydigan professional foydalanuvchilar uchun moʻljallangan edi. Yangi versiya esa foydalanuvchilarga shunchaki matnli buyruq (prompt) yozish orqali oʻzlari xohlagan jarayonni tavsiflash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yangi funksiya Apple Intelligence texnologiyasi asosida ishlaydi. U tabiiy tildagi tavsifni tahlil qilib, kerakli qadamlarni avtomatik ravishda shakllantiradi. Apple kompaniyasining uy dasturiy taʼminoti marketingi boʻyicha katta menejeri Celcia Dantasning taʼkidlashicha, Shortcuts juda kuchli vosita boʻlsa-da, uni yaratish jarayoni koʻpchilik uchun murakkablik tugʻdirar edi. AI yangilanishi ilovani texnik boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ham qulay va tushunarli qiladi.

Taqdimotda ushbu funksiyaning hayotiy misoli ham koʻrsatildi. Masalan, foydalanuvchi ishdan chiqqanida turmush oʻrtogʻiga avtomatik ravishda xabar yuboradigan va uyga yetib borish vaqtini (ETA) hisoblaydigan buyruqni shunchaki yozma soʻrov orqali yaratishi mumkin. Tizim Apple Maps orqali masofani hisoblab, Messages orqali bildirishnoma yuborish kabi barcha kerakli amallarni oʻzi birlashtiradi.

Shuningdek, foydalanuvchilar yaratilgan avtomatlashtirishga ogʻzaki yoki yozma tavsif orqali oʻzgartirishlar kiritishlari mumkin. Masalan, yuqoridagi misolga qoʻshimcha ravishda yoʻlda sevimli podcastni qoʻyish funksiyasini qoʻshishni soʻrash kifoya. Shortcuts ilovasining ushbu yangilangan versiyasi shu kuzda iOS 27 bilan birga foydalanuvchilarga taqdim etiladi.

AppleiOS 27Apple IntelligenceShortcutsTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiApple Image Playground endi ancha sifatli tasvirlar yaratadiBugun, 19:20WWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrWWDC 2026: Apple Intelligence, iOS 27 va Siri uchun yangi davrBugun, 19:02Pentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiPentagon Alibaba, Baidu va BYD kompaniyalarini qora roʻyxatga kiritdiKecha, 18:58NASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiNASA Artemis III missiyasiga tayyor: SLS raketasi uchun dvigatellar yetkazildiKecha, 18:56Apple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiApple Intelligence yangilandi: iPhone endi matn va suratlarni oʻzi tahrirlaydiKecha, 18:50Apple kompaniyasi Siri va Camera yordamida hisob-kitob qilishni osonlashtiradiApple kompaniyasi Siri va Camera yordamida hisob-kitob qilishni osonlashtiradiKecha, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus