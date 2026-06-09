Apple yangi Shortcuts ilovasida AI yordamida ish jarayonlarini yaratish imkonini beradi
Apple kompaniyasi oʻzining WWDC 2026 konferensiyasida iOS 27 tizimidagi Shortcuts vizual skript vositasini yanada soddalashtirish uchun sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan foydalanganini eʼlon qildi. Ilgari ushbu ilova asosan murakkab avtomatlashtirish va koʻp bosqichli amallarni bajarishni xohlaydigan professional foydalanuvchilar uchun moʻljallangan edi. Yangi versiya esa foydalanuvchilarga shunchaki matnli buyruq (prompt) yozish orqali oʻzlari xohlagan jarayonni tavsiflash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yangi funksiya Apple Intelligence texnologiyasi asosida ishlaydi. U tabiiy tildagi tavsifni tahlil qilib, kerakli qadamlarni avtomatik ravishda shakllantiradi. Apple kompaniyasining uy dasturiy taʼminoti marketingi boʻyicha katta menejeri Celcia Dantasning taʼkidlashicha, Shortcuts juda kuchli vosita boʻlsa-da, uni yaratish jarayoni koʻpchilik uchun murakkablik tugʻdirar edi. AI yangilanishi ilovani texnik boʻlmagan foydalanuvchilar uchun ham qulay va tushunarli qiladi.
Taqdimotda ushbu funksiyaning hayotiy misoli ham koʻrsatildi. Masalan, foydalanuvchi ishdan chiqqanida turmush oʻrtogʻiga avtomatik ravishda xabar yuboradigan va uyga yetib borish vaqtini (ETA) hisoblaydigan buyruqni shunchaki yozma soʻrov orqali yaratishi mumkin. Tizim Apple Maps orqali masofani hisoblab, Messages orqali bildirishnoma yuborish kabi barcha kerakli amallarni oʻzi birlashtiradi.
Shuningdek, foydalanuvchilar yaratilgan avtomatlashtirishga ogʻzaki yoki yozma tavsif orqali oʻzgartirishlar kiritishlari mumkin. Masalan, yuqoridagi misolga qoʻshimcha ravishda yoʻlda sevimli podcastni qoʻyish funksiyasini qoʻshishni soʻrash kifoya. Shortcuts ilovasining ushbu yangilangan versiyasi shu kuzda iOS 27 bilan birga foydalanuvchilarga taqdim etiladi.
…