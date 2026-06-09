Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldi

·0·Texno
Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldi

Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi Arizona shtatida joylashgan 5500 akr maydonni egallagan ulkan sinov poligonini sotib oldi. Maricopa okrugi hujjatlariga koʻra, ushbu hudud Apple bilan bogʻliq boʻlgan Route 14 Investment Partners LLC kompaniyasiga tegishli boʻlgan. Bitim qiymati 220 million dollarni tashkil etdi va u 5-iyun kuni rasmiylashtirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu xarid Waymoʻning yopiq sinov maydonchalari tarmogʻini sezilarli darajada kengaytiradi. Kompaniya hozirda Kaliforniyadagi Castle Proving Ground va Ogayo shtatidagi Transportation Research Center obʻektlaridan foydalanadi, biroq yangi Arizona poligoni oʻz koʻlami bilan ulardan ancha ustun turadi. Majmua tarkibiga 115 akrli shahar simulyatsiyasi maydoni, 35 akrli transport dinamikasi hududi va 4 millik oval trassa kiradi.

Apple ushbu poligonni 2021-yilda 125 million dollarga sotib olgan edi. Avvalroq Fiat Chrysler tomonidan foydalanilgan ushbu maskanda Apple oʻzining Project Titan deb nomlangan avtomobil loyihasi ustida ish olib borgan. Biroq, milliardlab dollar sarflangan ushbu loyiha 2024-yil boshida toʻxtatildi, bu esa hududning sotilishiga sabab boʻldi.

Waymo vakillarining TechCrunch nashriga maʻlum qilishicha, yangi inshoot haydovchisiz tizimlarni nazorat qilinadigan muhitda sinovdan oʻtkazish va takomillashtirish uchun xizmat qiladi. Xususan, bu yerda yoʻlovchisiz harakatlanish, harakatni boshqarish va kelajakdagi keng koʻlamli operatsiyalar uchun treninglar oʻtkaziladi.

Hozirda Waymo oʻz parkini kengaytirish ustida faol ishlamoqda va uning tarkibidagi avtomobillar soni 4000 taga yaqinlashib qoldi. Kompaniya yaqinda Zeekr tomonidan ishlab chiqarilgan yangi furgonlarda ilk qatnovlarni yoʻlga qoʻydi. Shuningdek, Waymo yiliga oʻn minglab robotaksilar, jumladan Hyundai Ioniq 5 modellarini ishlab chiqarishni rejalashtirgan.

WaymoAppleAlphabetAvtopilotTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiApple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiBugun, 20:56Microsoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaMicrosoft loyihalari buzib kirildi: Sunʻiy intellekt dasturchilari nishondaBugun, 20:24Apple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiApple Health ilovasi endi perimenopauza holatini aniqlay oladiBugun, 20:22Apple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiApple Photos ilovasi yangi sunʼiy intellekt funksiyalari bilan boyitildiBugun, 19:56Apple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiApple kompaniyasi Siri uchun alohida ilovani taqdim etdiBugun, 19:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus