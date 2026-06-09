Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldi
Alphabet tarkibiga kiruvchi Waymo kompaniyasi Arizona shtatida joylashgan 5500 akr maydonni egallagan ulkan sinov poligonini sotib oldi. Maricopa okrugi hujjatlariga koʻra, ushbu hudud Apple bilan bogʻliq boʻlgan Route 14 Investment Partners LLC kompaniyasiga tegishli boʻlgan. Bitim qiymati 220 million dollarni tashkil etdi va u 5-iyun kuni rasmiylashtirildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu xarid Waymoʻning yopiq sinov maydonchalari tarmogʻini sezilarli darajada kengaytiradi. Kompaniya hozirda Kaliforniyadagi Castle Proving Ground va Ogayo shtatidagi Transportation Research Center obʻektlaridan foydalanadi, biroq yangi Arizona poligoni oʻz koʻlami bilan ulardan ancha ustun turadi. Majmua tarkibiga 115 akrli shahar simulyatsiyasi maydoni, 35 akrli transport dinamikasi hududi va 4 millik oval trassa kiradi.
Apple ushbu poligonni 2021-yilda 125 million dollarga sotib olgan edi. Avvalroq Fiat Chrysler tomonidan foydalanilgan ushbu maskanda Apple oʻzining Project Titan deb nomlangan avtomobil loyihasi ustida ish olib borgan. Biroq, milliardlab dollar sarflangan ushbu loyiha 2024-yil boshida toʻxtatildi, bu esa hududning sotilishiga sabab boʻldi.
Waymo vakillarining TechCrunch nashriga maʻlum qilishicha, yangi inshoot haydovchisiz tizimlarni nazorat qilinadigan muhitda sinovdan oʻtkazish va takomillashtirish uchun xizmat qiladi. Xususan, bu yerda yoʻlovchisiz harakatlanish, harakatni boshqarish va kelajakdagi keng koʻlamli operatsiyalar uchun treninglar oʻtkaziladi.
Hozirda Waymo oʻz parkini kengaytirish ustida faol ishlamoqda va uning tarkibidagi avtomobillar soni 4000 taga yaqinlashib qoldi. Kompaniya yaqinda Zeekr tomonidan ishlab chiqarilgan yangi furgonlarda ilk qatnovlarni yoʻlga qoʻydi. Shuningdek, Waymo yiliga oʻn minglab robotaksilar, jumladan Hyundai Ioniq 5 modellarini ishlab chiqarishni rejalashtirgan.
…