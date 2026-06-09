Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdi

·0·Texno
Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdi

ChatGPT ishlab chiquvchisi OpenAI kompaniyasi aksiyalarni ommaviy joylashtirish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirdi. Bu haqda kompaniya dushanba kuni oʻz blogida maʻlum qildi. Mazkur qadam uning asosiy raqobatchisi Anthropic ommaviy bozorga chiqish rejasini eʻlon qilganidan bir hafta oʻtib amalga oshirildi va ikki sunʻiy intellekt giganti oʻrtasidagi poygani yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Oxirgi investitsiya raundlarida 852 milliard dollarga baholangan OpenAI AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) roʻyxatdan oʻtish toʻgʻrisidagi ariza loyihasini taqdim etdi. Hozircha aksiyalar soni yoki ularning narxi ochiqlanmagan. Bu holat 2026-yil moliya bozori uchun rekordlar yili boʻlishidan dalolat bermoqda, chunki Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX ham 1,75 trillion dollarlik baho bilan birjaga chiqishga tayyorlanmoqda.

The Wall Street Journal xabariga koʻra, OpenAI yangi foydalanuvchilar soni va daromad boʻyicha oʻz rejalarini bajara olmayotganiga qaramay, IPOga shoshilmoqda. Kompaniya moliya direktori Sarah Friar maʻlumotlar markazlari uchun sarflanayotgan ulkan xarajatlarni qoplash borasida xavotir bildirgan. Mart oyi oxirida kompaniya Silikon vodiysi tarixidagi eng yirik — 122 milliard dollarlik investitsiyani jalb qilgan boʻlsa-da, 2028-yilga kelib hisoblash quvvatlari uchun sarflanadigan mablagʻ bu miqdordan ham oshib ketishi kutilmoqda.

Kompaniya 2030-yilga qadar ijobiy pul oqimiga (cash flow) chiqishni rejalashtirmayapti. Shu bilan birga, Anthropic investorlarga ancha optimistik moliyaviy manzarani taqdim etib, tez orada choraklik foyda koʻrishini maʻlum qilgan. Shunga qaramay, Anthropic ham 65 milliard dollarlik moliyalashtirish va chiplar uchun olingan qarzlar tufayli katta xarajatlar bilan yuzlashmoqda.

Maxfiy ariza topshirish tartibi OpenAI kompaniyasiga moliyaviy maʻlumotlar va biznes xatarlarini ochiqlamasdan turib tayyorgarlik koʻrish imkonini beradi. Ikkilamchi bozor maʻlumotlariga koʻra, Anthropic kompaniyasining qiymati Forge Global platformasida 1 trillion dollarga yetib, OpenAI koʻrsatkichidan oʻzib ketgan. OpenVC tahlilchilarining taʻkidlashicha, joriy yilda Anthropic aksiyalari 123 foizga, OpenAI aksiyalari esa 11,3 foizga oʻsgan.

OpenAIAnthropicIPOChatGPTSunʻiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiApple WWDC anjumanida xatolarini tuzatishga eʻtibor qaratdiBugun, 21:28Apple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiApple butun tizim boʻylab ishlovchi yangi diktant funksiyasini taqdim etdiBugun, 21:20“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldi“Moy id” ilovasida virtual “Troika” kartasi paydo boʻldiBugun, 21:20DeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiDeepSeek narxlar raqobati fonida korporativ AI bozorida yetakchiga aylandiBugun, 21:00Apple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiApple kichik dasturchilar uchun bepul AI infratuzilmasini taqdim etadiBugun, 20:56Waymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiWaymo Appleʻning haydovchisiz avtomobillar poligonini 220 mln dollarga sotib oldiBugun, 20:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus