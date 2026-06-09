Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdi
ChatGPT ishlab chiquvchisi OpenAI kompaniyasi aksiyalarni ommaviy joylashtirish (IPO) uchun maxfiy tarzda ariza topshirdi. Bu haqda kompaniya dushanba kuni oʻz blogida maʻlum qildi. Mazkur qadam uning asosiy raqobatchisi Anthropic ommaviy bozorga chiqish rejasini eʻlon qilganidan bir hafta oʻtib amalga oshirildi va ikki sunʻiy intellekt giganti oʻrtasidagi poygani yangi bosqichga olib chiqdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Oxirgi investitsiya raundlarida 852 milliard dollarga baholangan OpenAI AQSH Qimmatli qogʻozlar va birja komissiyasiga (SEC) roʻyxatdan oʻtish toʻgʻrisidagi ariza loyihasini taqdim etdi. Hozircha aksiyalar soni yoki ularning narxi ochiqlanmagan. Bu holat 2026-yil moliya bozori uchun rekordlar yili boʻlishidan dalolat bermoqda, chunki Elon Musk boshqaruvidagi SpaceX ham 1,75 trillion dollarlik baho bilan birjaga chiqishga tayyorlanmoqda.
The Wall Street Journal xabariga koʻra, OpenAI yangi foydalanuvchilar soni va daromad boʻyicha oʻz rejalarini bajara olmayotganiga qaramay, IPOga shoshilmoqda. Kompaniya moliya direktori Sarah Friar maʻlumotlar markazlari uchun sarflanayotgan ulkan xarajatlarni qoplash borasida xavotir bildirgan. Mart oyi oxirida kompaniya Silikon vodiysi tarixidagi eng yirik — 122 milliard dollarlik investitsiyani jalb qilgan boʻlsa-da, 2028-yilga kelib hisoblash quvvatlari uchun sarflanadigan mablagʻ bu miqdordan ham oshib ketishi kutilmoqda.
Kompaniya 2030-yilga qadar ijobiy pul oqimiga (cash flow) chiqishni rejalashtirmayapti. Shu bilan birga, Anthropic investorlarga ancha optimistik moliyaviy manzarani taqdim etib, tez orada choraklik foyda koʻrishini maʻlum qilgan. Shunga qaramay, Anthropic ham 65 milliard dollarlik moliyalashtirish va chiplar uchun olingan qarzlar tufayli katta xarajatlar bilan yuzlashmoqda.
Maxfiy ariza topshirish tartibi OpenAI kompaniyasiga moliyaviy maʻlumotlar va biznes xatarlarini ochiqlamasdan turib tayyorgarlik koʻrish imkonini beradi. Ikkilamchi bozor maʻlumotlariga koʻra, Anthropic kompaniyasining qiymati Forge Global platformasida 1 trillion dollarga yetib, OpenAI koʻrsatkichidan oʻzib ketgan. OpenVC tahlilchilarining taʻkidlashicha, joriy yilda Anthropic aksiyalari 123 foizga, OpenAI aksiyalari esa 11,3 foizga oʻsgan.
…