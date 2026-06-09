Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?
Yillar davomida Apple sunʼiy intellekt (AI) poygasida ortda qolayotganlikda ayblab kelindi. Koʻplab tahlilchilar kompaniyaning aniq strategiyasi yoʻqligi uning nufuziga putur yetkazishi va iPhone savdosiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan xavotirda edi. Biroq, yaqinda taqdim etilgan yangilanishlar Apple oʻzining eng yirik AI loyihasini — Google Gemini bilan hamkorlikda takomillashtirilgan Siri tizimini namoyish etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple dasturiy taʼminot muhandisligi boʻyicha vitse-prezidenti Craig Federighi taʼkidlashicha, koʻplab kompaniyalar sunʼiy intellektni shunchaki texnologiya uchun rivojlantirmoqda. Apple esa asosiy eʼtiborni foydalanuvchilar uchun qulay va intuitiv mahsulotlar yaratishga qaratgan. Bu yondashuv jamiyatda AI borasidagi salbiy qarashlar va ish oʻrinlarini yoʻqotish qoʻrquvi kuchaygan bir paytda Appleʼni foydalanuvchi tarafidagi brend sifatida koʻrsatmoqda.
Yangi Siri endi elektron pochta yoki xabarlar orasida koʻmilib ketgan maʼlumotlarni osongina topishi, ekrandagi kontentni tahlil qilishi va Google Gemini yordamida internetdan eng soʻnggi maʼlumotlarni tezkorlik bilan yetkazib berishi mumkin. Eng muhimi, bu funksiyalar barcha Apple qurilmalarida uzviy bogʻlangan holda ishlaydi.
Apple oʻzining virtual yordamchisini operatsion tizim darajasida AI bilan boyitishi orqali raqobatchilariga jiddiy zarba bermoqda. App Store orqali tarqaladigan boshqa AI ilovalaridan farqli oʻlaroq, Appleʼning tizimli integratsiyasi foydalanuvchilarga misli koʻrilmagan qulaylik va tezkorlikni vaʼda qilmoqda.
…