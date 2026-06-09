Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?

·0·Texno
Apple kompaniyasining sunʼiy intellekt borasidagi ehtiyotkor strategiyasi oʻzini oqlaydimi?

Yillar davomida Apple sunʼiy intellekt (AI) poygasida ortda qolayotganlikda ayblab kelindi. Koʻplab tahlilchilar kompaniyaning aniq strategiyasi yoʻqligi uning nufuziga putur yetkazishi va iPhone savdosiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkinligidan xavotirda edi. Biroq, yaqinda taqdim etilgan yangilanishlar Apple oʻzining eng yirik AI loyihasini — Google Gemini bilan hamkorlikda takomillashtirilgan Siri tizimini namoyish etdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple dasturiy taʼminot muhandisligi boʻyicha vitse-prezidenti Craig Federighi taʼkidlashicha, koʻplab kompaniyalar sunʼiy intellektni shunchaki texnologiya uchun rivojlantirmoqda. Apple esa asosiy eʼtiborni foydalanuvchilar uchun qulay va intuitiv mahsulotlar yaratishga qaratgan. Bu yondashuv jamiyatda AI borasidagi salbiy qarashlar va ish oʻrinlarini yoʻqotish qoʻrquvi kuchaygan bir paytda Appleʼni foydalanuvchi tarafidagi brend sifatida koʻrsatmoqda.

Yangi Siri endi elektron pochta yoki xabarlar orasida koʻmilib ketgan maʼlumotlarni osongina topishi, ekrandagi kontentni tahlil qilishi va Google Gemini yordamida internetdan eng soʻnggi maʼlumotlarni tezkorlik bilan yetkazib berishi mumkin. Eng muhimi, bu funksiyalar barcha Apple qurilmalarida uzviy bogʻlangan holda ishlaydi.

Apple oʻzining virtual yordamchisini operatsion tizim darajasida AI bilan boyitishi orqali raqobatchilariga jiddiy zarba bermoqda. App Store orqali tarqaladigan boshqa AI ilovalaridan farqli oʻlaroq, Appleʼning tizimli integratsiyasi foydalanuvchilarga misli koʻrilmagan qulaylik va tezkorlikni vaʼda qilmoqda.

AppleSiriGoogle GeminiiPhoneSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiGoogle Photos xizmatida sunʼiy intellekt asosidagi raqamli garderob ishga tushdiBugun, 01:57Mercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiMercor asoschisi Sequoia kompaniyasini narxlarni manipulyatsiya qilishda aybladiBugun, 00:50Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiGalaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldiBugun, 23:25Apple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiApple 250 million dollarlik jarimadan soʻng AI imkoniyatlarini namoyish etdiBugun, 22:59OpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaOpenAI IPO arafasida: Sam Altman’ning World loyihasida ish oʻrinlari qisqarmoqdaBugun, 22:55Anthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiAnthropic ortidan OpenAI ham maxfiy tarzda IPO uchun ariza topshirdiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus